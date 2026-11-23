Ситуация из практики. Подрядчик по сопровождаемому контракту начал работы раньше, чем заработал лицевой счёт: материалы закупили, услуги привлечённых организаций оплатили с расчётного счёта, чтобы не сорвать график. Когда лицевой счёт заработал, бухгалтер увидел остаток целевых средств и решил просто «вернуть своё». Распоряжение ушло с кодом выплаты за выполненные работы, к нему приложили акт. Территориальный орган казначейства отказал: часть затрат подрядчик нёс не своими силами, часть относилась к накладным, а подтверждения оплаты с банковского счёта в пакете не было вообще. Исправление заняло больше времени, чем сами закупки.
Эта история про смешение трёх разных путей вывода денег с лицевого счёта: оплату работ своими силами, возмещение уже понесённых затрат и накладные расходы. У каждого свой код, свой набор документов и своя логика в учёте. Ниже разбираем второй путь, возмещение, с позиции бухгалтера: когда он вообще доступен, чем подтверждается, как не перепутать с соседними кодами и что записать в регистрах, чтобы затрату не посчитали дважды.
Нормы приводим по приказу Минфина России от 17.12.2021 № 214н в редакции приказа от 16.06.2026 № 75н (Порядок санкционирования целевых расходов участников казначейского сопровождения). Если номер пункта в тексте не указан, значит, мы не стали его привязывать к норме без сверки.
Что такое возмещение и чем оно не является
Возмещение означает, что вы уже заплатили за расходы по контракту со своего банковского счёта, а теперь возвращаете эти деньги себе с лицевого счёта, на котором лежат целевые средства по контракту. Порядок описывает это так: код со значением «9» в первом разряде применяется для возмещения ранее произведённых участником фактических расходов (части расходов) со счетов, открытых ему в банке (п. 12(1) Порядка).
Из этого определения следуют три признака, и все три должны выполняться одновременно:
- деньги уже ушли: речь о фактических расходах, а не о планируемых;
- они ушли с вашего счёта в банке, а не с лицевого счёта в казначействе;
- вы просите вернуть их на банковский счёт, то есть распоряжение идёт на ваш же счёт.
Чем возмещение не является. Это не вывод экономии: экономия по контракту выводится после выполнения всех работ как оплата выполненных работ кодом с первой цифрой «8». Это не оплата субподрядчику: тому платят по своим кодам, напрямую. И это не накладные расходы в чистом виде: у них свой код 0888 и свой расчёт. Об этих различиях ниже, в таблице.
Когда возмещение вообще разрешено
Исходная позиция Порядка жёсткая: казначейство не принимает к исполнению распоряжения на перечисление целевых средств на счета участника, открытые в банке. Из правила есть исключения, и возмещение одно из них (п. 20 Порядка). Условие сформулировано прямо: возмещение допускается, если условиями контракта, договора или соглашения предусмотрено возмещение произведённых участником расходов (части расходов).
Практический вывод для бухгалтера простой, и начинать нужно с него. Перед тем как собирать документы, откройте контракт и найдите в нём возмещение. Если контракт его не предусматривает, никакая аккуратность в оформлении не поможет: распоряжение с кодом 9 вернут. Если предусматривает, сверьте три вещи:
- какие именно расходы контракт позволяет возмещать, всю структуру затрат или только часть;
- нет ли ограничения по периоду: например, что расходы признаются с даты заключения контракта;
- нет ли требования согласовать распоряжение с заказчиком. Проверка наличия такого согласования входит в перечень проверок казначейства (п. 24 Порядка), если оно предусмотрено документом, обосновывающим обязательство.
Отдельная оговорка. Норма говорит о расходах, произведённых со счетов в банке. Расходы, которые не проходили через банковский счёт организации, под этот код буквально не подпадают. Если у вас есть такие затраты, заранее уточните позицию в территориальном органе казначейства и не отправляйте распоряжение наугад.
Три кода, которые путают: 8, 9 и 0888
Бухгалтеру удобнее всего держать перед глазами сводку по трём путям. В таблице ниже они сопоставлены по вопросам, которые задаёт сам себе специалист перед отправкой распоряжения.
Вопрос
Код с первой цифрой 8
Код с первой цифрой 9
Код 0888
Что оплачивается
Фактически выполненные работы, поставленные товары, оказанные услуги
Расходы, которые вы уже понесли со своего банковского счёта
Накладные расходы, связанные с исполнением контракта
Кто выполнил работу
Вы сами, без привлечения других организаций, предпринимателей, физических лиц
Не важно: важно, что оплата уже прошла с вашего банковского счёта
Не важно: это общепроизводственные и общехозяйственные затраты
Куда идут деньги
На ваш банковский счёт
На ваш банковский счёт
На ваш банковский счёт
Главное подтверждение
Документы-основания: акт приёмки, документы, предусмотренные контрактом, или реестр документов-оснований
Документы-основания плюс копии платёжных поручений и иные документы об оплате
Распоряжение с приложенным расчётом суммы накладных расходов
Что проверяет казначейство
Соответствие распоряжения документам-основаниям и Сведениям
То же, плюс подтверждение факта оплаты
Непревышение суммы расчёта и остатка по коду 0888 в Сведениях
Оговорка, которую нужно держать в голове всегда. Код с первой цифрой 8 означает оплату работ, выполненных своими силами. Субподрядчикам и поставщикам платят по своим кодам, а не по восьмёрке: к ним у казначейства отдельные проверки, включая реквизиты лицевого счёта получателя.
Из таблицы видно, где возникает путаница. Затрата одновременно может выглядеть и как «оплаченная нами», и как «выполненная нами». Чтобы выбрать код, задайте три вопроса по порядку:
- Кто выполнил работу, мы сами или привлечённые лица? Если привлечённые, платежи им идут по своим кодам, а наша затрата возникает только как возмещение уже внесённой нами оплаты.
- Деньги за эту затрату уже ушли с нашего банковского счёта? Если да и контракт допускает возмещение, это код 9. Если нет, вы просто платите напрямую с лицевого счёта.
- Это общехозяйственные или общепроизводственные затраты, которые вы распределяете на контракт? Тогда они идут через 0888 и расчёт, даже если оплачены заранее. В Порядке прямо оговорено: возмещение накладных расходов требует тех же документов, что и их прямая оплата (п. 20 и п. 29 Порядка).
Документы, которые подтверждают уже понесённые затраты
Порядок называет два блока документов, и оба нужны. Первый блок показывает, что работа или поставка действительно были. Второй показывает, что вы за них заплатили.
Блок первый: подтверждение факта поставки, работ, услуг. Это документы-основания: те, что определены Министерством финансов для получателей средств федерального бюджета, и (или) предусмотренные самим контрактом. На практике речь идёт об актах приёмки (для электронного документооборота в Порядке названа форма акта приёмки товаров, работ, услуг по ОКУД 0510452), УПД, товарных накладных, актах сдачи этапов. Если документов несколько, их можно перечислить в реестре документов-оснований: форма реестра приведена в приложении № 11 к Порядку и содержит графу «Сумма к оплате (возмещению)». Это удобный способ показать казначейству связь между суммой документа и суммой, которую вы просите возместить.
Блок второй: подтверждение оплаты. Порядок требует копии платёжных поручений, реестры платёжных поручений и иные документы, подтверждающие оплату произведённых целевых расходов (п. 20 Порядка). Что входит в «иные документы», норма не конкретизирует. На практике к платёжным поручениям добавляют выписку банка за соответствующий день, но это практика, а не обязательное требование нормы. Если сомневаетесь, лучше приложить больше, чем получить уведомление об отказе.
Составьте для себя контрольный перечень по каждой затрате. В нём должны сойтись четыре вещи:
- сумма и предмет в первичном документе поставщика или подрядчика;
- сумма и дата в платёжном поручении с вашего банковского счёта;
- затрата на самом деле относится к контракту, по которому вы просите возмещение, а не к соседнему;
- затрата входит в то направление расходов, которое заложено в Сведениях.
Если расходы по накладным: к документам добавляется расчёт суммы накладных расходов по контракту. Его форма приведена в порядке ведения учёта доходов и затрат по каждому контракту (приказ Минфина России от 10.12.2021 № 210н, на который ссылается п. 29 Порядка). Распоряжение с кодом 0888 не должно превышать сумму, указанную в этом расчёте. Эту проверку добавили в последней редакции.
Таблица: что приложить к распоряжению и где чаще всего ошибаются
Что подтверждает
Документ
Типичная ошибка
Факт поставки, работ, услуг
Акт приёмки, УПД, накладная, иной документ из контракта или реестр документов-оснований
Документ подписан позже, чем отправлено распоряжение, или в нём не тот период
Сумма затраты
Первичный документ поставщика
Сумма в распоряжении больше суммы документа-основания с учётом ранее оплаченного
Факт оплаты с банковского счёта
Копии платёжных поручений, реестры платежей, выписка банка
В пакете платёжное поручение только на часть суммы, остальное осталось без подтверждения
Принадлежность затраты контракту
Идентификатор контракта в документах и в распоряжении
Идентификатор в распоряжении не совпадает с указанным в Сведениях и документах
Накладные расходы
Расчёт суммы накладных расходов
Расчёт составлен не по той форме или сумма в распоряжении превышает сумму расчёта
Согласие заказчика
Согласование распоряжения, если оно требуется по условиям контракта
Согласования нет, а контракт его требует
Сведения об операциях: без заложенного кода возмещения платёж не пройдёт
Самая частая причина провала возмещения находится не в документах, а в Сведениях об операциях с целевыми средствами. Территориальный орган казначейства сверяет распоряжение со Сведениями: сумма распоряжения не должна превышать остаток по соответствующему укрупнённому коду направления расходов, а назначение платежа должно соответствовать направлению, указанному в Сведениях (подпункты «ж» и «л» п. 24 Порядка).
Отсюда правило планирования. Если вы знаете, что часть затрат придётся возмещать, закладывайте строки с кодом, первая цифра которого 9, в Сведения заранее. На практике такой код строится по тому же направлению расходов, но с девяткой в первом разряде; какие именно значения доступны, смотрите в приложении № 3 к Порядку и в своих действующих Сведениях.
Нужно ли править Сведения, если они уже утверждены? Да, через их изменение. Порядок допускает изменения, но ставит ограничение: планируемые выплаты по коду после изменений не могут быть меньше уже произведённых по нему целевых расходов (п. 12 Порядка). Поэтому строку возмещения заводите осознанно, а не «на всякий случай»: сумма в ней должна быть реалистичной, иначе вы либо упрётесь в лимит, либо заморозите остаток, который нужен под другие платежи.
Что ещё проверяет казначейство при возмещении, и что вы можете проверить до отправки:
- идентификатор контракта в распоряжении совпадает с идентификатором в документах-основаниях и Сведениях;
- реквизиты документа, обосновывающего обязательство, в распоряжении совпадают с теми, что указаны в Сведениях;
- сумма распоряжения не превышает остаток по укрупнённому коду в Сведениях и остаток средств на лицевом счёте по соответствующему документу, обосновывающему обязательство;
- сумма распоряжения не превышает сумму документа-основания, представленного вместе с распоряжением, с учётом уже оплаченных по нему расходов;
- текст назначения платежа соответствует направлению расходов из Сведений.
Есть и одна особенность, которая помогает бухгалтеру. При возмещении расходов на ваш собственный банковский счёт проверка банковских реквизитов получателя по документу-основанию не проводится (подпункт «е» п. 24 Порядка), поскольку получатель здесь вы сами. Но это не повод пропускать реквизиты: они всё равно должны быть вашими и верными.
Срок рассмотрения. Территориальный орган казначейства исполняет распоряжение или отказывает в его принятии не позднее рабочего дня, следующего за днём представления распоряжения и документов-оснований (п. 33 Порядка). Мы не обещаем сроков от имени казначейства: на практике проверка проходит в тот же день или на следующий, а время уходит не на неё, а на исправление документов после уведомления об отказе. Поэтому планируйте возмещение с запасом, особенно в декабре.
Как отразить возмещение в учёте
Здесь нужна оговорка: проводки определяет ваша учётная политика, а не Порядок санкционирования. Мы не даём корреспонденцию счетов, потому что она зависит от того, как вы учитываете лицевой счёт и расчёты с заказчиком. Но логика универсальна, и ошибиться в ней дорого.
Первое: затрата учитывается один раз. Расход возник и отражён в момент, когда вы его понесли и получили первичный документ. Возмещение с лицевого счёта этот расход не создаёт и не отменяет. Оно меняет источник, из которого вы его покрыли: вместо собственных денег на расчётном счёте затрата покрыта целевыми средствами по контракту. Если при поступлении денег вы заново «начисляете» затрату или показываете возмещение как отдельный доход, в раздельном учёте по контракту появится двойной счёт.
Второе: ведите раздельный учёт по каждому контракту. Порядок ведения учёта доходов и затрат по каждому государственному контракту утверждён приказом Минфина России от 10.12.2021 № 210н. Именно на этом учёте строятся и расчёт накладных расходов, и последующие проверки соответствия фактических затрат данным раздельного учёта. Затрата, которую вы возмещаете по контракту, должна быть видна в учёте именно этого контракта, с тем же идентификатором, что и в распоряжении.
Третье: заведите реестр возмещения. Это рабочая таблица бухгалтера, а не форма из Порядка. Она нужна, чтобы одна затрата не ушла в распоряжение дважды и чтобы по запросу казначейства или заказчика можно было быстро показать цепочку. Минимальный состав граф:
- наименование затраты и контрагент;
- номер и дата первичного документа и сумма по нему;
- номер и дата платёжного поручения с банковского счёта;
- идентификатор контракта и код направления расходов в Сведениях;
- номер и дата распоряжения о возмещении и сумма;
- статус: отправлено, исполнено, отказ с причиной.
Четвёртое: развяжите возмещение и оплату работ в учёте. Одна и та же затрата не может проходить и по коду 8, и по коду 9. Если вы оплатили материалы поставщику со своего банковского счёта, возмещаете их по девятке, а работы своими силами, которые будут оплачены по акту, не должны включать стоимость этих же материалов повторно. Разведите это в реестре отдельной графой: «возмещено» и «оплачено в составе работ».
Пятое: накладные расходы отдельной строкой. Если часть оплаченных заранее затрат относится к накладным, не смешивайте её с прямыми затратами по контракту. Для накладных нужна база распределения, расчёт и отдельная строка 0888; смешанная сумма в одном распоряжении вернётся.
Налоговые последствия возмещения мы здесь не разбираем: они зависят от вашей системы налогообложения и от принятой в организации политики, а норма санкционирования об этом ничего не говорит. Согласуйте их отдельно.
Пошаговая последовательность для бухгалтера
Ниже порядок, который снижает риск отказа. Он не заменяет норму, а переводит её в рабочие шаги.
- Прочитать контракт: предусмотрено ли возмещение, какие расходы, нет ли согласования заказчиком.
- Проверить Сведения: есть ли строка с кодом, начинающимся на 9, хватает ли остатка по ней, совпадают ли идентификатор и реквизиты документа, обосновывающего обязательство.
- Собрать по каждой затрате пару: документ-основание и подтверждение оплаты с банковского счёта.
- Отделить накладные расходы и приложить расчёт, если они есть.
- Сверить, что эта же затрата не заявлена по коду 8 или в другом распоряжении.
- Составить распоряжение: идентификатор контракта, код направления, текст назначения платежа, соответствующий направлению в Сведениях.
- При необходимости получить согласование заказчика до отправки.
- Отправить распоряжение, а после результата внести статус в реестр возмещения.
- При отказе читать уведомление с причиной, исправлять документ и подавать новое распоряжение, а не править прежнее.
Где чаще всего возвращают
Из практики разбора отказов выделяются шесть повторяющихся причин. Нормы здесь не цитируем: это наблюдения, а не пункты Порядка.
- В контракте нет возмещения, а распоряжение идёт кодом 9.
- В Сведениях нет строки возмещения или остаток по ней меньше суммы распоряжения.
- Затрату выдают за возмещение, хотя работу выполнил привлечённый исполнитель, которому нужно платить по своему коду напрямую.
- Нет подтверждения оплаты: платёжное поручение не приложено, приложено не то или оно на другую сумму.
- Сумма возмещения больше суммы документа-основания с учётом ранее оплаченного.
- Накладные расходы поданы без расчёта или в сумме больше расчёта.
Общее у всех шести одно: ошибку можно увидеть до отправки, если сверять документы по одному и тому же списку, а не «по ощущению».
Что делать, если возмещение не подходит
Бывает, что контракт не предусматривает возмещения или затраты не проходили через банковский счёт. Тогда посмотрите, нет ли у ваших расходов прямого пути с лицевого счёта: оплата труда, платежи привлечённым исполнителям по их кодам, налоги, накладные расходы по расчёту. Для части из них Порядок прямо допускает перечисление с лицевого счёта без возмещения (п. 20 Порядка). Иногда достаточно изменить способ оплаты следующих расходов и не пытаться вернуть прошлые.
Если затраты уже понесены, а возмещения в контракте нет, обсудите с заказчиком изменение условий. Решение должно быть оформлено документом, а не устной договорённостью: именно на условия контракта ссылается казначейство при проверке.
Итог
Возмещение затрат по сопровождаемому контракту работает, когда совпали четыре условия: контракт его допускает, расходы реально проведены с вашего банковского счёта, в Сведениях заложен нужный код с первой цифрой 9 и в пакете есть и подтверждение работ, и подтверждение оплаты. Код 8 остаётся оплатой работ, выполненных своими силами, субподрядчикам платят по своим кодам, а накладные расходы идут отдельным путём с расчётом.
В учёте главное правило такое: затрата считается один раз, а возмещение лишь показывает, из каких денег она покрыта. Заведите реестр возмещения, сверяйте идентификатор, суммы и коды по одному списку, а сомнительные случаи заранее обсуждайте с территориальным органом казначейства. Если в вашей организации вопрос уже завис на отказах, полезно привлечь специалиста по казначейскому сопровождению: он разберёт протокол отказа и поможет собрать комплект так, чтобы не потерять сроки.