Бухгалтер нашел риск у контрагента: кто должен принимать решение по сделке

Бухгалтер проверяет нового поставщика перед оплатой и обнаруживает несколько исполнительных производств. Менеджер по закупкам настаивает, что поставщик нужен и быстро заменить его не получится. Юрист изучает документы и не видит прямых препятствий для заключения договора. После нескольких обсуждений вопрос снова возвращается к бухгалтеру: платить или не платить?

Так внутри компании легко смешиваются две разные задачи. Первая — обнаружить фактор, который может повлиять на сделку. Вторая — решить, готов ли бизнес принять связанный с ним риск. Бухгалтер хорошо видит финансовую сторону отношений с контрагентом, но не всегда знает коммерческую ценность партнера, последствия отказа от него или возможности быстро найти замену.

Поэтому спорные ситуации лучше разбирать не через поиск одного сотрудника, который должен сказать окончательное «да» или «нет», а через понятное распределение ответственности.