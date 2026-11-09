Зачет аванса при оплате этапов сопровождаемого контракта: как считается, как отражается в учете и где ошибаются

Ситуация из практики. Подрядчик по сопровождаемому контракту получил аванс на лицевой счёт. Через два месяца сдан первый этап, акт подписан с заказчиком, бухгалтер выставил полную стоимость этапа. На счёт пришла заметно меньшая сумма, и в учёте остались два «хвоста»: непогашенный аванс и разница в расчётах. Ещё через неделю при подготовке распоряжения на оплату субподрядчика выяснилось, что остаток на счёте и остаток по нужному коду в Сведениях заметно меньше, чем казалось.
Причина одна: зачёт аванса посчитали «на глаз», а не по правилу, которое записано в контракте. В обычном договоре такая неточность исправляется бухгалтерской справкой. В сопровождаемом контракте каждая сумма проходит проверку казначейства, а значит, ошибка в зачёте превращается в отказ по распоряжению или в переплату, которую придётся возвращать.
Ниже разбираем тему так, как её видит главный бухгалтер: от чего зависит расчёт, как посчитать зачёт при последовательных и параллельных этапах, что делать в учёте, как согласовать сумму с актом и кодом в распоряжении и где чаще всего ошибаются.
Что называют зачётом аванса и чьё это решение
Аванс не является оплатой работ. Это деньги заказчика, которые исполнитель получил до приёмки и которые «закрываются» выполненными этапами. Когда этап принят, заказчик платит не всю его стоимость, а стоимость за вычетом той части аванса, которая засчитывается в оплату именно этого этапа. Эта операция и называется зачётом аванса.
Первое, что нужно усвоить: порядок зачёта определяет контракт, а не бухгалтер и не казначейство. В контракт по 44-ФЗ включаются обязательные условия о порядке и сроках оплаты (часть 13 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ), и именно там написано, как погашается аванс. Территориальный орган не пересчитывает ваш зачёт по своей формуле. Он проверяет, что сумма в распоряжении не выходит за остаток по коду в Сведениях, за остаток по документу, обосновывающему обязательство, и за сумму документа-основания с учётом ранее оплаченного.
В сопровождаемом контракте зачёт встречается в двух ролях:
- Вы получили аванс от заказчика. Зачёт происходит в расчётах с заказчиком при оплате каждого принятого этапа.
- Вы выдали аванс субподрядчику или поставщику. Аванс ушёл с лицевого счёта по коду 0610 (выбытие со счетов авансовых платежей), а при оплате акта вы платите уже остаток. Зачёт происходит в расчётах с контрагентом.
Это зеркальные операции, и путаница между ними объясняет многие ошибки. Разберём сначала расчёт, потом учёт.
Как считается зачёт: две модели
Для получателей средств федерального бюджета правило задано в пункте 18 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета (утверждено постановлением Правительства РФ № 1496). Условие о последующих платежах после аванса формулируется так, чтобы они не превышали разницу между стоимостью фактически выполненного, подтверждённого в установленном порядке, и ранее выплаченным авансом. Формула зависит от того, как соотносятся сроки этапов:
- Этапы идут последовательно или этапов нет. Последующие платежи не превышают разницу между стоимостью принятого и общей суммой ранее выплаченного аванса. Аванс погашается в первую очередь, пока не будет закрыт полностью.
- Сроки этапов полностью или частично совпадают. Последующие платежи не превышают разницу между стоимостью принятого и суммой, рассчитанной как произведение доли аванса, предусмотренной контрактом, на стоимость принятого. Аванс погашается равномерно, пропорционально стоимости каждого этапа.
Для контрактов региональных и муниципальных заказчиков, а также для заказчиков, к которым это Положение не относится, порядок определяется контрактом и актами своего уровня. Поэтому первым действием должно быть чтение пункта об оплате и авансе в вашем контракте, а не формулы из этой статьи.
Покажем разницу на условном примере. Цена контракта 30 условных единиц, три этапа по 10, аванс 9 (три десятых цены).
Этап
Стоимость этапа
Модель «аванс погашается сразу»: зачёт
К оплате
Модель «пропорционально»: зачёт
К оплате
Этап 1
10
9
1
3
7
Этап 2
10
0
10
3
7
Этап 3
10
0
10
3
7
Итого
30
9
21
9
21
Итоговая картина одинакова: 9 получено авансом, 21 оплачено по этапам, всего 30. Но денежный поток по этапам совершенно разный. В первой модели после первого этапа вы получаете почти ничего, а на втором и третьем этапах приходит вся стоимость. Во второй модели каждый этап приносит одинаковую сумму. Если вы планировали платежи субподрядчикам по первому этапу исходя из «полной» оплаты, а контракт предусматривает первую модель, у вас образуется кассовый разрыв, и распоряжение просто не пройдёт по остатку.
Стоимость каждого этапа и сумма к оплате должны быть записаны в вашем рабочем графике расчётов до подписания первого акта.
Два уточнения, которые часто упускают. Первое: зачёт возможен только по принятому. Пока заказчик не подписал акт, аванс продолжает числиться непогашенным, а срок оплаты не начался. Если приёмка затянулась, не пытайтесь «зачесть» аванс по готовности работ: в учёте и в расчётах с заказчиком он остаётся авансом до подписания документа о приёмке. Второе: при частичной приёмке этапа зачёт считается по той же модели, но от стоимости фактически принятой части. Пересчитывайте его при подписании каждого акта, а не один раз на весь этап, иначе при следующей приёмке расчёт разойдётся с остатком.
Что происходит с деньгами в казначействе
Сначала о сроке. Если контракт по 44-ФЗ и расчёты по нему подлежат казначейскому сопровождению, срок оплаты заказчиком не более десяти рабочих дней с даты подписания документа о приёмке (часть 13.1 статьи 34, пункт 3). Отсчитывайте его от подписания, а не от даты, когда вы выставили счёт или передали бумаги.
Теперь о вашем распоряжении, если вы платите субподрядчику, поставщику или возмещаете затраты. Порядок санкционирования, утверждённый приказом Минфина России № 214н (в редакции приказа № 75н), требует, чтобы вместе с распоряжением ушли документы-основания, в том числе акт приёмки в электронной форме с электронной подписью (пункт 21). Проверка идёт, среди прочего, по следующим направлениям:
- совпадение идентификатора контракта в распоряжении с документом, обосновывающим обязательство, документами-основаниями и Сведениями (пункт 24, подпункт «а»);
- непревышение суммы распоряжения над остатком по укрупнённому коду направления расходования в Сведениях (подпункт «ж») и над остатком на лицевом счёте по документу, обосновывающему обязательство (подпункт «з»);
- непревышение суммы распоряжения над суммой документа-основания с учётом ранее оплаченных расходов по нему (подпункт «т») и над суммой документа, обосновывающего обязательство (подпункт «у»);
- соответствие назначения платежа направлению расходования по Сведениям (подпункт «л»).
По порядку распоряжение проверяют не позднее следующего рабочего дня (пункт 33). На практике смотрят в тот же день или на следующий, а «несколько дней» уходит на исправление документов и разбор протокола отказа: формулировки казначея бывают неясными, и причину приходится выяснять звонком в территориальный орган.
Для зачёта отсюда следуют три вывода.
Во-первых, сумма в распоряжении субподрядчику равна стоимости принятого по акту за вычетом выданного ему аванса. Если аванс был выдан кодом 0610, а затем вы отправляете полную стоимость акта по коду, соответствующему виду расхода, вы заплатите дважды. В лучшем случае распоряжение упрётся в остаток по коду или документу, в худшем пройдёт, и переплату придётся возвращать.
Во-вторых, оплата акта идёт по коду вида расхода, а не по коду 0610. Код 0610 относится к самому авансовому платежу. Остаток по акту платится кодом, который соответствует характеру расхода, например из группы закупки работ и услуг или капитальных вложений.
В-третьих, расчёт собственных работ идёт отдельным путём. Деньги, полученные от заказчика, остаются на лицевом счёте как средства по контракту, а за свои работы исполнитель получает оплату после выполнения всех работ по акту или УПД, подписанным с заказчиком, кодом с первой цифрой «8» (пункт 12(1) Порядка № 214н). Это оплата работ, выполненных своими силами. Субподрядчикам платят по своим кодам, возмещение затрат идёт по кодам 9xxx, накладные расходы по коду 0888. Не стоит ожидать вывода на расчётный счёт «по мере зачёта аванса» или «в любой момент»: зачёт меняет расчёты с заказчиком, а вывод оплаты собственных работ подчиняется своим условиям.
Как отразить зачёт в учёте
Ниже типовая корреспонденция для исполнителя, который получил аванс и применяет общую систему налогообложения. Счёт учёта денежных средств на лицевом счёте и субсчета определяйте по своей учётной политике. Берём условный пример по первой модели: аванс 9, этап 1 стоимостью 10 принят, к оплате 1.
Операция
Дебет
Кредит
Сумма
Получен аванс на лицевой счёт
Денежные средства на лицевом счёте
62.02 «Расчёты по авансам полученным»
9
Начислен НДС с аванса
76.АВ
68.02
расчётная сумма
Принят этап 1, отражена выручка
62.01 «Расчёты с покупателями»
90.01
10
Начислен НДС с реализации
90.03
68.02
расчётная сумма
Зачтён аванс
62.02
62.01
9
Принят к вычету НДС с аванса
68.02
76.АВ
расчётная сумма
Поступила доплата
Денежные средства на лицевом счёте
62.01
1
После этих записей сальдо по счёту 62.01 равно нулю: 10 минус 9 минус 1. Если сальдо осталось, зачёт или оплата отражены неверно. Если вы не плательщик НДС, строки с НДС просто пропускаются.
По НДС держите в голове три момента. Оплата, полученная в счёт предстоящих работ, включается в налоговую базу (статья 154 НК РФ). Вычет сумм налога, исчисленных с аванса, оформляется по правилам статей 171 и 172 НК РФ. В счёте-фактуре, выставленном при реализации этапа, ссылка на авансовый счёт-фактуру указывается в строке 5б, а в графе 11а проставляются реквизиты ранее выставленных счетов-фактур (правила заполнения утверждены постановлением Правительства РФ № 1137). Если УПД формируется в электронной системе, проверьте, что поля заполнились и не затёрлись шаблоном.
Для аванса, выданного субподрядчику, картина зеркальная: при выдаче аванса дебетуется 60.02 «Расчёты по авансам выданным», при приёмке работ затраты отражаются в корреспонденции с 60.01, затем зачёт делается проводкой Дт 60.01 Кт 60.02, а остаток оплаты платится кодом вида расхода. Сальдо по 60.01 и 60.02 по каждому договору должно закрываться в ноль к последнему акту.
Отдельный совет по первичке. В акте или УПД показывайте полную стоимость этапа, как предусмотрено контрактом. Зачёт аванса лучше отражать в счёте на оплату или сопроводительном документе строкой «к оплате с учётом ранее перечисленного аванса» и подтверждать в акте сверки. Тогда суммы в акте, распоряжении и выписке читаются без пересчёта.
Как согласовать акты, суммы и коды в распоряжении
Главное правило санкционирования: всё, что написано в распоряжении, должно находиться в документах-основаниях в тех же словах и цифрах. Для зачёта аванса удобно вести небольшую таблицу сверки по каждому этапу.
Что проверить
Откуда взять
Что должно совпасть
Идентификатор контракта
Контракт, Сведения, акт
В поле «Код» распоряжения, в акте и в Сведениях одинаков
Номер и дата акта или УПД
Подписанный документ
В назначении платежа и в документах-основаниях одинаковы
Стоимость этапа
Контракт, график
Совпадает с актом
Аванс и его зачёт
Контракт, расчёт зачёта
Сумма к оплате равна стоимости этапа минус зачтённая часть
Код направления расходования
Сведения
Соответствует виду расхода и имеет достаточный остаток
Получатель
Договор и акт
Наименование, ИНН и реквизиты совпадают
Если один договор с поставщиком обслуживает несколько контрактов, к распоряжению нужна расшифровка (пункт 22 Порядка № 214н). В расшифровке аванс и его зачёт тоже распределяются по каждому контракту отдельно: общий аванс по общему договору разнести нельзя «примерно».
Назначение платежа должно показывать, за что платим и с какой поправкой. Пример построения: «Оплата по акту № ___ от ___ за этап 2 по договору № ___ от ___ с учётом ранее перечисленного аванса». Фраза про аванс не заменяет арифметику: она нужна, чтобы тот, кто разбирает платёж через месяц или на проверке, видел сумму без вопросов.
Отдельно напомним про дополнительные соглашения. Если после подписания контракта изменились этапы, их стоимость или сроки, зачёт нужно пересчитать заново. Старый график расчёта аванса при новом графике этапов даёт сумму, которой нет ни в акте, ни в Сведениях.
Где чаще всего ошибаются
1. Зачёт считают по формуле из статьи или привычки, а не по тексту контракта. Порядок зачёта описан в условиях оплаты, и его нужно читать буквально.
2. В акте стоимость этапа уменьшена на аванс. Тогда документ расходится с контрактом и графиком, а аванс перестаёт быть виден как отдельная операция.
3. Не сверяют остаток по коду в Сведениях. Сумма к оплате может быть верной, но остаток по укрупнённому коду меньше, и распоряжение не пройдёт.
4. Субподрядчику платят полную стоимость акта после аванса. Двойная оплата выясняется при сверке или проверке.
5. Аванс субподрядчику проходит одним кодом, оплата акта другим, а связи между ними в назначении платежа нет. Через несколько этапов никто не может восстановить, сколько уже зачтено.
6. НДС с аванса не поставлен к вычету вовремя или в счёте-фактуре не заполнены строка 5б и графа 11а. Получаются расхождения между книгой продаж и учётом.
7. Последний этап «забыт». Остаток аванса остаётся на счёте 62.02 или 60.02, хотя работы приняты полностью. Проверяйте сальдо до закрытия года.
8. График этапов поменялся, а расчёт зачёта нет. Дополнительное соглашение подписано, таблица осталась прежней.
Рабочий порядок на каждый этап
1. Откройте пункт контракта о порядке оплаты и авансе и определите модель зачёта.
2. Составьте таблицу: стоимость этапа, часть аванса к зачёту, сумма к оплате, остаток аванса после этапа.
3. Подпишите акт или УПД на полную стоимость этапа и проверьте идентификатор контракта и реквизиты.
4. Сверьте сумму к оплате с остатком по коду в Сведениях и остатком по документу, обосновывающему обязательство.
5. Подготовьте распоряжение с нужным кодом и назначением платежа, где видно, что платёж идёт с учётом аванса.
6. Отразите в учёте начисление выручки, зачёт аванса и доплату, затем проверьте сальдо по счетам расчётов.
7. Зафиксируйте результат в акте сверки с заказчиком или субподрядчиком.
Итог
Зачёт аванса по сопровождаемому контракту не требует сложных формул, но не прощает разночтений. Порядок определяет контракт, формулы пункта 18 Положения показывают границу для получателей федерального бюджета, а казначейство проверяет, чтобы суммы и коды в распоряжении сходились с остатками и документами. Рабочая таблица зачёта по этапам, сверка с остатком по коду и аккуратные проводки снимают основные вопросы ещё до отправки распоряжения.
Если у вас несколько этапов, субподряд и аванс на разных уровнях цепочки, сверяйте схему расчёта с заказчиком до подписания первого акта, а порядок оформления распоряжения уточняйте в территориальном органе Федерального казначейства. Для сложных контрактов разумно привлекать специалиста, который работает с такими платежами ежедневно: ошибку в расчёте проще исправить на таблице, чем на возвращённом платеже.