Проверка по контракту с казначейским сопровождением: какие документы и регистры готовит бухгалтер



Базовый комплект документов по контракту



Практика простая: по каждому сопровождаемому контракту у бухгалтера должна быть отдельная папка — физическая или в электронном виде — и в ней должен быть закрытый перечень позиций. Не «где-то в системе», а собранным в одном месте с понятной навигацией.



Первый блок — контрактные документы. Сам контракт со всеми приложениями и дополнительными соглашениями. Идентификатор государственного контракта в явном виде, чтобы его не приходилось каждый раз искать. График исполнения с разбивкой по этапам. Условия об авансировании, если аванс предусмотрен, и условие о казначейском сопровождении.



Второй блок — документы по счёту и режиму. Уведомление об открытии лицевого счёта. Карточка образцов подписей и документы о полномочиях подписантов, включая доверенности. Заявления и переписка с территориальным органом по открытию счёта и по спорным вопросам — она пригодится, если по контракту были нестандартные решения.



Третий блок — Сведения об операциях с целевыми средствами. Все версии, а не только последняя: первоначальная, каждое согласованное изменение, дата согласования. Именно здесь чаще всего возникает вопрос «а на каком основании расход попал в этот код», и ответ на него даёт согласованная версия Сведений, действовавшая на дату платежа.



Четвёртый блок — платёжные документы. Распоряжения о совершении казначейских платежей по контракту, выписки по лицевому счёту, документы по возвратам распоряжений с указанием причины и по повторным подачам. Возвраты не стоит выбрасывать: они объясняют разрывы в датах и показывают, что расход в итоге прошёл законно.



Пятый блок — первичные документы по расходам, привязанные к контракту. Договоры с поставщиками и подрядчиками с идентификатором контракта. Акты выполненных работ, в строительстве — КС-2 и справки КС-3. Товарные накладные и универсальные передаточные документы. Счета-фактуры. Расчётные и платёжные ведомости, табели учёта рабочего времени по сотрудникам, занятым в исполнении контракта. Авансовые отчёты с приказами о командировках, билетами и счетами за проживание.



Шестой блок — регистры раздельного учёта и отчётность по контракту. Учётная политика в части раздельного учёта, регистры по контракту, отчёт о расходах целевых средств, расчёт распределения косвенных расходов, если он применялся.