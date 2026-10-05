Остатки целевых средств на лицевом счете на 1 января: что происходит с деньгами и как это отразить в учете исполнителя

В конце года бухгалтеры исполнителей по контрактам с казначейским сопровождением задают один и тот же вопрос: что будет с деньгами, которые на 31 декабря остались на лицевом счёте в казначействе? Не спишут ли их в бюджет, не «заморозят» ли, нужно ли что-то подавать до праздников, чтобы сохранить остаток? Разберёмся по порядку: что происходит с остатком юридически, в каких ситуациях он ведёт себя по-разному и как бухгалтеру исполнителя подготовить учёт к годовой отчётности.
Сразу оговорка. Предельные даты приёма платёжных документов в конце года, график работы территориального органа Федерального казначейства в последние рабочие дни декабря и первые дни января устанавливаются ежегодно. Конкретные даты на текущий год уточняйте в своём ТОФК — в этой статье их нет намеренно.
Почему остаток не «сгорает» сам по себе
Главное заблуждение, с которым приходится работать, — представление о том, что деньги на лицевом счёте исполнителя ведут себя как бюджетные лимиты заказчика. У заказчика действительно есть лимиты бюджетных обязательств, привязанные к финансовому году, и неиспользованные лимиты на следующий год автоматически не переходят. Но после того как заказчик перечислил аванс или оплату по контракту, деньги перестают быть бюджетными. Они принадлежат исполнителю, а казначейство лишь контролирует их целевое использование.
Поэтому остаток на лицевом счёте участника казначейского сопровождения на 1 января не изымается в бюджет только потому, что закончился год. Счёт продолжает работать, остаток переходит на следующий год, и исполнитель расходует его по тем же правилам: по сведениям об операциях, через распоряжения и с документами-основаниями.
Другое дело, что остаток может быть возвращён заказчику — но основанием для этого служит не смена года, а состояние контракта: его исполнение, расторжение, уменьшение цены или неотработанный аванс. Именно поэтому важно разобрать ситуации по отдельности.
Ситуация первая: контракт продолжается
Самый частый случай — многолетний или переходящий контракт, работы по которому идут и в январе. Для бухгалтера здесь почти ничего не меняется.
Остаток на лицевом счёте остаётся в распоряжении исполнителя. Сведения об операциях с целевыми средствами продолжают действовать; если план расходов на следующий год меняется, сведения корректируют в обычном порядке. Распоряжения в январе формируются так же, как в декабре, с поправкой на график работы ТОФК в первые рабочие дни года.
Что стоит проверить до конца декабря:
— совпадает ли остаток по выписке из лицевого счёта с остатком по регистрам бухгалтерского учёта;
— не осталось ли в обработке распоряжений, отправленных в последние дни года, — их статус нужно отследить и отразить в учёте по факту исполнения, а не по дате отправки;
— соответствуют ли сведения об операциях фактическому плану работ на январь и февраль, чтобы первые платежи нового года не вернули из-за отсутствия нужного направления.
Если по контракту на следующий год предусмотрен ещё один аванс, заказчик перечислит его в пределах своих лимитов нового года. На остаток прошлого года это не влияет: суммы просто складываются на одном лицевом счёте в рамках одного раздела.
Ситуация вторая: контракт исполнен
Если контракт исполнен полностью, работы приняты и оплачены, логика иная. Остаток на лицевом счёте в этом случае — это, как правило, деньги исполнителя, которые он не успел перечислить себе на расчётный счёт, или средства, которые остались после расчётов с соисполнителями.
Здесь важно различать две составляющие остатка.
Первая — сумма, которую исполнитель вправе перечислить себе как оплату за выполненные и принятые работы. Её выводят на расчётный счёт распоряжением с приложением документов, подтверждающих исполнение. После этого ограничения казначейского сопровождения на неё больше не распространяются.
Вторая — сумма, которая не подтверждена исполнением. Это может быть часть аванса, превышающая стоимость фактически принятых работ. Такие деньги исполнитель не может просто вывести: их судьба определяется условиями контракта и соглашением с заказчиком — чаще всего это возврат заказчику.
Когда все расчёты завершены и остаток нулевой, лицевой счёт закрывают по заявлению на закрытие. Если на момент закрытия остаток есть, вместе с заявлением представляют распоряжение о перечислении остатка. Закрывать счёт до того, как все расчёты по контракту и с соисполнителями отражены, не стоит: повторное открытие займёт время, а для последних платежей счёт может понадобиться.
Ситуация третья: неотработанный аванс
Самая неприятная для бухгалтера ситуация — когда аванс получен, а работы на всю его сумму к концу года не выполнены и, возможно, уже не будут выполнены.
Само по себе наличие неотработанного аванса на 1 января не означает, что его заберут. Если контракт действует и работы продолжаются, аванс остаётся на лицевом счёте и отрабатывается в следующем году. Но если контракт расторгается, цена уменьшается или стороны договариваются о сокращении объёма, неотработанная часть аванса подлежит возврату заказчику.
С точки зрения учёта здесь две задачи. Первая — правильно показать задолженность перед заказчиком: полученный аванс, не закрытый реализацией, остаётся кредиторской задолженностью. Вторая — оценить, не возникает ли у компании обязательство по возврату, которое нужно раскрыть в отчётности.
Отдельно стоит проверить авансы, которые исполнитель сам выдал соисполнителям. Если соисполнитель тоже на казначейском сопровождении, выданный ему аванс лежит на его лицевом счёте. При расторжении основного контракта может возникнуть цепочка возвратов: соисполнитель возвращает неотработанный аванс исполнителю, исполнитель — заказчику. Эти расчёты удобно заранее вывести в отдельный реестр, чтобы в январе не восстанавливать их по выпискам.
Как отразить остаток в бухгалтерском учёте
Деньги на лицевом счёте в казначействе — это денежные средства организации, но с ограничением использования. Поэтому их отражают отдельно от свободных денег на расчётном счёте. На практике для этого обычно используют счёт 55 «Специальные счета в банках» с отдельным субсчётом под лицевой счёт в казначействе, а если контрактов несколько — с аналитикой по каждому контракту.
Типовые операции выглядят так (в общем виде):
— поступление аванса от заказчика на лицевой счёт: дебет счёта учёта средств на лицевом счёте, кредит расчётов с покупателями в части полученных авансов;
— оплата соисполнителю с лицевого счёта: дебет расчётов с поставщиками и подрядчиками, кредит счёта учёта средств на лицевом счёте;
— перечисление на расчётный счёт после приёмки: дебет расчётного счёта, кредит счёта учёта средств на лицевом счёте — по сути, внутреннее перемещение денег;
— возврат неотработанного аванса заказчику: дебет расчётов с покупателями, кредит счёта учёта средств на лицевом счёте.
На 31 декабря сальдо по субсчёту лицевого счёта должно совпасть с остатком по выписке ТОФК. Если не совпадает — ищите причину до закрытия года, а не после.
Сверка выписки с регистрами: на чём чаще всего расходится
Расхождения между выпиской из лицевого счёта и регистрами бухгалтерского учёта на конец года обычно сводятся к нескольким причинам.
1. Распоряжение отражено в учёте по дате отправки, а казначейство исполнило его позже — или вернуло. В учёте списание есть, в выписке его нет.
2. Возврат распоряжения не отражён: бухгалтер провёл платёж, а через день пришло уведомление о возврате, и сторнировать операцию забыли.
3. Поступление от заказчика в последний рабочий день года отражено в выписке, но не разнесено в учёте.
4. Ошибка аналитики: при нескольких контрактах платёж отражён по субконто другого контракта. Общий остаток сходится, а остатки по контрактам — нет.
5. Перечисление на расчётный счёт отражено дважды: как списание с лицевого счёта и как отдельное поступление без связи с ним.
Практичный порядок сверки:
1. Получить выписку из лицевого счёта на последний рабочий день года и на первый рабочий день нового года.
2. Сформировать оборотно-сальдовую ведомость по субсчёту лицевого счёта в разрезе контрактов.
3. Сверить обороты по каждой операции: поступления, списания, возвраты.
4. Проверить все распоряжения, отправленные в последнюю неделю декабря: исполнены, возвращены или в обработке.
5. Оформить расхождения бухгалтерской справкой и исправить до формирования отчётности.
Раскрытие в отчётности
В бухгалтерском балансе остаток на лицевом счёте входит в состав денежных средств. Но поскольку использовать эти деньги можно только на цели контракта, информацию об ограничении стоит раскрыть в пояснениях к отчётности. Пользователю отчётности важно понимать, что часть денег не может быть направлена, например, на погашение кредита или выплату дивидендов.
В отчёте о движении денежных средств поступления и платежи по лицевому счёту отражают в составе текущих операций, как и обычные расчёты с покупателями и поставщиками. Внутреннее перемещение с лицевого счёта на расчётный — не поступление и не платёж, а перемещение внутри денежных средств организации; показывать его оборотами в отчёте не нужно.
Если у компании есть обязательство по возврату неотработанного аванса, сумма которого существенна, его также раскрывают в пояснениях: с указанием контракта в обезличенном виде и причины возврата.
Налоговый аспект: что не меняется
Казначейское сопровождение не меняет налоговых правил. Аванс, поступивший на лицевой счёт, — это аванс для целей НДС в том же порядке, что и аванс на расчётный счёт: с него исчисляют налог в общем порядке, а после отгрузки принимают к вычету. Остаток на лицевом счёте на 1 января сам по себе налоговых последствий не создаёт.
Для налога на прибыль при методе начисления важен не остаток денег, а момент признания дохода — по факту выполнения работ. Поэтому остаток на лицевом счёте не увеличивает и не уменьшает налоговую базу.
Условный пример: один контракт, три состояния остатка
Чтобы связать ситуации с учётом, возьмём условный контракт на выполнение работ с ценой 10 млн рублей и авансом 3 млн рублей. Исполнитель привлёк соисполнителя и выдал ему аванс 1 млн рублей на его лицевой счёт. До конца года заказчик принял работы на 2 млн рублей.
Вариант А: контракт продолжается. На лицевом счёте исполнителя на 31 декабря — 2 млн рублей (3 млн полученного аванса минус 1 млн, перечисленный соисполнителю). Приёмка на 2 млн рублей зачитывает часть аванса в соответствии с условиями контракта. Остаток переходит на январь, сведения об операциях продолжают действовать. В учёте — сальдо по субсчёту лицевого счёта 2 млн рублей, аналитика по контракту, незакрытая часть аванса в расчётах с заказчиком.
Вариант Б: стороны договорились завершить контракт на фактически выполненном объёме. Цена уменьшается до 2 млн рублей, и неотработанная часть аванса подлежит возврату. Здесь бухгалтеру нужно сначала получить от соисполнителя возврат его неотработанного аванса, если его работы тоже сокращаются, и только затем рассчитаться с заказчиком. Последовательность важна: распоряжение на возврат заказчику должно опираться на допсоглашение, которое представлено в ТОФК.
Вариант В: работы выполнены полностью и приняты в декабре, оплата заказчика поступила 30 декабря. На лицевом счёте — сумма, которую исполнитель вправе вывести себе. Если распоряжение не успели исполнить до конца года, ничего страшного не происходит: деньги остаются на счёте и выводятся в первые рабочие дни января. В учёте на 31 декабря эти деньги остаются на субсчёте лицевого счёта, а не на расчётном счёте, даже если распоряжение уже отправлено.
Пример условный, но на нём хорошо видно главное: один и тот же остаток в 2 млн рублей может быть и свободной для вывода оплатой, и деньгами под продолжение работ, и суммой к возврату. Различает их не выписка, а состояние контракта и документы по нему.
Что согласовать с заказчиком до конца года
Многие проблемы с остатками решаются не в учёте, а в переписке с заказчиком. До середины декабря полезно получить от него ясность по нескольким вопросам.
— Планирует ли заказчик принимать работы по этапу в декабре или перенесёт приёмку на январь. От этого зависит, сможет ли исполнитель вывести деньги до конца года.
— Будет ли следующий аванс по многолетнему контракту в начале нового года и в какие сроки заказчик рассчитывает его перечислить.
— Есть ли у заказчика намерение уменьшить цену или объём, расторгнуть контракт по соглашению сторон. Если да — лучше узнать об этом до закрытия года и отразить последствия в отчётности.
— Кто готовит допсоглашение и когда оно будет подписано: изменённый контракт представляется в ТОФК в пятидневный срок, и без него распоряжения по новой редакции не пройдут.
Ответы заказчика стоит фиксировать письменно. В случае спора о возврате аванса или о сроке приёмки переписка станет основным доказательством того, что исполнитель действовал добросовестно и заранее предупреждал о рисках.
Внутренний регламент: кто за что отвечает
В компаниях с несколькими сопровождаемыми контрактами остатки на конец года становятся проблемой чаще всего из-за размытой ответственности. Руководитель проекта знает про приёмку, бухгалтер — про выписку, юрист — про допсоглашения, но общей картины ни у кого нет.
Рабочее решение — короткий внутренний регламент на декабрь. В нём достаточно закрепить три вещи: кто ежедневно отслеживает статус распоряжений по лицевому счёту, кто отвечает за переписку с заказчиком по приёмке и допсоглашениям, и кто к определённой дате готовит сводку остатков по контрактам с указанием ситуации. Такая сводка на одну страницу экономит бухгалтерии несколько дней в январе.
Частые ошибки бухгалтера в конце года
— Вывести остаток на расчётный счёт «на всякий случай» до праздников. Без подтверждённого исполнения такое распоряжение не пройдёт, а возврат только добавит работы.
— Списать остаток в доходы как «невостребованный». Остаток на лицевом счёте — это деньги организации, а не доход.
— Закрыть лицевой счёт, не дождавшись исполнения последних распоряжений и расчётов с соисполнителями.
— Не учесть, что в первые дни января ТОФК может работать по особому графику, и запланировать на них срочные платежи.
— Не сверить остатки в разрезе контрактов, ограничившись общей суммой.
Итоговый чек-лист на декабрь
1. Сверить остаток по выписке из лицевого счёта с сальдо по субсчёту в разрезе каждого контракта.
2. Отследить статус всех распоряжений последних дней года и отразить исполнение по факту.
3. Определить по каждому контракту ситуацию: продолжается, исполнен, есть неотработанный аванс.
4. Для исполненных контрактов — подготовить перечисление остатка на расчётный счёт и закрытие лицевого счёта.
5. Для неотработанных авансов — согласовать с заказчиком порядок отработки или возврата.
6. Проверить сведения об операциях на первые месяцы нового года.
7. Подготовить пояснения к отчётности об ограничении использования денег на лицевом счёте.
8. Уточнить в своём ТОФК график работы и предельные даты конца года.
Остаток на лицевом счёте на 1 января — не повод для паники, а обычная ситуация для любого контракта, который не закончился вместе с календарным годом. Деньги никуда не исчезают, но требуют аккуратной сверки и понятной аналитики. Чем раньше бухгалтер разложит остатки по контрактам и ситуациям, тем спокойнее пройдут и январские платежи, и годовая отчётность.