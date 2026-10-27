Как с помощью ИИ разобрать требование ФНС и подготовить черновик ответа

Требование ФНС редко выглядит как готовый список действий для бухгалтера. В нем могут одновременно находиться ссылки на нормы, описание расхождений, перечень документов и вопросы по нескольким операциям.

ИИ поможет разобрать текст, но не должен самостоятельно решать, законно ли требование и какие сведения компания обязана предоставить.