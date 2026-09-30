Контрагент еще не банкрот: как заметить финансовые проблемы заранее

У контрагента нет процедуры банкротства, компания действует, отчетность сдает, договоры заключает. Формально причин останавливать сотрудничество нет. При этом выручка второй год снижается, появился убыток, растет налоговая задолженность, а в базе исполнительных производств регулярно возникают новые взыскания.

По отдельности каждый из этих фактов можно объяснить. Вместе они могут показывать, что финансовое положение компании меняется и риск для ее партнеров становится выше.

Поэтому проверка контрагента только на наличие банкротства дает слишком поздний ответ. К моменту начала процедуры у компании уже могут быть накоплены долги, нарушены сроки исполнения обязательств и сформирован круг кредиторов. Для поставщика или заказчика гораздо важнее заметить изменения раньше, пока еще можно пересмотреть размер аванса, сократить отсрочку, изменить график поставок или запросить дополнительное обеспечение.