Как проверить акт сверки с помощью ИИ перед подписанием

Акт сверки может содержать десятки или сотни операций. Проверять их построчно долго, особенно когда одна сторона отражает документ датой составления, а другая — датой получения.
ИИ может выполнить предварительное сопоставление и показать строки, которые требуют внимания.
Какие данные подготовить
Понадобятся две таблицы:
Расшифровка контрагента.
Выгрузка из вашей учетной системы.
Оставьте в них:
дату;
номер документа;
вид операции;
сумму;
направление задолженности;
назначение платежа;
входящее и конечное сальдо.
Названия организаций можно заменить условными обозначениями. Банковские реквизиты, контакты и персональные данные для такой сверки не нужны.
Готовый промпт
Сравни акт сверки контрагента с нашей учетной выгрузкой.
Не определяй правильное сальдо и не предлагай бухгалтерские проводки. Не считай две похожие операции одинаковыми без достаточных признаков.
Сначала приведи даты и суммы к единому формату.
Затем найди:
полные совпадения;
документы, которые есть только у одной стороны;
одинаковые номера с разными суммами;
одинаковые суммы с разными датами;
возможные задвоения;
платежи без соответствующего документа;
документы без подходящей оплаты;
расхождения во входящем сальдо;
различия в конечном сальдо.
Представь результат в таблице:
операция контрагента;
возможное соответствие в нашей выгрузке;
вид расхождения;
сумма расхождения;
степень уверенности: высокая, средняя или низкая;
что проверить бухгалтеру.
Если уверенного соответствия нет, напиши: «Требуется ручная сверка».
В конце составь список документов, которые нужно запросить у контрагента.
Почему одинаковая сумма еще ничего не доказывает
Платеж на 100 тысяч рублей может относиться к нескольким поставкам. Акт за один месяц может быть отражен другой стороной в следующем периоде. Номер документа мог измениться при исправлении.
Поэтому бухгалтеру нужно проверить:
договор;
счета и спецификации;
платежные поручения;
акты, накладные и УПД;
корректировочные документы;
письма о назначении платежа;
начальное сальдо предыдущего периода.
ИИ сокращает количество строк для ручного просмотра, но не определяет задолженность автоматически.
Как автоматизировать постоянную сверку
Если актов много, процесс можно встроить в защищенную систему:
Загружать выгрузки обеих сторон.
Приводить данные к единому формату.
Сопоставлять точные совпадения.
Отбирать неоднозначные операции.
Передавать их бухгалтеру.
Формировать протокол согласованных исправлений.
Подписывать акт следует только после проверки спорных строк и полномочий подписантов.
Роман Ткачев — эксперт по автоматизации корпоративных процессов и практическому применению ИИ в работе корпоративных служб.