Бухгалтер нашел риск у контрагента: кто должен принимать решение по сделке

Бухгалтер проверяет нового поставщика перед оплатой и обнаруживает несколько исполнительных производств. Менеджер по закупкам настаивает, что поставщик нужен и быстро заменить его не получится. Юрист изучает документы и не видит прямых препятствий для заключения договора. После нескольких обсуждений вопрос снова возвращается к бухгалтеру: платить или не платить?
Так внутри компании легко смешиваются две разные задачи. Первая — обнаружить фактор, который может повлиять на сделку. Вторая — решить, готов ли бизнес принять связанный с ним риск. Бухгалтер хорошо видит финансовую сторону отношений с контрагентом, но не всегда знает коммерческую ценность партнера, последствия отказа от него или возможности быстро найти замену.
Поэтому спорные ситуации лучше разбирать не через поиск одного сотрудника, который должен сказать окончательное «да» или «нет», а через понятное распределение ответственности.
Что должен оценивать бухгалтер
Бухгалтерия видит задолженность, платежи, сроки расчетов, дебиторку и кредиторку. При проверке контрагента к этому добавляются открытые данные о его финансовом состоянии, налоговой задолженности, исполнительных производствах и других событиях.
Если у поставщика выросла задолженность, появилось несколько новых взысканий или заметно ухудшились финансовые показатели, бухгалтер должен обратить на это внимание. Но найденный факт еще не отвечает на вопрос о судьбе сделки.
Например, покупатель просит отсрочку на 60 дней, а его финансовое состояние за последний год ухудшилось. Бухгалтер может оценить, насколько увеличится дебиторская задолженность и какую нагрузку это создаст для компании. Но решение зависит и от того, насколько важен этот клиент для продаж, какую маржу приносит сотрудничество и что бизнес потеряет при отказе от новых условий.
С поставщиком ситуация аналогичная. Бухгалтер видит размер аванса и финансовое состояние компании, а закупки лучше понимают, можно ли быстро найти альтернативу и что произойдет при остановке поставки.
Задача бухгалтерии в такой ситуации — оценить финансовую сторону и зафиксировать найденный риск. Остальная информация собирается уже у тех, кто отвечает за договор и коммерческую сторону сделки.
Юристы, продажи и закупки отвечают за свою часть
Юрист может оценить полномочия подписанта, условия договора, лицензии, судебную историю и возможные правовые ограничения. Но юридическая допустимость сделки еще не означает, что она выгодна и приемлема для бизнеса.
Договор может быть составлен корректно и одновременно предусматривать крупный аванс компании, финансовое положение которой ухудшается. И наоборот, наличие судебного спора не обязательно делает партнера неприемлемым: нужно понимать предмет спора, сумму и возможное влияние на исполнение будущего договора.
У продаж и закупок другая информация. Именно они должны объяснить, зачем компании нужен конкретный партнер, насколько он заменяем и что бизнес потеряет при отказе от сотрудничества.
Аргумента «мы давно с ним работаем, все нормально» здесь недостаточно. Гораздо полезнее сказать, например: альтернативный поставщик есть, но переход займет два месяца; текущий обеспечивает 40% объема; остановка поставки задержит производство на несколько недель.
Тогда бухгалтерия оценивает финансовую часть, юрист — правовую, а коммерческое подразделение дает бизнес-контекст. Именно такого контекста обычно нет в финансовой или юридической проверке, поэтому его должен дать инициатор сделки.
Когда вопрос должен доходить до руководителя
Если отправлять генеральному директору каждое исполнительное производство или необычное условие договора, проверка быстро превратится в тормоз для бизнеса.
Руководителю имеет смысл подключаться, когда риск выходит за обычные для компании рамки и профильные специалисты не могут закрыть вопрос в пределах своих полномочий.
Предположим, крупный клиент просит значительно увеличить отсрочку. Его финансовые показатели ухудшились. Бухгалтерия рассчитывает возможный рост дебиторской задолженности, менеджер показывает значение клиента для продаж, юрист оценивает договор и возможные способы защиты.
После этого вопрос руководителю можно сформулировать уже предметно: при новой отсрочке компания берет на себя дополнительный финансовый риск на определенную сумму; клиент обеспечивает существенный объем продаж; юридических препятствий для сделки нет; полностью снять риск договором невозможно.
Тогда руководитель получает не абстрактную оценку надежности контрагента, а конкретный выбор: какой финансовый риск компания принимает ради сохранения этой сделки. Руководитель решает, оправдывает ли ценность сделки риск, который остается после оценки специалистов.
Почему опасна формулировка «бухгалтер согласовал контрагента»
В небольших компаниях после проверки бухгалтер нередко ставит итоговое «согласовано», и формально вопрос считается закрытым. Так появляется конкретный ответственный, но вместе с этим на одного сотрудника может незаметно перейти решение, которое относится уже к управлению бизнесом.
Бухгалтер не выбирает поставщика, не определяет коммерческую стратегию и не всегда знает последствия отказа от партнера. Если именно за ним остается последнее слово, финансовая проверка фактически превращается в решение о приемлемом для компании уровне риска.
Корректнее разделить зоны ответственности. Бухгалтер отвечает за финансовую часть проверки и обнаруженные факторы, юрист — за правовую сторону, инициатор сделки — за ее коммерческое обоснование. Если ситуация выходит за установленные рамки, окончательное решение принимает руководитель или другой сотрудник, которому переданы соответствующие полномочия.
Такое распределение снимает и типичный внутренний конфликт: бухгалтеру не приходится доказывать менеджеру, что его клиент «плохой», а менеджеру — убеждать финансовую службу игнорировать найденные проблемы. Каждый отвечает за ту часть решения, которой действительно располагает.
Что закрепить внутри компании
В небольшой компании для начала достаточно зафиксировать три вещи: какие ситуации проверяющий сотрудник может закрыть самостоятельно, когда необходимо подключить другого специалиста и кто принимает окончательное решение, если риск подтверждается, а бизнес все равно заинтересован в сделке.
Причины для дополнительного согласования лучше описывать предметно: существенная задолженность, крупный аванс, нестандартная отсрочка, признаки банкротства, значимый судебный спор или другие события, которые реально способны повлиять на сотрудничество. Формулировка «при повышенном риске передать руководителю» оставляет слишком много места для субъективной оценки.
Проверка приносит пользу не количеством собранных сведений, а понятным следующим действием. Если бухгалтер нашел проблему, внутри компании должно быть заранее ясно, кто оценивает ее финансовые и юридические последствия и у кого есть полномочия решить, готов ли бизнес принять этот риск.
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