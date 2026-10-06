ChatGPT начнет незаметно маркировать тексты в ЕС: что это значит и как бизнесу использовать водяные знаки

OpenAI начнет добавлять невидимые водяные знаки в тексты ChatGPT и Codex, созданные для пользователей в Европейском союзе. Метка будет находиться не в скрытых символах или пробелах, а в статистическом рисунке слов, выбранных моделью.

Это позволит специальному детектору определить, что текст, вероятно, был создан или обработан системой OpenAI. Но водяной знак не покажет автора, не докажет нарушение и не позволит узнать, какой запрос вводил пользователь.