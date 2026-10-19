Накладные расходы по сопровождаемому контракту: как распределить и обосновать их перед казначейством

Базы распределения: что выбрать

База распределения — это показатель, пропорционально которому накладные делятся между контрактами. Универсально правильной базы нет, но есть требования здравого смысла: база должна быть связана с тем, как возникают расходы, и должна подтверждаться документами.

Чаще всего применяют:



— прямую зарплату производственных рабочих — подходит, когда основная нагрузка на офис и руководство пропорциональна численности занятых на объектах;

— прямые затраты в целом — удобно в торговле и поставках, где зарплата мала, а основная часть себестоимости — закупка;

— выручку по контрактам — проста в расчёте, но хуже отражает реальное потребление ресурсов;

— трудозатраты в часах — точна для проектных и сервисных компаний, где учёт рабочего времени уже ведётся;

— площадь или машино-часы — для отдельных статей, например содержания склада или техники.



Можно использовать разные базы для разных групп расходов. Например, общепроизводственные распределять по прямой зарплате, а общехозяйственные — по выручке. Главное, чтобы выбор был закреплён заранее и применялся последовательно.