Как отразить возмещение в учёте

Здесь нужна оговорка: проводки определяет ваша учётная политика, а не Порядок санкционирования. Мы не даём корреспонденцию счетов, потому что она зависит от того, как вы учитываете лицевой счёт и расчёты с заказчиком. Но логика универсальна, и ошибиться в ней дорого.



Первое: затрата учитывается один раз. Расход возник и отражён в момент, когда вы его понесли и получили первичный документ. Возмещение с лицевого счёта этот расход не создаёт и не отменяет. Оно меняет источник, из которого вы его покрыли: вместо собственных денег на расчётном счёте затрата покрыта целевыми средствами по контракту. Если при поступлении денег вы заново «начисляете» затрату или показываете возмещение как отдельный доход, в раздельном учёте по контракту появится двойной счёт.



Второе: ведите раздельный учёт по каждому контракту. Порядок ведения учёта доходов и затрат по каждому государственному контракту утверждён приказом Минфина России от 10.12.2021 № 210н. Именно на этом учёте строятся и расчёт накладных расходов, и последующие проверки соответствия фактических затрат данным раздельного учёта. Затрата, которую вы возмещаете по контракту, должна быть видна в учёте именно этого контракта, с тем же идентификатором, что и в распоряжении.



Третье: заведите реестр возмещения. Это рабочая таблица бухгалтера, а не форма из Порядка. Она нужна, чтобы одна затрата не ушла в распоряжение дважды и чтобы по запросу казначейства или заказчика можно было быстро показать цепочку. Минимальный состав граф:



- наименование затраты и контрагент;

- номер и дата первичного документа и сумма по нему;

- номер и дата платёжного поручения с банковского счёта;

- идентификатор контракта и код направления расходов в Сведениях;

- номер и дата распоряжения о возмещении и сумма;

- статус: отправлено, исполнено, отказ с причиной.



Четвёртое: развяжите возмещение и оплату работ в учёте. Одна и та же затрата не может проходить и по коду 8, и по коду 9. Если вы оплатили материалы поставщику со своего банковского счёта, возмещаете их по девятке, а работы своими силами, которые будут оплачены по акту, не должны включать стоимость этих же материалов повторно. Разведите это в реестре отдельной графой: «возмещено» и «оплачено в составе работ».



Пятое: накладные расходы отдельной строкой. Если часть оплаченных заранее затрат относится к накладным, не смешивайте её с прямыми затратами по контракту. Для накладных нужна база распределения, расчёт и отдельная строка 0888; смешанная сумма в одном распоряжении вернётся.



Налоговые последствия возмещения мы здесь не разбираем: они зависят от вашей системы налогообложения и от принятой в организации политики, а норма санкционирования об этом ничего не говорит. Согласуйте их отдельно.