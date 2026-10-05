Остатки целевых средств на лицевом счете на 1 января: что происходит с деньгами и как это отразить в учете исполнителя

Сверка выписки с регистрами: на чём чаще всего расходится

Расхождения между выпиской из лицевого счёта и регистрами бухгалтерского учёта на конец года обычно сводятся к нескольким причинам.

1. Распоряжение отражено в учёте по дате отправки, а казначейство исполнило его позже — или вернуло. В учёте списание есть, в выписке его нет.

2. Возврат распоряжения не отражён: бухгалтер провёл платёж, а через день пришло уведомление о возврате, и сторнировать операцию забыли.

3. Поступление от заказчика в последний рабочий день года отражено в выписке, но не разнесено в учёте.

4. Ошибка аналитики: при нескольких контрактах платёж отражён по субконто другого контракта. Общий остаток сходится, а остатки по контрактам — нет.

5. Перечисление на расчётный счёт отражено дважды: как списание с лицевого счёта и как отдельное поступление без связи с ним.



Практичный порядок сверки:



1. Получить выписку из лицевого счёта на последний рабочий день года и на первый рабочий день нового года.

2. Сформировать оборотно-сальдовую ведомость по субсчёту лицевого счёта в разрезе контрактов.

3. Сверить обороты по каждой операции: поступления, списания, возвраты.

4. Проверить все распоряжения, отправленные в последнюю неделю декабря: исполнены, возвращены или в обработке.

5. Оформить расхождения бухгалтерской справкой и исправить до формирования отчётности.