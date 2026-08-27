Проверка по контракту с казначейским сопровождением: какие документы и регистры готовит бухгалтер

Запрос приходит внезапно и почти всегда в неудобный момент: заказчик или контролирующий орган просит подтвердить, как расходовались целевые средства по контракту. Срок на ответ — дни, а не недели. И выясняется, что часть первички лежит в бумажных папках без привязки к контракту, регистры раздельного учёта собираются вручную из выгрузок, а расходная часть в отчёте не сходится с оборотами по лицевому счёту на несколько сотен тысяч рублей.
Разберу, что именно смотрят по контракту на казначейском сопровождении, какие документы и регистры нужно иметь готовыми, где чаще всего расходятся цифры и как выстроить учёт так, чтобы подготовка к запросу занимала день, а не две недели.
Что вообще проверяют по сопровождаемому контракту
Полезно разделить три разных вида контроля, потому что готовятся к ним по-разному и спрашивают разное.
Первый — текущее санкционирование каждой операции. Это не проверка в привычном смысле, а сплошной предварительный контроль: территориальный орган казначейства смотрит каждое распоряжение и решает, пропустить платёж или вернуть. Здесь предмет проверки узкий — соответствие платежа Сведениям об операциях с целевыми средствами, коду направления расходования и приложенным документам-основаниям.
Второй — контроль при закрытии контракта и представлении отчётности. Проверяется расходная часть в целом: соответствие фактических расходов условиям контракта, наличие подтверждающих документов, отсутствие расходов вне разрешённых направлений, корректность возврата остатков.
Третий — расширенное казначейское сопровождение, если оно установлено для конкретного контракта. Здесь дополнительно смотрят экономическую обоснованность затрат: не только «этот расход разрешён», но и «эта сумма разумна для такого объёма работ». Требования к обоснованию накладных и общехозяйственных расходов здесь принципиально жёстче.
Отдельная линия — раздельный учёт. С 1 января 2026 года действует статья 15.37.1 КоАП РФ (введена Федеральным законом от 28.12.2025 № 506-ФЗ): за отсутствие раздельного учёта результатов финансово-хозяйственной деятельности при казначейском сопровождении для юридических лиц и предпринимателей установлен штраф от 5 до 10 процентов цены контракта. Это уже не вопрос удобства отчётности, а сумма, сопоставимая с маржой по контракту.
Базовый комплект документов по контракту
Практика простая: по каждому сопровождаемому контракту у бухгалтера должна быть отдельная папка — физическая или в электронном виде — и в ней должен быть закрытый перечень позиций. Не «где-то в системе», а собранным в одном месте с понятной навигацией.
Первый блок — контрактные документы. Сам контракт со всеми приложениями и дополнительными соглашениями. Идентификатор государственного контракта в явном виде, чтобы его не приходилось каждый раз искать. График исполнения с разбивкой по этапам. Условия об авансировании, если аванс предусмотрен, и условие о казначейском сопровождении.
Второй блок — документы по счёту и режиму. Уведомление об открытии лицевого счёта. Карточка образцов подписей и документы о полномочиях подписантов, включая доверенности. Заявления и переписка с территориальным органом по открытию счёта и по спорным вопросам — она пригодится, если по контракту были нестандартные решения.
Третий блок — Сведения об операциях с целевыми средствами. Все версии, а не только последняя: первоначальная, каждое согласованное изменение, дата согласования. Именно здесь чаще всего возникает вопрос «а на каком основании расход попал в этот код», и ответ на него даёт согласованная версия Сведений, действовавшая на дату платежа.
Четвёртый блок — платёжные документы. Распоряжения о совершении казначейских платежей по контракту, выписки по лицевому счёту, документы по возвратам распоряжений с указанием причины и по повторным подачам. Возвраты не стоит выбрасывать: они объясняют разрывы в датах и показывают, что расход в итоге прошёл законно.
Пятый блок — первичные документы по расходам, привязанные к контракту. Договоры с поставщиками и подрядчиками с идентификатором контракта. Акты выполненных работ, в строительстве — КС-2 и справки КС-3. Товарные накладные и универсальные передаточные документы. Счета-фактуры. Расчётные и платёжные ведомости, табели учёта рабочего времени по сотрудникам, занятым в исполнении контракта. Авансовые отчёты с приказами о командировках, билетами и счетами за проживание.
Шестой блок — регистры раздельного учёта и отчётность по контракту. Учётная политика в части раздельного учёта, регистры по контракту, отчёт о расходах целевых средств, расчёт распределения косвенных расходов, если он применялся.
Регистры раздельного учёта: что должно быть видно контролёру
Здесь бухгалтеры чаще всего недооценивают требование. Раздельный учёт — это не «мы можем при необходимости отфильтровать проводки по субконто». Это возможность показать по каждому контракту законченную картину: сколько получено, сколько израсходовано, по каким направлениям, с какими остатками — и чтобы эти цифры совпадали с оборотами по лицевому счёту.
Минимальный набор регистров по контракту выглядит так.
Регистр поступлений целевых средств: дата, сумма, основание, идентификатор контракта. Регистр расходов: дата, сумма, контрагент, код направления расходования, документ-основание, реквизиты распоряжения. Регистр прямых затрат по контракту в разбивке по видам: материалы, оплата труда, страховые взносы, работы и услуги сторонних организаций, амортизация задействованного оборудования. Регистр распределяемых расходов с описанием базы распределения. Свод по контракту с итогами и остатком целевых средств на дату.
Ключевое требование к регистрам — прослеживаемость в обе стороны. От суммы в регистре можно дойти до конкретного первичного документа, и от любого первичного документа можно понять, в какой регистр и в какой код направления он попал. Если эта связь рвётся хотя бы в одном месте, дальше приходится объяснять устно, а устные объяснения не документ.
Практическая рекомендация по организации учёта в системе: заводить контракт отдельным аналитическим объектом с первого дня, а не по факту первого запроса. Разделение по субконто, номенклатурным группам или отдельным счетам учёта — вопрос настройки, а не принципа. Принцип один: каждая проводка, относящаяся к контракту, должна нести признак этого контракта в момент создания. Восстановление признаков задним числом — это отдельный проект, который занимает недели и на который в момент запроса времени нет.
Пять зон, где расходятся цифры
Обороты по лицевому счёту против регистров учёта. Самое частое расхождение и самое неприятное для объяснения. Причины обычно технические: возвраты распоряжений учтены в регистре как расход, хотя платёж не прошёл; платёж прошёл в последний день месяца, а документ отражён следующим; возврат средств от поставщика зачтён свёрткой. Лечится сверкой выписки по лицевому счёту с регистром расходов, каждый месяц, без пропусков.
Код направления расходования в распоряжении против кода в регистре. Расход прошёл по одному коду, а в аналитике учёта отражён по другому. Для контролёра это выглядит как несоответствие фактического расходования согласованным направлениям, даже если экономика платежа была корректной. Правило: код в регистр переносится из распоряжения, а не назначается бухгалтером повторно.
Оплата труда и взносы. Классическая зона расхождений: в регистр по контракту попадает вся зарплата подразделения, а не только часть, относящаяся к контракту, либо наоборот — зарплата попала, а страховые взносы с неё нет. Нужна документальная база распределения: табели, приказы о занятости сотрудников на контракте, расчёт доли.
Распределяемые расходы. Если по контракту распределяются накладные или общехозяйственные расходы, база распределения должна быть закреплена в учётной политике и применяться единообразно. Смена базы между периодами без обоснования — прямой повод для вопросов, а при расширенном сопровождении ещё и для отказа в признании суммы обоснованной.
Возмещение собственных расходов. Компания сначала платит своими деньгами, потом возмещает сумму с лицевого счёта. В учёте это две операции, и их часто сворачивают в одну. В результате в регистре расход отражён однократно, а в выписке по лицевому счёту видно движение, которому нет соответствия. Возмещение нужно показывать как отдельную операцию со ссылкой на первичные платёжные документы, подтверждающие фактическую оплату.
Как выстроить подготовку заранее: рабочий порядок
Ежемесячно. Сверка выписки по лицевому счёту с регистром расходов по контракту. Проверка, что все возвраты распоряжений отражены как возвраты, а не как расходы. Контроль остатка плановых сумм по каждому коду направления в Сведениях: если по коду остаётся мало, изменение Сведений инициируется заранее, а не в день платежа.
По каждому этапу контракта. Комплектование папки этапа: акты, счета, накладные, распоряжения, выписки. Сверка суммы этапа по регистру с суммой по акту и суммой фактических платежей.
Раз в квартал. Внутренняя проверка полноты первички по контракту: есть ли по каждой сумме в регистре документ, есть ли на каждом договоре с контрагентом идентификатор контракта, актуальны ли доверенности подписантов. Отдельно — проверка, что учётная политика в части раздельного учёта соответствует тому, как учёт ведётся фактически. Расхождение между политикой и практикой контролёр находит быстро.
При закрытии контракта. Свод по контракту: поступления, расходы по направлениям, остаток. Расчёт возврата остатка целевых средств. Комплект отчётности с приложением подтверждающих документов.
Что учесть в связи с изменением порядка санкционирования
Минфин подготовил новый Порядок санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения, который должен заменить приказ Минфина России от 17.12.2021 № 214н со всеми изменявшими его приказами. Заявленная дата применения — 1 сентября 2026 года. На момент подготовки материала это проект: зарегистрированный номер нового приказа не опубликован, поэтому точные реквизиты акта следует уточнять в своём территориальном органе казначейства.
Для подготовки к проверке из этого следуют три практических вывода.
Первый: расходы, прошедшие до конца августа, оценивались по действовавшему на дату платежа порядку. Не нужно пересматривать закрытые периоды под новые формулировки — сохранять надо ровно то основание, которое действовало на дату операции. Поэтому важно, чтобы у каждого распоряжения в папке была видна дата.
Второй: внутренние регламенты, памятки и шаблоны с прямой ссылкой на номер приказа потребуют актуализации. Практичнее ссылаться на «действующий порядок санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения», а конкретные реквизиты держать в одном месте и обновлять один раз.
Третий: коды направления расходования сохраняются, но их расположение в приложениях меняется. Значит, справочник кодов, который используется при заполнении Сведений и распоряжений, нужно будет сверить с новой редакцией, а не переносить механически из прошлогодних документов.
Как отвечать на запрос: практический порядок
Сначала — понять предмет запроса. Что именно спрашивают: конкретную операцию, период, направление расходования или расходную часть контракта целиком. Отвечать «всем, что есть» — плохая стратегия: чем больше документов вне предмета запроса, тем больше поводов для дополнительных вопросов.
Дальше — собрать ответ вокруг цифры. На каждую сумму, которую вы подтверждаете, должен быть комплект: распоряжение, выписка, документ-основание, запись в регистре. Такой ответ читается за один проход и не порождает второй круг.
Отдельно — про расхождения. Если расхождение есть и вы его видите, лучше показать его самому с объяснением причины, чем ждать, пока его найдут. Расхождение с объяснением — техническая деталь. Расхождение, найденное контролёром, — основание для расширения проверки.
И последнее. Если по контракту были нестандартные решения, согласованные с территориальным органом в переписке, эта переписка прикладывается к ответу. Согласование, о котором нет документа, в проверке не существует.
Три ситуации, в которых объём вопросов вырастает
Не все запросы одинаковы по последствиям. Есть три сценария, после которых предмет проверки почти всегда расширяется, и к ним стоит готовиться отдельно.
Серия возвратов распоряжений по одному коду направления. Один возврат — рабочая ситуация. Три возврата подряд по тому же коду читаются иначе: как признак того, что расход в этот код не укладывается, а компания подбирает формулировку. Здесь помогает не упорство, а документ: письменное обоснование, почему расход относится к этому направлению, со ссылкой на условия контракта и на позицию заказчика, согласовавшего Сведения.
Значительная доля возмещения собственных расходов. Когда большая часть целевых средств уходит не напрямую поставщикам, а возмещением на расчётный счёт компании, к первичке предъявляются повышенные требования. Логика контролёра проста: при прямой оплате поставщику расход подтверждён встречным документом контрагента, при возмещении — только вашими собственными документами. Значит, платёжные документы, подтверждающие фактическую оплату, должны быть по каждой сумме, а не выборочно.
Расходы, оплаченные в конце срока исполнения этапа. Концентрация платежей в последние дни этапа вызывает вопрос о том, относятся ли эти расходы к работам, которые уже приняты по акту. Здесь спасает привязка расхода не к дате платежа, а к объёму работ: акты, исполнительная документация, сопоставление объёмов с материалами и трудозатратами.
Общий принцип по всем трём сценариям: ответ должен строиться на документах, оформленных в момент операции, а не подготовленных к запросу. Документ, датированный периодом ответа на запрос, ослабляет позицию, даже когда по существу он верен.
Короткий чек-лист
Контракт с приложениями, дополнительными соглашениями и явно зафиксированным идентификатором.
Все согласованные версии Сведений об операциях с целевыми средствами с датами согласования.
Распоряжения о казначейских платежах, выписки по лицевому счёту, документы по возвратам с причинами.
Первичка по расходам с привязкой к контракту, включая табели и приказы по сотрудникам, занятым на контракте.
Регистры раздельного учёта с прослеживаемостью в обе стороны и свод по контракту.
Учётная политика в части раздельного учёта, соответствующая фактической практике.
Расчёт распределения косвенных расходов с закреплённой базой.
Ежемесячная сверка выписки по лицевому счёту с регистром расходов — без пропущенных месяцев.
Подготовка к проверке по сопровождаемому контракту почти целиком делается не в момент запроса, а в течение всего исполнения. Учёт, в котором признак контракта проставляется в момент проводки, а выписка сверяется каждый месяц, превращает запрос в однодневную работу. Учёт, где эти признаки восстанавливают задним числом, превращает его в проект на несколько недель — и в риск штрафа, размер которого считается процентами от цены контракта.
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Автор: Ярослав Михайлов, эксперт по казначейскому сопровождению государственных контрактов. Более 15 лет практики, включая работу в системе Федерального казначейства.
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