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Роман Ткачев
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Как проверить акт сверки с помощью ИИ перед подписанием

Контрагент прислал акт сверки, но его сальдо не совпадает с учетом компании? Даем промпт, который сопоставит операции, найдет пропущенные документы и подготовит список расхождений для бухгалтера.

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Акт сверки может содержать десятки или сотни операций. Проверять их построчно долго, особенно когда одна сторона отражает документ датой составления, а другая — датой получения.

ИИ может выполнить предварительное сопоставление и показать строки, которые требуют внимания.

Какие данные подготовить

Понадобятся две таблицы:

  1. Расшифровка контрагента.

  2. Выгрузка из вашей учетной системы.

Оставьте в них:

  • дату;

  • номер документа;

  • вид операции;

  • сумму;

  • направление задолженности;

  • назначение платежа;

  • входящее и конечное сальдо.

Названия организаций можно заменить условными обозначениями. Банковские реквизиты, контакты и персональные данные для такой сверки не нужны.

Готовый промпт

Сравни акт сверки контрагента с нашей учетной выгрузкой.

Не определяй правильное сальдо и не предлагай бухгалтерские проводки. Не считай две похожие операции одинаковыми без достаточных признаков.

Сначала приведи даты и суммы к единому формату.

Затем найди:

  • полные совпадения;

  • документы, которые есть только у одной стороны;

  • одинаковые номера с разными суммами;

  • одинаковые суммы с разными датами;

  • возможные задвоения;

  • платежи без соответствующего документа;

  • документы без подходящей оплаты;

  • расхождения во входящем сальдо;

  • различия в конечном сальдо.

Представь результат в таблице:

  • операция контрагента;

  • возможное соответствие в нашей выгрузке;

  • вид расхождения;

  • сумма расхождения;

  • степень уверенности: высокая, средняя или низкая;

  • что проверить бухгалтеру.

Если уверенного соответствия нет, напиши: «Требуется ручная сверка».

В конце составь список документов, которые нужно запросить у контрагента.

Почему одинаковая сумма еще ничего не доказывает

Платеж на 100 тысяч рублей может относиться к нескольким поставкам. Акт за один месяц может быть отражен другой стороной в следующем периоде. Номер документа мог измениться при исправлении.

Поэтому бухгалтеру нужно проверить:

  • договор;

  • счета и спецификации;

  • платежные поручения;

  • акты, накладные и УПД;

  • корректировочные документы;

  • письма о назначении платежа;

  • начальное сальдо предыдущего периода.

ИИ сокращает количество строк для ручного просмотра, но не определяет задолженность автоматически.

Как автоматизировать постоянную сверку

Если актов много, процесс можно встроить в защищенную систему:

  1. Загружать выгрузки обеих сторон.

  2. Приводить данные к единому формату.

  3. Сопоставлять точные совпадения.

  4. Отбирать неоднозначные операции.

  5. Передавать их бухгалтеру.

  6. Формировать протокол согласованных исправлений.

Подписывать акт следует только после проверки спорных строк и полномочий подписантов.

Роман Ткачев — эксперт по автоматизации корпоративных процессов и практическому применению ИИ в работе корпоративных служб.

Информации об авторе

Роман Ткачев

Роман Ткачев

Руководитель в ООО

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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