Верховный суд: уголовное дело дело по налоговым преступлениям нельзя возбуждать раньше 75 рабочих дней

Следствие использовало материалы проверки раньше предусмотренного срока — и Верховный суд отменил три судебных акта. Разбираем, от какой даты считать 75 рабочих дней и почему обычный обмен информацией между ФНС и следствием не заменяет специальную процедуру.

Верховный суд отменил обвинительный приговор по налоговому преступлению из-за нарушения порядка возбуждения дела. Следствие получило материалы проверки и начало уголовное преследование, не дождавшись вступления решения ФНС в силу и окончания срока на погашение задолженности.

Позиция изложена в определении Верховного суда от 26 мая 2026 года № 5-УД26-43-К2. Карточка дела опубликована на сайте ВС.

Что произошло

В мае и июне 2022 года налоговая инспекция передала следствию акт выездной проверки, декларации, книги покупок и продаж, банковские выписки и другие документы компании.

Решение о привлечении компании к налоговой ответственности инспекция приняла только 9 сентября 2022 года. Уже 6 октября следователь возбудил уголовное дело по статье 199 УК РФ.

Впоследствии двух человек признали виновными в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Апелляция и кассация приговор поддержали.

Однако Верховный суд обратил внимание на последовательность событий: на момент возбуждения дела решение налоговой еще не прошло предусмотренную законом процедуру, а 75-дневный срок не истек.

В результате ВС отменил:

приговор районного суда;

апелляционное постановление;

кассационное постановление.

Дело направили на новое рассмотрение другим составом суда. Это важно: Верховный суд не оправдал обвиняемых и не прекратил дело, а потребовал заново оценить законность уголовного преследования.

Как должен работать 75-дневный срок

По пункту 3 статьи 32 НК РФ налоговая передает материалы следствию, если одновременно выполняются условия:

Решение о привлечении к налоговой ответственности вступило в силу. Прошло 75 дней. Денег на ЕНС недостаточно для погашения указанной задолженности. Размер неисполненной обязанности позволяет предполагать признаки преступления. Речь идет о составах, предусмотренных статьями 198–199.2 УК РФ.

Поскольку в НК РФ не указано, что дни календарные, срок рассчитывается в рабочих днях. Такое правило установлено статьей 6.1 НК РФ.

Отсчет начинается со следующего рабочего дня после вступления решения в силу.

После истечения 75 рабочих дней у налогового органа появляется десятидневный срок для направления материалов следователям, если задолженность не погашена и выполнены остальные условия.

От какой даты считать

Главная сложность — правильно определить не дату решения, а дату его вступления в силу.

Если апелляционную жалобу не подавали, решение по результатам проверки обычно вступает в силу через месяц после вручения налогоплательщику.

Если решение обжаловали в апелляционном порядке, его неотмененная часть вступает в силу со дня принятия решения вышестоящим налоговым органом. Это предусмотрено статьей 101.2 НК РФ.

Поэтому считать 75 дней от даты, напечатанной на решении инспекции, нельзя.

Почему статья 82 НК РФ не помогает обойти срок

Налоговые и правоохранительные органы могут обмениваться информацией на основании статьи 82 НК РФ.

Но Верховный суд отметил: это общая норма. Специальный порядок направления материалов для возбуждения дела установлен статьей 32 НК РФ.

Иными словами, инспекция может сообщать правоохранительным органам о нарушениях. Однако переданные в рамках обычного обмена документы не должны превращаться в обходной путь для преждевременного возбуждения дела по статьям 198–199.2 УК РФ.

Что решение не означает

Новая позиция не дает бизнесу 75 дней полной неприкосновенности.

В этот период:

ФНС может принимать меры по взысканию задолженности;

компания может обжаловать решение;

могут действовать обеспечительные меры;

счета могут быть приостановлены по основаниям НК РФ;

правоохранительные органы могут проверять сведения о других преступлениях.

Решение ВС касается именно законности возбуждения уголовного дела по налоговым составам на основании материалов налогового органа.

Что проверить бизнесу

Если материалы уже оказались у следствия, нужно восстановить хронологию:

Событие Дата Вручение решения ФНС ___ Подача апелляционной жалобы ___ Решение вышестоящего налогового органа ___ Вступление решения в силу ___ Первый день 75-дневного срока ___ Последний, 75-й рабочий день ___ Передача материалов следствию ___ Возбуждение уголовного дела ___

Если дело возбудили раньше, определение ВС № 5-УД26-43-К2 становится серьезным аргументом защиты. Но автоматической отмены не произойдет: нарушение необходимо заявить и подтвердить документами.

Промпт для ИИ: посчитать 75 дней или срок в банкротстве

Важно: само решение Верховного суда касается налогового уголовного дела, а не банкротства. В банкротных процедурах сроки могут исчисляться в календарных днях, рабочих днях или месяцах — в зависимости от нормы закона и судебного акта.

Для предварительного расчета можно использовать такой запрос:

Помоги предварительно рассчитать юридический срок. Вид срока: [75-дневный срок по пункту 3 статьи 32 НК РФ / срок в деле о банкротстве]. Исходное событие: [описать событие]. Дата события или вступления решения в силу: [дата]. Правовая норма или судебный акт: [указать статью, пункт или приложить текст]. Апелляционная жалоба: [подавалась/не подавалась]. Дата решения по апелляционной жалобе: [дата или «нет»]. Регион и год расчета: [указать]. Сначала определи по тексту нормы, в чем измеряется срок: в рабочих днях, календарных днях или месяцах. Не выбирай способ расчета по своему усмотрению. Если рассчитывается срок по пункту 3 статьи 32 НК РФ: Не включай день вступления решения в силу. Начни отсчет со следующего дня. Считай 75 рабочих дней. Исключи выходные, официальные праздники и перенесенные нерабочие дни. Укажи дату 75-го рабочего дня. Укажи первый рабочий день после истечения срока. Отдельно покажи последующий десятидневный срок для направления материалов. Если рассчитывается срок в банкротстве, сначала проверь, какое правило исчисления установлено законом № 127-ФЗ, АПК РФ или определением суда. Не применяй автоматически правила НК РФ. Представь результат в таблице: исходное событие;

дата события;

применяемая норма;

единица расчета;

первый день срока;

исключенные нерабочие дни;

последний день;

ближайший следующий рабочий день;

допущения и спорные моменты. Используй официальный производственный календарь нужного года. Приведи ссылки на источники. Если даты или правовой нормы недостаточно, не рассчитывай срок приблизительно, а перечисли недостающие данные.

Полученную дату необходимо проверить вручную. Особенно если подавалась апелляционная жалоба, суд вводил обеспечительные меры или срок установлен непосредственно определением арбитражного суда.

Главное

ВС подтвердил: обычный межведомственный обмен информацией не заменяет специальную процедуру возбуждения налогового уголовного дела.

Сначала решение ФНС должно вступить в силу. Затем компании предоставляются 75 рабочих дней. И только после истечения этого срока, при наличии непогашенной задолженности и остальных условий, материалы могут стать законным поводом для решения вопроса об уголовном деле.

Роман Ткачев — эксперт по автоматизации корпоративных процессов и практическому применению ИИ в работе корпоративных служб.