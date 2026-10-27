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Роман Ткачев
Налоговые требования
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Как с помощью ИИ разобрать требование ФНС и подготовить черновик ответа

Пришло требование из налоговой, но из нескольких страниц непонятно, какие документы нужны и на какие вопросы отвечать? Показываем, как ИИ превратит требование ФНС в таблицу задач и подготовит структуру ответа без выдуманных фактов.

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Требование ФНС редко выглядит как готовый список действий для бухгалтера. В нем могут одновременно находиться ссылки на нормы, описание расхождений, перечень документов и вопросы по нескольким операциям.

ИИ поможет разобрать текст, но не должен самостоятельно решать, законно ли требование и какие сведения компания обязана предоставить.

Сначала определите вид требования

Не все документы из налоговой одинаковы. Это может быть:

  • требование о представлении пояснений;

  • требование о представлении документов;

  • уведомление о вызове;

  • сообщение об обнаруженных расхождениях;

  • требование в рамках встречной проверки;

  • запрос, связанный с конкретной декларацией.

От вида документа зависят срок, форма и содержание ответа.

Например, пояснения по требованию в рамках камеральной проверки обычно представляют в течение пяти рабочих дней. Это указано в статье 88 НК РФ и подтверждается разъяснениями ФНС. Однако автоматически применять этот срок к любому письму инспекции нельзя.

Что передать нейросети

Перед загрузкой удалите сведения, которые не нужны для анализа:

  • персональные данные;

  • банковские реквизиты;

  • подписи;

  • коммерческие условия;

  • данные других контрагентов;

  • внутренние комментарии.

Если требование невозможно безопасно обезличить, используйте только согласованную корпоративную систему.

Готовый промпт

Проанализируй требование налогового органа.

Используй только текст документа. Не придумывай причины расхождений, хозяйственные операции, сроки и документы.

Сначала подготовь карточку:

  • наименование налогового органа;

  • номер и дата требования;

  • вид документа;

  • налог и отчетный период;

  • указанное основание направления;

  • срок ответа, дословно указанный в документе;

  • способ представления ответа.

Затем составь таблицу:

  • пункт требования;

  • что просит налоговый орган;

  • к какой операции или показателю относится вопрос;

  • какой документ запрашивается;

  • есть ли этот документ в приложенных материалах;

  • какую информацию нужно получить у сотрудников;

  • что должен проверить бухгалтер;

  • страница требования.

Отдельно перечисли:

  1. Запрошенные пояснения.

  2. Запрошенные документы.

  3. Указанные инспекцией расхождения.

  4. Вопросы, на которые нельзя ответить по имеющимся материалам.

  5. Формулировки, требующие проверки налоговым специалистом.

Подготовь структуру ответа, но не придумывай объяснения. В местах, где не хватает информации, поставь пометку: «Нужно заполнить».

Не рассчитывай срок, если неизвестна дата получения требования.

Что проверить вручную

Перед отправкой ответа бухгалтеру необходимо проверить:

  • полномочия инспекции;

  • основание и период проверки;

  • действительный срок ответа;

  • соответствие запрошенных документов предмету проверки;

  • данные декларации и учетной системы;

  • фактические причины расхождений;

  • наличие подтверждающих документов;

  • формат отправки ответа.

ИИ может подготовить структуру. Подписывать и направлять ответ без проверки ответственного специалиста нельзя.

Роман Ткачев — эксперт по автоматизации корпоративных процессов и практическому применению ИИ в работе корпоративных служб.

Информации об авторе

Роман Ткачев

Роман Ткачев

Руководитель в ООО

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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