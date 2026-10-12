Как бухгалтеру не надо работать с нейросетями в 2027 году: 5 базовых правил

Главная ошибка бухгалтера в 2027 году — использовать нейросеть как второго главбуха.

ИИ действительно умеет читать документы, искать расхождения, собирать таблицы и готовить черновики. Но он не знает всей ситуации в компании, может неправильно распознать цифру и иногда уверенно додумывает недостающие сведения.

Поэтому бухгалтеру важно понимать не только то, что можно поручить нейросети, но и то, как с ней работать нельзя.

Правило № 1. Не загружайте документы компании в случайный ИИ-сервис

Расчетная ведомость, выписка банка, договор, акт и карточка сотрудника могут содержать:

персональные данные;

банковские реквизиты;

сведения о зарплате;

подписи ответственных лиц;

коммерческую тайну;

информацию о клиентах и контрагентах.

Нельзя считать, что документ безопасен только потому, что его загрузили в платную нейросеть. Сначала нужно выяснить, где хранятся данные, используются ли запросы для обучения модели, кто имеет к ним доступ и можно ли настроить срок хранения.

Закон требует принимать организационные и технические меры для защиты персональных данных и учитывать действия, совершаемые с ними в информационной системе. Это следует из статьи 19 закона № 152-ФЗ.

Безопаснее использовать одобренный компанией сервис или предварительно обезличивать документ:

заменить Ф. И. О. на «Сотрудник 1»;

удалить паспортные данные;

скрыть номера счетов и карт;

убрать телефоны и электронные адреса;

заменить ИНН и другие идентификаторы условными значениями.

Если задача не решается без реальных данных, ее нужно выполнять только в согласованной защищенной среде.

Правило № 2. Не задавайте вопросы без границ проверки

Запрос «Проверь договор» или «Правильно ли начислен НДС?» выглядит удобно, но оставляет нейросети слишком много свободы.

Она сама решит, что именно проверять, на какие нормы опираться и какие обстоятельства считать установленными. В результате бухгалтер может получить подробный, логичный и при этом неправильный ответ.

Лучше ставить узкую задачу:

Проверь документ только на наличие обязательных реквизитов первичного учетного документа. Используй перечень из пункта 2 статьи 9 закона № 402-ФЗ. Не оценивай реальность операции и не делай вывод о возможности признания расхода. Для каждого реквизита укажи: найден, не найден или требует проверки. Добавь номер страницы и точную цитату из документа. Недостающие сведения не придумывай.

Обязательные реквизиты первичного документа перечислены в статье 9 закона № 402-ФЗ. Но наличие реквизитов еще не доказывает реальность операции и не гарантирует правильность налогового учета.

Чем уже сформулирована задача, тем проще проверить результат.

Правило № 3. Не разрешайте нейросети восстанавливать пропущенные данные

Если на скане плохо видна дата, сумма или номер договора, ИИ может попытаться определить значение по контексту.

Например:

принять цифру 8 за 3;

перепутать 2026 и 2028 год;

перенести сумму из соседней строки;

дополнить обрезанный номер счета;

выбрать похожее наименование контрагента.

Для обычного текста такая догадка может быть безобидной. В бухгалтерии она способна изменить сумму платежа, период учета или налоговый результат.

В инструкции нейросети нужно прямо указывать:

Если значение невозможно прочитать однозначно, напиши «не распознано». Не восстанавливай цифры и реквизиты по смыслу. Укажи страницу и область документа, которую должен проверить человек.

Если ИИ извлекает данные из документов массово, полезно установить дополнительное правило: все значения с низкой уверенностью автоматически отправляются бухгалтеру на ручную проверку.

Правило № 4. Не поручайте ИИ принимать окончательные решения

Нейросеть может подготовить анализ, но не должна самостоятельно:

выбирать бухгалтерскую проводку;

определять налоговый период;

принимать решение о вычете НДС;

признавать расход экономически обоснованным;

отправлять пояснение в ФНС;

менять реквизиты контрагента;

создавать платежное поручение к исполнению;

подписывать или согласовывать документ.

Даже правильный ответ может стать неправильным, если ИИ не видел учетную политику, дополнительные соглашения, переписку, судебную практику или другие документы компании.

Нормальная схема работы выглядит так:

Нейросеть извлекает сведения и находит возможные расхождения. Правила учетной системы выполняют формальные проверки. Бухгалтер изучает спорные случаи и первоисточники. Ответственный сотрудник утверждает результат. Только после этого данные попадают в учетную систему, банк или ответ контролирующему органу.

Человек должен оставаться в точке принятия решения.

Правило № 5. Не автоматизируйте процесс, в котором нет порядка

Если документы поступают в разных форматах, сотрудники используют разные названия контрагентов, а правила согласования существуют только «в голове» у главного бухгалтера, подключение ИИ не устранит проблему.

Оно просто позволит быстрее обрабатывать беспорядок.

До автоматизации нужно определить:

какие документы поступают;

какие поля из них необходимо извлекать;

по каким правилам проводится проверка;

где находятся эталонные справочники;

какие ошибки критичны;

кто рассматривает исключения;

где хранится история действий;

кто утверждает окончательный результат.

Оценивать работу ИИ тоже нужно не по количеству обработанных файлов. Важнее другие показатели: сколько ошибок он пропустил, сколько ложных замечаний создал, сколько документов пришлось перепроверять и сколько времени действительно удалось сэкономить.

Универсальный безопасный промпт для бухгалтера

Проведи предварительную проверку приложенного документа. Используй только информацию из файла и указанные мной правила. Не додумывай отсутствующие сведения и не заменяй профессиональное бухгалтерское или юридическое заключение. Результат представь в таблице: проверяемый параметр, найденное значение, источник — файл и страница, статус, комментарий, необходимое действие. Используй только три статуса: «соответствует», «обнаружено расхождение», «нужна проверка человека». Если текст или цифра читаются неоднозначно, укажи «не распознано». Не предлагай проводить операцию, отправлять отчетность или изменять учетные данные автоматически.

Главный принцип работы с ИИ в бухгалтерии

Нейросеть должна помогать бухгалтеру быстрее находить информацию, а не незаметно принимать решения вместо него.

Безопасная формула на 2027 год выглядит так:

защищенные данные → конкретная задача → ссылка на источник → автоматическая проверка → контроль бухгалтера → утвержденный результат.

Если хотя бы одного этапа нет, экономия нескольких минут может обернуться долгой перепроверкой, утечкой информации или ошибкой в учете.

Материал подготовлен по состоянию на октябрь 2026 года. Перед применением рекомендаций в 2027 году необходимо проверить актуальные редакции законодательства и внутренние требования компании.

Роман Ткачев — эксперт по автоматизации корпоративных процессов и практическому применению ИИ в работе корпоративных служб.