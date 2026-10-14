Как юристу не надо работать с нейросетями в 2027 году: 5 базовых правил

В 2027 году юристу опасно не использовать искусственный интеллект. Еще опаснее — использовать его как готовую замену правовой экспертизе.
Нейросеть хорошо обрабатывает большие объемы текста, сравнивает редакции документов и помогает формулировать позицию. Но она не несет ответственности за пропущенный срок, неверную ссылку или раскрытие информации клиента.
Вот пять способов работы, которых стоит избегать.
Правило № 1. Не загружайте материалы клиента в случайную нейросеть
В юридических документах могут содержаться:
персональные данные;
паспортные сведения;
банковские реквизиты;
медицинская информация;
коммерческая тайна;
условия непубличных договоров;
переписка руководителей;
стратегия поведения в суде;
сведения о готовящихся сделках;
информация о нарушениях и внутренних расследованиях.
Нельзя считать документ безопасным только потому, что используется платная версия нейросети.
Перед загрузкой нужно выяснить:
где физически обрабатываются данные;
сохраняются ли запросы;
используются ли материалы для обучения модели;
кто может получить доступ к истории работы;
можно ли отключить хранение;
заключено ли соглашение об обработке данных;
одобрен ли сервис службой информационной безопасности.
Для адвокатов действует еще более строгий режим. В соответствии со статьей 8 закона № 63-ФЗ адвокатской тайной являются любые сведения, связанные с оказанием юридической помощи доверителю.
У компании также сохраняется обязанность принимать организационные и технические меры для защиты персональных данных. Такие требования установлены статьей 19 закона № 152-ФЗ.
Если защищенной среды нет, документ нужно обезличить:
заменить названия сторон;
удалить Ф. И. О. и контакты;
скрыть паспортные и банковские реквизиты;
изменить номера договоров;
убрать подписи;
заменить коммерческие суммы условными значениями.
При этом обезличивание не должно разрушать факты, необходимые для решения задачи.
Правило № 2. Не доверяйте ссылкам на законы и судебные решения
Одна из самых опасных способностей ИИ — убедительно формулировать то, чего не существует.
Нейросеть может придумать:
номер дела;
дату постановления;
название суда;
пункт договора;
статью закона;
цитату из судебного акта;
позицию Верховного Суда;
содержание недоступного ей документа.
Добавление в настройки фразы «не выдумывай» снижает риск, но не устраняет его.
Каждую ссылку нужно проверять в первоисточнике. Судебные акты можно искать в Картотеке арбитражных дел и на портале ГАС «Правосудие». Актуальную редакцию нормы необходимо сверять по официальным правовым источникам или используемой компанией справочной системе.
Правильный запрос выглядит так:
Подбери возможные направления поиска судебной практики. Для каждого результата укажи суд, дату, номер дела и прямую ссылку. Если не можешь подтвердить существование решения, не включай его в ответ. Не используй решение в выводах, пока я не предоставлю его текст.
Даже после этого юрист должен открыть документ и проверить:
существует ли дело;
вступил ли акт в силу;
не отменен ли он вышестоящей инстанцией;
совпадают ли обстоятельства;
действительно ли суд сделал указанный вывод;
не вырвана ли цитата из контекста.
Правило № 3. Не просите ИИ «решить дело» одним запросом
Запрос «Изучи документы и подготовь иск» выглядит экономным. На практике он смешивает несколько разных задач:
установление фактов;
проверку доказательств;
квалификацию отношений;
выбор способа защиты;
поиск норм;
изучение судебной практики;
расчет требований;
подготовку процессуального документа.
Если нейросеть ошибется на первом этапе, ошибка перейдет во все последующие выводы.
Безопаснее разделить работу.
Сначала попросить ИИ построить хронологию:
Дата
Событие
Подтверждающий документ
Страница
Что требует проверки
Затем отдельно составить таблицу доказательств:
Обстоятельство
Чем подтверждается
Чего не хватает
Возражение другой стороны
После этого сформировать возможные варианты квалификации и только затем — проект документа.
Полезно требовать от модели не одну позицию, а как минимум три блока:
аргументы клиента;
вероятные возражения другой стороны;
слабые места собственной позиции.
Так ИИ превращается из генератора уверенного ответа в инструмент предварительного анализа.
Правило № 4. Не отдавайте нейросети процессуальные сроки
ИИ может помочь посчитать срок, но не должен быть единственным календарем юриста.
Для правильного расчета могут иметь значение:
вид судопроизводства;
дата события;
момент получения документа;
способ его доставки;
рабочие и календарные дни;
праздничные переносы;
начало течения срока;
возможность восстановления;
специальные правила для конкретной категории дела.
Нейросеть может правильно выполнить арифметику, но применить не ту норму или начать отсчет не с той даты.
Поэтому расчет должен включать четыре элемента:
Исходное событие.
Норму, устанавливающую срок.
Правило исчисления.
Контрольную проверку юриста.
Безопасный запрос:
Выполни предварительный расчет срока. Не выбирай применимый процессуальный кодекс самостоятельно. Используй только предоставленную мной норму. Покажи дату исходного события, дату начала течения срока, каждый учтенный перенос и предполагаемую последнюю дату. Отдельно перечисли обстоятельства, которые могут изменить результат. Итог обозначь как требующий проверки юристом.
Критические сроки лучше дополнительно контролировать в отдельной системе, а не хранить только внутри чата с ИИ.
Правило № 5. Не отправляйте созданный ИИ документ без юридической проверки
Нейросеть может написать договор, претензию или отзыв за несколько минут. Скорость создает ложное ощущение готовности документа.
Перед отправкой нужно проверить:
правильность сторон и реквизитов;
фактические обстоятельства;
полномочия подписанта;
актуальность законодательства;
подсудность и подведомственность;
выбранный способ защиты;
состав требований;
расчет суммы;
перечень приложений;
соответствие позиции доказательствам;
наличие внутренних противоречий;
последствия предложенных формулировок.
ИИ особенно легко допускает ошибки в документах, собранных из нескольких шаблонов. В одном разделе может использоваться российское право, а в другом — конструкция из иностранного договора. Название стороны может измениться, срок оплаты — не совпасть с приложением, а ответственность — рассчитываться по другой сумме.
Федеральная палата адвокатов также обращала внимание, что специалист не может перекладывать на алгоритм профессиональную ответственность за правовую позицию или документ. ИИ должен оставаться помощником, а не автором окончательного решения.
Нельзя разрешать нейросети самостоятельно:
отправлять претензии;
подавать документы в суд;
отвечать государственному органу;
менять условия договора;
признавать требование;
соглашаться на мировое соглашение;
удалять спорные материалы;
направлять клиенту окончательное заключение.
Перед любым внешним действием должно быть подтверждение ответственного юриста.
Готовый промпт для безопасного анализа документов
Проведи предварительный юридический анализ предоставленных материалов.
Используй только сведения из документов. Не придумывай факты, судебные решения, нормы, даты и реквизиты. Если информации недостаточно, напиши «не установлено».
Сначала составь хронологию событий. Для каждого события укажи документ и страницу.
Затем подготовь таблицу:
юридически значимое обстоятельство;
подтверждающий документ;
точная цитата;
возможное возражение другой стороны;
недостающие доказательства;
вопрос для проверки юристом.
Отделяй факты от предположений. Не делай окончательный вывод о перспективах дела. Не добавляй судебную практику, существование которой невозможно проверить по прямой ссылке.
В конце перечисли противоречия между документами и информацию, которую необходимо запросить у клиента.
Безопасная схема работы юриста с ИИ
Практический процесс может выглядеть так:
защищенная среда → обезличенные материалы → узкая задача → структурированный ответ → проверка первоисточников → юридическая оценка → согласование → внешнее действие.
При этом желательно сохранять:
исходную версию документа;
поставленный нейросети запрос;
полученный результат;
внесенные юристом исправления;
использованные источники;
имя сотрудника, который утвердил документ;
дату окончательного согласования.
Это позволяет понять, откуда появился конкретный вывод и кто его проверил.
Что юристу действительно стоит поручать ИИ
При соблюдении правил нейросеть может:
составлять хронологию;
сравнивать редакции договора;
искать противоречия;
группировать доказательства;
готовить перечень вопросов клиенту;
переводить сложный документ на понятный язык;
создавать черновики писем;
выделять обязанности, сроки и ответственность;
составлять таблицу судебной практики;
готовить варианты формулировок;
проверять структуру процессуального документа;
предлагать контраргументы.
ИИ хорошо ускоряет подготовительную работу. Но правовую позицию, оценку рисков и окончательное решение должен формировать человек.
Короткий чек-лист перед использованием результата
Перед тем как использовать ответ нейросети, юристу стоит проверить:
не попали ли в сервис конфиденциальные сведения;
подтверждены ли факты документами;
существуют ли приведенные судебные решения;
актуальны ли нормы;
правильно ли рассчитаны сроки;
учтены ли возражения другой стороны;
отделены ли предположения от установленных обстоятельств;
проверил ли документ ответственный специалист.
Главное правило на 2027 год: нейросеть может сократить время на чтение и подготовку, но не должна сокращать объем профессиональной проверки.
Роман Ткачев — эксперт по автоматизации корпоративных процессов и практическому применению ИИ в работе корпоративных служб.