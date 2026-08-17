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Роман Ткачев
Отчетность в СФР
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ЕФС-1 до 25 августа 2026 года: кто сдает и пять ошибок в отчете

Разбираемся, кому действительно нужно отправить ЕФС-1 к 25 августа, какие события нельзя откладывать до месячного срока и почему после отправки важно дождаться положительного протокола.

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ЕФС-1 до 25 августа 2026 года: кто сдает и пять ошибок в отчете

25 августа — не общий срок сдачи всей формы ЕФС-1. Большинству работодателей понадобится только подраздел 1.1, если в июле произошли определенные кадровые события. Государственные и муниципальные учреждения дополнительно представляют ежемесячный подраздел 1.3.

Кто отчитывается до 25 августа

Подраздел 1.1 нужно представить, если в июле был оформлен:

  • перевод на другую постоянную работу;

  • перевод между подразделениями, требующий отражения в форме;

  • установление или отмена неполного рабочего времени;

  • переименование страхователя;

  • присвоение второй или последующей профессии, специальности или квалификации;

  • запрет занимать определенную должность;

  • переход работника на электронную трудовую книжку.

Официальный порядок и ответы по заполнению опубликованы на сайте СФР.

Прием, увольнение, приостановление или возобновление трудового договора, а также начало и окончание договора ГПХ нельзя откладывать до 25-го числа. Для таких событий действует срок не позднее следующего рабочего дня.

Ошибка № 1. Ждать 25 августа по всем кадровым событиям

Если сотрудника приняли или уволили в августе, сведения подаются на следующий рабочий день, а не вместе с июльским отчетом.

Прежде чем формировать ЕФС-1, разделите события по срокам:

  • срочные — следующий рабочий день;

  • ежемесячные — до 25-го числа следующего месяца;

  • ежегодные;

  • квартальные.

Ошибка № 2. Включить событие не в тот месяц

Для перевода срок связан с месяцем, в котором издан приказ или другой документ-основание.

Необходимо отдельно проверить:

  • дату кадрового события;

  • дату приказа;

  • номер документа;

  • дату вступления изменений в силу.

Нейросеть или учетная программа может принять дату дополнительного соглашения за дату перевода. Эти поля нельзя считать взаимозаменяемыми.

Ошибка № 3. Использовать старый электронный формат

С 1 июля 2026 года СФР перешел на новый электронный формат ЕФС-1. Если отчетная программа давно не обновлялась, файл может не пройти форматно-логический контроль.

Перед отправкой проверьте:

  • версию бухгалтерской программы;

  • обновление модуля отчетности;

  • формат сформированного файла;

  • актуальность классификаторов;

  • поддержку формата оператором связи.

О переходе на новый формат сообщал Социальный фонд.

Ошибка № 4. Неверно указать кадровое мероприятие

Например, изменение режима с полного рабочего времени на неполное или обратно отражается мероприятием «ПЕРЕВОД».

При обычном кадровом переводе нужно проверить должность, подразделение и код выполняемой функции. Формулировки должны соответствовать кадровым документам, а не пересказу сотрудника, который заполняет отчет.

Ошибка № 5. Считать отчет сданным сразу после отправки

Отправленный файл еще не означает принятый отчет.

После передачи ЕФС-1 нужно получить и сохранить положительный протокол. Если СФР обнаружил ошибку, необходимо изучить ее код, исправить сведения и отправить отчет повторно.

Особенно внимательно проверяйте ситуации, когда:

  • отчет завис в статусе «отправлен»;

  • не получено подтверждение оператора;

  • пришло предупреждение вместо положительного протокола;

  • один сотрудник принят, а сведения по другому отклонены;

  • в программе осталась старая версия файла.

Быстрая проверка перед отправкой

Сверьте ЕФС-1 с кадровым реестром:

Что проверить

С чем сравнить

ФИО и СНИЛС

Кадровые данные

Вид мероприятия

Приказ или соглашение

Дата события

Кадровый документ

Дата и номер основания

Приказ

Должность

Трудовой договор

Подразделение

Дополнительное соглашение

Код функции

Классификатор

Формат файла

Требования СФР

Статус приема

Протокол оператора

Промпт для предварительной сверки

Не загружайте в публичную нейросеть ФИО, СНИЛС и другие персональные данные. Замените сотрудников условными номерами.

Сравни обезличенный реестр кадровых событий за июль 2026 года с проектом подраздела 1.1 формы ЕФС-1.

Для каждого события проверь:

  • вид кадрового мероприятия;

  • дату события;

  • дату и номер документа-основания;

  • должность;

  • подразделение;

  • код выполняемой функции;

  • срок представления.

Результат представь в таблице: «Сотрудник», «Событие», «Найденное расхождение», «Что проверить кадровику», «Срочность».

Не исправляй сведения самостоятельно. Не придумывай отсутствующие коды и реквизиты.

Окончательную проверку лучше провести в актуальной отчетной программе. ИИ полезен для поиска расхождений между двумя таблицами, но не заменяет форматный контроль СФР.

Информации об авторе

Роман Ткачев

Роман Ткачев

Руководитель в ООО

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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