Зачет аванса при оплате этапов сопровождаемого контракта: как считается, как отражается в учете и где ошибаются

Как считается зачёт: две модели

Для получателей средств федерального бюджета правило задано в пункте 18 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета (утверждено постановлением Правительства РФ № 1496). Условие о последующих платежах после аванса формулируется так, чтобы они не превышали разницу между стоимостью фактически выполненного, подтверждённого в установленном порядке, и ранее выплаченным авансом. Формула зависит от того, как соотносятся сроки этапов:



- Этапы идут последовательно или этапов нет. Последующие платежи не превышают разницу между стоимостью принятого и общей суммой ранее выплаченного аванса. Аванс погашается в первую очередь, пока не будет закрыт полностью.

- Сроки этапов полностью или частично совпадают. Последующие платежи не превышают разницу между стоимостью принятого и суммой, рассчитанной как произведение доли аванса, предусмотренной контрактом, на стоимость принятого. Аванс погашается равномерно, пропорционально стоимости каждого этапа.



Для контрактов региональных и муниципальных заказчиков, а также для заказчиков, к которым это Положение не относится, порядок определяется контрактом и актами своего уровня. Поэтому первым действием должно быть чтение пункта об оплате и авансе в вашем контракте, а не формулы из этой статьи.



Покажем разницу на условном примере. Цена контракта 30 условных единиц, три этапа по 10, аванс 9 (три десятых цены).

Этап Стоимость этапа Модель «аванс погашается сразу»: зачёт К оплате Модель «пропорционально»: зачёт К оплате Этап 1 10 9 1 3 7 Этап 2 10 0 10 3 7 Этап 3 10 0 10 3 7 Итого 30 9 21 9 21

Итоговая картина одинакова: 9 получено авансом, 21 оплачено по этапам, всего 30. Но денежный поток по этапам совершенно разный. В первой модели после первого этапа вы получаете почти ничего, а на втором и третьем этапах приходит вся стоимость. Во второй модели каждый этап приносит одинаковую сумму. Если вы планировали платежи субподрядчикам по первому этапу исходя из «полной» оплаты, а контракт предусматривает первую модель, у вас образуется кассовый разрыв, и распоряжение просто не пройдёт по остатку.



Стоимость каждого этапа и сумма к оплате должны быть записаны в вашем рабочем графике расчётов до подписания первого акта.



Два уточнения, которые часто упускают. Первое: зачёт возможен только по принятому. Пока заказчик не подписал акт, аванс продолжает числиться непогашенным, а срок оплаты не начался. Если приёмка затянулась, не пытайтесь «зачесть» аванс по готовности работ: в учёте и в расчётах с заказчиком он остаётся авансом до подписания документа о приёмке. Второе: при частичной приёмке этапа зачёт считается по той же модели, но от стоимости фактически принятой части. Пересчитывайте его при подписании каждого акта, а не один раз на весь этап, иначе при следующей приёмке расчёт разойдётся с остатком.