Минфин разработал законопроект об автоматическом переводе пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений — ПДС. Предполагаемая дата перехода — 1 апреля 2027 года.
Под преобразование могут попасть около 6,6 трлн рублей:
2,98 трлн рублей накоплений 36,5 млн граждан находятся под управлением государственной управляющей компании;
еще около 3,6 трлн рублей хранятся в 24 негосударственных пенсионных фондах.
Об инициативе сообщил РБК со ссылкой на Минфин.
Важно: по состоянию на 2 ноября 2026 года речь идет о законопроекте. Это еще не действующий закон. Порядок перехода, возможности выбора фонда и другие условия могут измениться при рассмотрении документа.
Кого могут затронуть изменения
Речь идет не о страховой пенсии и не о текущих выплатах всем пенсионерам.
Преобразовать предлагают пенсионные накопления, которые формировались в системе обязательного пенсионного страхования. В основном это средства, перечислявшиеся работодателями за граждан в период с 2002 по 2013 год.
Изменения могут затронуть две группы.
«Молчуны»
Так называют граждан, которые не выбирали частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд. Их средствами управляет государственная управляющая компания ВЭБ.РФ через Социальный фонд.
Для таких накоплений планируется определить специальный уполномоченный фонд.
Клиенты НПФ
Если накопления уже находятся в негосударственном пенсионном фонде, их планируют преобразовать в долгосрочные сбережения внутри того же фонда.
Предполагается, что средства станут единовременным взносом по программе долгосрочных сбережений.
Нужно ли будет подписывать договор
По опубликованной информации, конвертация должна происходить в силу закона. От человека не потребуется самостоятельно заключать договор и подавать заявление.
Это принципиально отличается от действующего порядка. Сейчас Банк России указывает, что участие в ПДС и перевод пенсионных накоплений являются добровольными. Чтобы перевести деньги, гражданин должен заключить договор с НПФ и подать заявление.
Таким образом, предлагаемая инициатива фактически меняет сам принцип перехода: вместо заявления гражданина основанием станет закон.
Пока документ не принят, делать вывод о том, можно ли будет отказаться от автоматической конвертации, рано. Этот вопрос нужно проверять по окончательному тексту закона.
Чем ПДС отличается от накопительной пенсии
Главное отличие заключается не в том, что деньги куда-то исчезают, а в режиме их использования.
Сейчас накопления находятся в системе обязательного пенсионного страхования. После преобразования они должны учитываться как средства программы долгосрочных сбережений.
По действующим правилам ПДС позволяет получать выплаты:
после 15 лет участия в программе;
при достижении 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами;
при возникновении особой жизненной ситуации;
в форме пожизненных или срочных периодических выплат;
в отдельных случаях — единовременно.
К особым жизненным ситуациям относятся потеря кормильца и необходимость оплаты дорогостоящего лечения.
Сбережения можно передать правопреемникам. Однако наследование зависит от выбранного вида выплат. Например, после назначения пожизненной выплаты оставшиеся средства, по общему правилу, не наследуются.
Подробные действующие условия ПДС приводит Банк России.
Можно ли будет сразу забрать накопления
Автоматический перевод в ПДС не означает, что вся сумма немедленно станет доступна для снятия.
По действующим правилам переведенные пенсионные накопления нельзя свободно забрать в любое время как деньги с банковского вклада. Они остаются на счете до появления установленного основания для выплаты.
Досрочно получить средства можно, например, при дорогостоящем лечении или потере кормильца. Обычное желание купить автомобиль, погасить кредит или оплатить отпуск таким основанием не является.
Поэтому формулировка «пенсионные накопления станут обычными сбережениями» может вводить в заблуждение.
Сохранятся ли государственные гарантии
В ПДС действует система гарантирования.
По действующим правилам собственные взносы участника и доход от их инвестирования защищаются в пределах 2,8 млн рублей. Этот предел дополнительно увеличивается на:
пенсионные накопления, переведенные в программу;
государственное софинансирование.
Это означает, что переведенные пенсионные накопления не должны просто раствориться внутри общего лимита 2,8 млн рублей.
При этом гарантируется сохранность средств, но не конкретная доходность. НПФ инвестирует деньги, поэтому результат зависит от его инвестиционной деятельности.
Даст ли автоматический перевод право на налоговый вычет
Само преобразование ранее сформированных пенсионных накоплений не нужно воспринимать как новый личный взнос.
Налоговый вычет по ПДС связан с деньгами, которые гражданин самостоятельно внес в программу и с которых ранее уплатил НДФЛ. По действующим правилам вычет предоставляется с суммы взносов в пределах 400 тыс. рублей в год.
Автоматически переведенные пенсионные накопления не следует включать в расчет вычета без официального подтверждения такого права.
Аналогично автоматическая конвертация сама по себе не означает автоматическое получение максимального государственного софинансирования. Оно зависит от личных взносов участника, его дохода и действующих правил программы.
Что проверить до 1 апреля 2027 года
Даже если закон еще не принят, гражданину полезно выяснить, есть ли у него пенсионные накопления и где они находятся.
Для этого можно запросить выписку о состоянии индивидуального лицевого счета:
через Госуслуги;
в Социальном фонде России;
через МФЦ.
В выписке нужно найти:
Кто является страховщиком: СФР или НПФ.
Какой фонд управляет накоплениями.
Размер пенсионных накоплений.
Сумму инвестиционного дохода.
Проводились ли переходы между фондами.
Назначена ли уже накопительная пенсия или другая выплата.
Есть ли сведения о правопреемниках.
Заключен ли ранее отдельный договор ПДС.
Если страховщиком является НПФ, стоит запросить у него отдельную справку о состоянии пенсионного счета.
Как здесь поможет ИИ
ИИ не может получить пенсионную выписку вместо человека, выбрать надежный НПФ или гарантировать будущую доходность.
Но он полезен в четырех конкретных задачах.
1. Разобрать сложную выписку
Выписка из индивидуального лицевого счета содержит страховой стаж, пенсионные коэффициенты, сведения о работодателях и накопительной части.
ИИ может отделить данные о пенсионных накоплениях от остальных показателей и подготовить понятную карточку:
размер накоплений;
страховщик;
управляющая компания;
дата последнего перехода;
инвестиционный доход;
обнаруженные непонятные строки;
вопросы для СФР или НПФ.
2. Сравнить информацию из разных источников
Можно сопоставить:
выписку из СФР;
справку НПФ;
личный кабинет фонда;
действующий договор ПДС;
уведомления о переводах.
ИИ найдет разные суммы, несовпадающие даты или упоминание фонда, которого нет в другом документе.
Такие различия не всегда являются ошибкой: документы могут быть сформированы на разные даты. Но они показывают, что именно нужно уточнить.
3. Рассчитать несколько сценариев
Нейросеть или обычная расчетная модель может показать, какой условный капитал сформируется при разных предположениях.
Например:
только переведенные пенсионные накопления;
накопления плюс ежемесячный личный взнос;
разные сроки участия;
несколько вариантов доходности;
расчет с учетом инфляции;
сценарий с государственным софинансированием и без него.
Главное — не просить ИИ «предсказать доходность». Необходимо самостоятельно задать несколько условных ставок и сравнить результат.
4. Подготовить вопросы фонду
После анализа документов ИИ может составить письмо в СФР или НПФ:
какая сумма будет преобразована;
на какую дату она рассчитана;
какой фонд станет оператором ПДС;
когда появится новый счет;
как получить документы об операции;
как назначить правопреемников;
можно ли выбрать другой фонд;
какие комиссии применяются;
какие варианты выплат предусмотрены;
что произойдет с ранее назначенной выплатой.
Пример расчета
Допустим, на пенсионном счете находится 500 тыс. рублей.
Человек хочет сравнить два условных сценария на десять лет:
ничего дополнительно не вносить;
вносить по 5 тыс. рублей ежемесячно.
При условной средней доходности 7% годовых:
начальные 500 тыс. рублей могут превратиться примерно в 984 тыс. рублей;
дополнительные взносы по 60 тыс. рублей в год могут сформировать еще около 829 тыс. рублей;
общая расчетная сумма составит около 1,81 млн рублей.
Это не прогноз и не обещание фонда. В расчете не учтены изменение доходности, инфляция, даты фактического внесения денег и возможное государственное софинансирование.
Такие сценарии нужны не для выбора «самой выгодной цифры», а для понимания, насколько результат зависит от собственных взносов и срока накопления.
Готовый промпт для проверки выписки
Перед загрузкой удалите из документов Ф. И. О., СНИЛС, паспортные данные, адрес, подписи и другую лишнюю персональную информацию.
Проанализируй обезличенную выписку о состоянии индивидуального лицевого счета и справку негосударственного пенсионного фонда.
Используй только сведения из предоставленных документов. Не придумывай отсутствующие суммы, даты и правила.
Сначала подготовь таблицу:
название документа;
дата формирования;
страховщик;
управляющая компания или НПФ;
сумма пенсионных накоплений;
инвестиционный доход, если он указан;
дата последнего перехода;
назначенные выплаты;
сведения о программе долгосрочных сбережений;
страница документа.
Затем:
Покажи различия между документами.
Отдели пенсионные накопления от страховой пенсии и пенсионных коэффициентов.
Не суммируй показатели, относящиеся к разным датам, без предупреждения.
Не делай вывод о надежности или выгодности НПФ.
Если показатель не найден, напиши: «В документе не найдено».
Подготовь список вопросов, которые необходимо задать СФР или НПФ.
Отдельно перечисли сведения, которые нужно проверить после принятия закона об автоматической конвертации накоплений в ПДС.
Промпт для расчета сценариев
Рассчитай несколько сценариев формирования долгосрочных сбережений.
Исходные данные:
начальная сумма пенсионных накоплений: ___ рублей;
ежемесячный личный взнос: ___ рублей;
срок: ___ лет;
условные ставки доходности: ___%, ___% и ___%;
предполагаемая инфляция: ___%;
государственное софинансирование: учитывать только в размере ___ рублей в год.
Для каждого сценария покажи:
начальную сумму;
сумму личных взносов;
отдельно заданное софинансирование;
условный инвестиционный доход;
итоговую сумму;
итог в ценах сегодняшнего дня с учетом инфляции.
Не называй расчет прогнозом. Не гарантируй доходность. Покажи использованную формулу и все допущения. Не добавляй софинансирование или налоговый вычет, если их размер не указан во входных данных.
Какие решения нельзя отдавать нейросети
ИИ не должен самостоятельно:
выбирать НПФ;
предлагать досрочный переход с потерей инвестиционного дохода;
обещать конкретную доходность;
рассчитывать выплату без правил выбранной пенсионной схемы;
подтверждать право на налоговый вычет;
определять, выгодна ли пожизненная выплата;
рекомендовать отказ от существующих пенсионных прав;
отправлять заявление от имени гражданина.
Окончательное решение следует принимать после изучения закона, условий фонда и официальных разъяснений.
Как защитить персональные данные
Полная пенсионная выписка содержит СНИЛС, историю работы, сведения о доходах и другие персональные данные. Передавать такой документ случайному публичному сервису опасно.
Для разового анализа нужно:
удалить Ф. И. О.;
скрыть СНИЛС;
убрать паспортные данные;
удалить адрес и контакты;
заменить работодателей условными обозначениями;
проверить, не остались ли данные в имени файла;
не передавать логин, пароль или коды с Госуслуг.
Для регулярного анализа финансовых и кадровых документов лучше использовать защищенную систему с установленными правилами хранения и доступа.
Главное
Минфин действительно предлагает автоматически преобразовать пенсионные накопления в долгосрочные сбережения с 1 апреля 2027 года. Но закон еще не принят, поэтому сейчас нельзя уверенно говорить ни о неизбежности перевода, ни о порядке отказа от него.
До появления окончательного текста разумно сделать три вещи:
Получить выписку из индивидуального лицевого счета.
Узнать размер накоплений и действующего страховщика.
Подготовить список вопросов к СФР или НПФ.
ИИ поможет разобрать документы, найти расхождения и рассчитать несколько сценариев. Но выбрать фонд, вид выплаты и порядок распоряжения деньгами должен сам гражданин после проверки официальных условий.
Роман Ткачев — эксперт по автоматизации корпоративных процессов и практическому применению ИИ в работе корпоративных служб.