Как юристу не надо работать с нейросетями в 2027 году: 5 базовых правил

В 2027 году юристу опасно не использовать искусственный интеллект. Еще опаснее — использовать его как готовую замену правовой экспертизе.

Нейросеть хорошо обрабатывает большие объемы текста, сравнивает редакции документов и помогает формулировать позицию. Но она не несет ответственности за пропущенный срок, неверную ссылку или раскрытие информации клиента.

Вот пять способов работы, которых стоит избегать.