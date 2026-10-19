Накладные расходы по сопровождаемому контракту: как распределить и обосновать их перед казначейством

С прямыми затратами по контракту на казначейском сопровождении вопросов обычно немного. Материалы куплены под объект, субподрядчик работает по этому контракту, зарплата бригады начислена по нарядам на этот объект. Связь с контрактом видна из самих документов, и казначейство проверяет её без труда.
С накладными расходами всё сложнее. Аренда офиса, зарплата бухгалтерии и руководства, связь, программы, охрана, коммунальные платежи — всё это компания несёт одновременно по нескольким контрактам и по коммерческой деятельности. Чтобы оплатить часть таких расходов с лицевого счёта, нужно доказать две вещи: что эта часть действительно относится к сопровождаемому контракту и что она рассчитана по правилу, которое не придумано задним числом.
Разберём, как выстроить учёт накладных так, чтобы их оплата с лицевого счёта проходила спокойно, и какие ошибки чаще всего приводят к отказу.
Почему накладные расходы вызывают вопросы
Казначейское сопровождение построено на простой идее: целевые средства тратятся только на цели контракта. Каждый платёж с лицевого счёта проходит санкционирование, и с 1 сентября 2026 года оно ведётся по новому порядку санкционирования, заменившему прежний приказ Минфина. Логика при этом не изменилась: казначейство сопоставляет платёж со сведениями об операциях с целевыми средствами и с документами-основаниями.
Для прямых затрат документ-основание очевиден: договор поставки, договор субподряда, счёт, накладная. Для накладных расходов прямого документа, который связывал бы, например, аренду офиса с конкретным контрактом, нет. Договор аренды заключён на компанию в целом. Поэтому связь приходится доказывать расчётом: какая доля общего расхода приходится на контракт и почему именно такая.
Если расчёта нет или он выглядит произвольным, платёж рискует быть возвращённым. Если расчёт есть, но меняется от месяца к месяцу без объяснимой причины, вопросы возникают уже при проверке.
Прямые и косвенные затраты: где проходит граница
Первый шаг — честно разделить затраты. Прямые — те, которые можно без расчёта отнести на конкретный контракт в момент возникновения. Косвенные (накладные) — те, которые обслуживают несколько направлений сразу и распределяются расчётным путём.
Примеры прямых затрат по контракту на выполнение работ:
— материалы, списанные на объект по требованию-накладной или лимитно-заборной карте;
— оплата субподрядчику по договору, заключённому под этот контракт;
— зарплата рабочих по нарядам и табелям объекта, страховые взносы с неё;
— аренда техники, которая работала только на этом объекте;
— командировки сотрудников на объект.
Примеры косвенных затрат:
— аренда и содержание офиса;
— зарплата административного персонала, бухгалтерии, отдела снабжения;
— услуги связи, интернет, программное обеспечение;
— охрана, уборка, коммунальные услуги общего назначения;
— аудит, юридические и консультационные услуги общего характера.
Важный момент: одна и та же статья может быть прямой в одной компании и косвенной в другой. Если прораб работает только на одном объекте весь срок контракта, его зарплата — прямая затрата. Если он ведёт три объекта одновременно — косвенная, и её нужно распределять. Граница определяется не названием статьи, а тем, можно ли без расчёта сказать, к какому контракту она относится.
Счета учёта и проводки в общем виде
В бухгалтерском учёте прямые затраты собираются на счёте 20 «Основное производство» с аналитикой по контракту. Косвенные копятся на счетах 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы», а в конце месяца распределяются.
Типовая схема выглядит так:
1. Начислена аренда офиса: Дт 26 Кт 60.
2. Начислена зарплата бухгалтерии: Дт 26 Кт 70, страховые взносы: Дт 26 Кт 69.
3. Начислена зарплата прораба, ведущего несколько объектов: Дт 25 Кт 70.
4. В конце месяца общепроизводственные расходы распределены по контрактам: Дт 20 (аналитика по контракту) Кт 25.
5. Общехозяйственные расходы распределены по контрактам, если учётная политика предусматривает их включение в себестоимость: Дт 20 (аналитика по контракту) Кт 26. Если компания списывает их сразу на продажи, порядок будет другим, и для обоснования перед казначейством всё равно понадобится отдельный управленческий расчёт доли контракта.
Суть в том, чтобы у каждой суммы накладных, которую вы хотите оплатить с лицевого счёта, была прослеживаемая цепочка: первичный документ — счёт 25 или 26 — расчёт распределения — аналитика по контракту на счёте 20.
Базы распределения: что выбрать
База распределения — это показатель, пропорционально которому накладные делятся между контрактами. Универсально правильной базы нет, но есть требования здравого смысла: база должна быть связана с тем, как возникают расходы, и должна подтверждаться документами.
Чаще всего применяют:
— прямую зарплату производственных рабочих — подходит, когда основная нагрузка на офис и руководство пропорциональна численности занятых на объектах;
— прямые затраты в целом — удобно в торговле и поставках, где зарплата мала, а основная часть себестоимости — закупка;
— выручку по контрактам — проста в расчёте, но хуже отражает реальное потребление ресурсов;
— трудозатраты в часах — точна для проектных и сервисных компаний, где учёт рабочего времени уже ведётся;
— площадь или машино-часы — для отдельных статей, например содержания склада или техники.
Можно использовать разные базы для разных групп расходов. Например, общепроизводственные распределять по прямой зарплате, а общехозяйственные — по выручке. Главное, чтобы выбор был закреплён заранее и применялся последовательно.
Пример расчёта
Компания одновременно выполняет три контракта и коммерческие заказы. Общехозяйственные расходы за октябрь — 1 200 тыс. рублей. База распределения по учётной политике — прямая зарплата производственного персонала.
Прямая зарплата за октябрь, тыс. рублей:
Контракт А (сопровождаемый) | 600
Контракт Б | 300
Контракт В | 300
Коммерческие заказы | 600
Итого | 1 800
Коэффициент распределения: 1 200 / 1 800 = 0,6667.
На контракт А приходится 600 × 0,6667 = 400 тыс. рублей общехозяйственных расходов. Именно эту сумму, а не произвольную долю аренды или зарплаты, можно обосновывать перед казначейством как накладные расходы по контракту А за октябрь, если оплата таких расходов предусмотрена сведениями об операциях и условиями контракта.
Обратите внимание: расчёт прозрачен, его можно повторить по данным учёта, и он не зависит от того, сколько денег сейчас на лицевом счёте. Это и делает его убедительным.
Закрепление в учётной политике
Учётная политика — первый документ, на который стоит опираться. В ней нужно закрепить:
— перечень расходов, которые относятся к общепроизводственным и общехозяйственным;
— базу распределения для каждой группы;
— периодичность распределения (обычно ежемесячно);
— порядок списания общехозяйственных расходов: в себестоимость или сразу на продажи;
— требование вести аналитику затрат по каждому контракту.
Если компания впервые заключила контракт на казначейском сопровождении, учётную политику стоит пересмотреть до первого платежа накладных с лицевого счёта. Менять базу распределения в середине года ради более выгодной цифры по контракту нельзя: такое изменение выглядит как подгонка и почти наверняка вызовет вопросы.
Удобно оформить отдельное приложение к учётной политике с методикой распределения накладных расходов по контрактам. Тогда при запросе казначейства или заказчика можно показать конкретный документ, а не пересказывать правила своими словами.
Какие документы подготовить для подтверждения
Оплата накладных с лицевого счёта требует, чтобы такая возможность была предусмотрена сведениями об операциях с целевыми средствами и не противоречила условиям контракта. Состав документов, которые запрашивают при санкционировании, зависит от вида расхода и от условий контракта, но базовый комплект выглядит так:
1. Расчёт распределения накладных расходов за период с указанием базы, коэффициента и доли контракта.
2. Выписка из учётной политики или методика распределения.
3. Первичные документы по самим расходам: договоры аренды и услуг, акты, счета, расчётные ведомости по зарплате.
4. Регистр учёта затрат по контракту с аналитикой по статьям.
5. Расшифровка накладных расходов, заложенных в цену контракта или в структуру цены, если она согласовывалась с заказчиком.
Последний пункт особенно важен. Если при заключении контракта заказчику представлялась структура цены с выделенными накладными, фактическая сумма, которую вы пытаетесь оплатить с лицевого счёта, должна укладываться в эту логику. Резкое превышение заложенной доли без объяснения — частый повод для вопросов.
Типичные претензии и как их избежать
Претензия первая: нет связи с контрактом. Компания пытается оплатить с лицевого счёта аренду офиса целиком, ссылаясь на то, что в офисе работает команда проекта. Без расчёта доли такой платёж выглядит как оплата общих расходов за счёт целевых средств. Решение — платить с лицевого счёта только рассчитанную долю, а остальное — с расчётного счёта.
Претензия вторая: распределение не по методике. В учётной политике записана база «прямая зарплата», а расчёт сделан по выручке, потому что так доля контракта получилась больше. Решение — один расчёт, одна база, без исключений.
Претензия третья: двойной учёт. Зарплата прораба, который ведёт только этот объект, уже оплачена как прямая затрата, а потом ещё раз попадает в общепроизводственные расходы и распределяется на контракт. Решение — перед распределением проверять, что статья не учтена в прямых затратах.
Претензия четвёртая: расходы будущих периодов. С лицевого счёта пытаются оплатить годовую подписку на программу или аренду за полгода вперёд, относя всю сумму на текущий контракт. Решение — относить на контракт только ту часть, которая приходится на срок его исполнения, и показывать расчёт.
Претензия пятая: нет первички. Расчёт распределения есть, но под суммами накладных нет договоров и актов, или акты оформлены с опозданием. Решение — собирать первичные документы по накладным так же тщательно, как по прямым затратам.
Накладные у соисполнителей
Если вы привлекаете соисполнителей, у которых тоже открыты лицевые счета, вопрос накладных возникает и у них. Соисполнитель обосновывает свою долю накладных точно так же: собственной методикой, своим расчётом и своей первичкой. Головному исполнителю полезно заранее предупредить соисполнителей о том, что общие расходы с лицевого счёта оплачиваются только расчётной долей, иначе задержки на их стороне скажутся на сроках всего контракта.
При согласовании цены с соисполнителем стоит сразу попросить расшифровку его накладных. Если доля накладных в его цене заметно выше, чем у других участников, лучше обсудить это на этапе договора. Потом, когда соисполнитель начнёт оплачивать свои общие расходы с лицевого счёта, объяснять казначейству необычно высокую долю придётся уже ему, а сроки сдачи работ могут пострадать у всех.
Отдельно продумайте, как соисполнитель подтвердит фактические затраты при закрытии договора. Если его отчётность по накладным будет собрана небрежно, это затруднит и ваше собственное закрытие контракта.
Как выстроить процесс в бухгалтерии
Чтобы оплата накладных не превращалась в ежемесячный аврал, полезно выстроить простой регламент:
1. До 5-го числа закрыть первичку по накладным расходам прошлого месяца: акты, счета, табели административного персонала.
2. До 10-го числа сформировать расчёт распределения и согласовать его с главным бухгалтером.
3. Сверить рассчитанную долю с остатком по соответствующему коду в сведениях об операциях.
4. Подготовить пакет документов и сформировать платёжный документ на оплату доли накладных с лицевого счёта.
5. Хранить расчёт и пакет документов в отдельной папке по контракту, чтобы при проверке не собирать их заново.
Отдельно стоит договориться с заказчиком, если сведения об операциях не предусматривают оплату накладных или предусматривают недостаточную сумму. Изменение сведений — процедура, на которую нужно время, и в конце года её лучше не откладывать. Предельные даты операций на конец года уточняйте в своём ТОФК.
Если сопровождаемых контрактов несколько
Когда у компании два или больше контрактов на казначейском сопровождении, каждый из них имеет свой раздел на лицевом счёте и свои сведения об операциях. Накладные распределяются по той же методике, но доля каждого контракта оплачивается отдельно — со своего раздела и по своему документу-основанию.
Здесь возникает соблазн «перекинуть» накладные на тот контракт, где сейчас больше свободного остатка. Делать этого нельзя: доля каждого контракта определяется базой распределения, а не наличием денег. Если по одному из контрактов оплата накладных пока не предусмотрена, его доля остаётся за компанией до момента, когда её можно будет возместить, но на другой контракт она не переносится.
Полезно вести сводную таблицу распределения по всем контрактам сразу: в ней видно, что сумма долей равна общей сумме накладных за месяц, и ни один рубль не распределён дважды. Такую таблицу удобно прикладывать к пакету документов по каждому контракту — она показывает проверяющему всю картину.
Проверка расчёта перед закрытием года
Четвёртый квартал — время, когда стоит посмотреть на распределение накладных за весь год. Сравните помесячные коэффициенты: если в одном месяце коэффициент резко выше остальных, найдите причину заранее. Это может быть разовый расход, например ремонт офиса, или ошибка в базе распределения.
Проверьте также, что сумма накладных, оплаченных с лицевого счёта за год, совпадает с суммой долей по расчётам. Расхождения обычно возникают из-за платежей, сделанных «по старому расчёту» до его корректировки. Такие расхождения лучше устранить до декабря, а не объяснять после.
Что делать, если накладные нельзя оплатить с лицевого счёта
Бывает, что условия контракта или сведения об операциях не позволяют оплачивать накладные расходы с лицевого счёта до определённого момента, например до исполнения контракта или этапа. Тогда компания несёт эти расходы за счёт собственных средств, а возмещает их позже — в составе суммы, которая перечисляется на расчётный счёт по факту выполнения работ.
В этой ситуации расчёт распределения нужен не меньше. Он станет обоснованием суммы, которую вы будете возмещать, и подтверждением того, что фактические затраты по контракту действительно понесены. Поэтому вести учёт накладных по методике стоит с первого месяца, даже если платить их с лицевого счёта вы пока не планируете.
Итоговый чек-лист
Перед тем как отправить платёж за накладные расходы с лицевого счёта, проверьте:
1. Затраты разделены на прямые и косвенные, и одна и та же статья не учтена дважды.
2. База распределения закреплена в учётной политике и не менялась в течение года.
3. Расчёт распределения за период сделан, подписан и воспроизводим по данным учёта.
4. Сумма к оплате равна рассчитанной доле контракта, а не полной сумме расхода.
5. Оплата накладных предусмотрена сведениями об операциях, и остатка по коду достаточно.
6. Под каждой суммой есть первичные документы: договоры, акты, счета, ведомости.
7. Фактическая доля накладных согласуется со структурой цены, если она представлялась заказчику.
8. Расходы будущих периодов отнесены на контракт только в части срока его исполнения.
Накладные расходы — та зона, где аккуратный учёт напрямую превращается в деньги. Компания, которая может за один день показать методику, расчёт и первичку, получает оплату без задержек. Компания, которая каждый раз собирает обоснование заново, рискует возвратами и потерей времени, особенно в конце года.