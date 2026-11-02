Пенсионные накопления хотят автоматически перевести в ПДС с 1 апреля 2027 года: что проверить уже сейчас

Кого могут затронуть изменения

Речь идет не о страховой пенсии и не о текущих выплатах всем пенсионерам.

Преобразовать предлагают пенсионные накопления, которые формировались в системе обязательного пенсионного страхования. В основном это средства, перечислявшиеся работодателями за граждан в период с 2002 по 2013 год.

Изменения могут затронуть две группы.