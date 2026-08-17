ЕФС-1 до 25 августа 2026 года: кто сдает и пять ошибок в отчете
Разбираемся, кому действительно нужно отправить ЕФС-1 к 25 августа, какие события нельзя откладывать до месячного срока и почему после отправки важно дождаться положительного протокола.
25 августа — не общий срок сдачи всей формы ЕФС-1. Большинству работодателей понадобится только подраздел 1.1, если в июле произошли определенные кадровые события. Государственные и муниципальные учреждения дополнительно представляют ежемесячный подраздел 1.3.
Кто отчитывается до 25 августа
Подраздел 1.1 нужно представить, если в июле был оформлен:
перевод на другую постоянную работу;
перевод между подразделениями, требующий отражения в форме;
установление или отмена неполного рабочего времени;
переименование страхователя;
присвоение второй или последующей профессии, специальности или квалификации;
запрет занимать определенную должность;
переход работника на электронную трудовую книжку.
Официальный порядок и ответы по заполнению опубликованы на сайте СФР.
Прием, увольнение, приостановление или возобновление трудового договора, а также начало и окончание договора ГПХ нельзя откладывать до 25-го числа. Для таких событий действует срок не позднее следующего рабочего дня.
Ошибка № 1. Ждать 25 августа по всем кадровым событиям
Если сотрудника приняли или уволили в августе, сведения подаются на следующий рабочий день, а не вместе с июльским отчетом.
Прежде чем формировать ЕФС-1, разделите события по срокам:
срочные — следующий рабочий день;
ежемесячные — до 25-го числа следующего месяца;
ежегодные;
квартальные.
Ошибка № 2. Включить событие не в тот месяц
Для перевода срок связан с месяцем, в котором издан приказ или другой документ-основание.
Необходимо отдельно проверить:
дату кадрового события;
дату приказа;
номер документа;
дату вступления изменений в силу.
Нейросеть или учетная программа может принять дату дополнительного соглашения за дату перевода. Эти поля нельзя считать взаимозаменяемыми.
Ошибка № 3. Использовать старый электронный формат
С 1 июля 2026 года СФР перешел на новый электронный формат ЕФС-1. Если отчетная программа давно не обновлялась, файл может не пройти форматно-логический контроль.
Перед отправкой проверьте:
версию бухгалтерской программы;
обновление модуля отчетности;
формат сформированного файла;
актуальность классификаторов;
поддержку формата оператором связи.
О переходе на новый формат сообщал Социальный фонд.
Ошибка № 4. Неверно указать кадровое мероприятие
Например, изменение режима с полного рабочего времени на неполное или обратно отражается мероприятием «ПЕРЕВОД».
При обычном кадровом переводе нужно проверить должность, подразделение и код выполняемой функции. Формулировки должны соответствовать кадровым документам, а не пересказу сотрудника, который заполняет отчет.
Ошибка № 5. Считать отчет сданным сразу после отправки
Отправленный файл еще не означает принятый отчет.
После передачи ЕФС-1 нужно получить и сохранить положительный протокол. Если СФР обнаружил ошибку, необходимо изучить ее код, исправить сведения и отправить отчет повторно.
Особенно внимательно проверяйте ситуации, когда:
отчет завис в статусе «отправлен»;
не получено подтверждение оператора;
пришло предупреждение вместо положительного протокола;
один сотрудник принят, а сведения по другому отклонены;
в программе осталась старая версия файла.
Быстрая проверка перед отправкой
Сверьте ЕФС-1 с кадровым реестром:
Что проверить
С чем сравнить
ФИО и СНИЛС
Кадровые данные
Вид мероприятия
Приказ или соглашение
Дата события
Кадровый документ
Дата и номер основания
Приказ
Должность
Трудовой договор
Подразделение
Дополнительное соглашение
Код функции
Классификатор
Формат файла
Требования СФР
Статус приема
Протокол оператора
Промпт для предварительной сверки
Не загружайте в публичную нейросеть ФИО, СНИЛС и другие персональные данные. Замените сотрудников условными номерами.
Сравни обезличенный реестр кадровых событий за июль 2026 года с проектом подраздела 1.1 формы ЕФС-1.
Для каждого события проверь:
вид кадрового мероприятия;
дату события;
дату и номер документа-основания;
должность;
подразделение;
код выполняемой функции;
срок представления.
Результат представь в таблице: «Сотрудник», «Событие», «Найденное расхождение», «Что проверить кадровику», «Срочность».
Не исправляй сведения самостоятельно. Не придумывай отсутствующие коды и реквизиты.
Окончательную проверку лучше провести в актуальной отчетной программе. ИИ полезен для поиска расхождений между двумя таблицами, но не заменяет форматный контроль СФР.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
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