Как с помощью ИИ разобрать требование ФНС и подготовить черновик ответа

Требование ФНС редко выглядит как готовый список действий для бухгалтера. В нем могут одновременно находиться ссылки на нормы, описание расхождений, перечень документов и вопросы по нескольким операциям.
ИИ поможет разобрать текст, но не должен самостоятельно решать, законно ли требование и какие сведения компания обязана предоставить.
Сначала определите вид требования
Не все документы из налоговой одинаковы. Это может быть:
требование о представлении пояснений;
требование о представлении документов;
уведомление о вызове;
сообщение об обнаруженных расхождениях;
требование в рамках встречной проверки;
запрос, связанный с конкретной декларацией.
От вида документа зависят срок, форма и содержание ответа.
Например, пояснения по требованию в рамках камеральной проверки обычно представляют в течение пяти рабочих дней. Это указано в статье 88 НК РФ и подтверждается разъяснениями ФНС. Однако автоматически применять этот срок к любому письму инспекции нельзя.
Что передать нейросети
Перед загрузкой удалите сведения, которые не нужны для анализа:
персональные данные;
банковские реквизиты;
подписи;
коммерческие условия;
данные других контрагентов;
внутренние комментарии.
Если требование невозможно безопасно обезличить, используйте только согласованную корпоративную систему.
Готовый промпт
Проанализируй требование налогового органа.
Используй только текст документа. Не придумывай причины расхождений, хозяйственные операции, сроки и документы.
Сначала подготовь карточку:
наименование налогового органа;
номер и дата требования;
вид документа;
налог и отчетный период;
указанное основание направления;
срок ответа, дословно указанный в документе;
способ представления ответа.
Затем составь таблицу:
пункт требования;
что просит налоговый орган;
к какой операции или показателю относится вопрос;
какой документ запрашивается;
есть ли этот документ в приложенных материалах;
какую информацию нужно получить у сотрудников;
что должен проверить бухгалтер;
страница требования.
Отдельно перечисли:
Запрошенные пояснения.
Запрошенные документы.
Указанные инспекцией расхождения.
Вопросы, на которые нельзя ответить по имеющимся материалам.
Формулировки, требующие проверки налоговым специалистом.
Подготовь структуру ответа, но не придумывай объяснения. В местах, где не хватает информации, поставь пометку: «Нужно заполнить».
Не рассчитывай срок, если неизвестна дата получения требования.
Что проверить вручную
Перед отправкой ответа бухгалтеру необходимо проверить:
полномочия инспекции;
основание и период проверки;
действительный срок ответа;
соответствие запрошенных документов предмету проверки;
данные декларации и учетной системы;
фактические причины расхождений;
наличие подтверждающих документов;
формат отправки ответа.
ИИ может подготовить структуру. Подписывать и направлять ответ без проверки ответственного специалиста нельзя.
Роман Ткачев — эксперт по автоматизации корпоративных процессов и практическому применению ИИ в работе корпоративных служб.