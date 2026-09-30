Контрагент еще не банкрот: как заметить финансовые проблемы заранее

У контрагента нет процедуры банкротства, компания действует, отчетность сдает, договоры заключает. Формально причин останавливать сотрудничество нет. При этом выручка второй год снижается, появился убыток, растет налоговая задолженность, а в базе исполнительных производств регулярно возникают новые взыскания.
По отдельности каждый из этих фактов можно объяснить. Вместе они могут показывать, что финансовое положение компании меняется и риск для ее партнеров становится выше.
Поэтому проверка контрагента только на наличие банкротства дает слишком поздний ответ. К моменту начала процедуры у компании уже могут быть накоплены долги, нарушены сроки исполнения обязательств и сформирован круг кредиторов. Для поставщика или заказчика гораздо важнее заметить изменения раньше, пока еще можно пересмотреть размер аванса, сократить отсрочку, изменить график поставок или запросить дополнительное обеспечение.
Банкротство — это уже результат накопившихся проблем
Финансовые сложности редко появляются в один день. Как правило, сначала меняется экономика самого бизнеса: сокращается выручка, падает прибыль или компания уходит в убыток. Затем могут возникать проблемы с исполнением обязательств — налоговая задолженность, взыскания, новые судебные споры.
Это не означает, что последовательность всегда будет одинаковой. У компании может временно снизиться выручка из-за сезонности, закрытия неприбыльного направления или потери крупного клиента. Убыток тоже не обязательно говорит о кризисе: например, бизнес может активно инвестировать в развитие.
Поэтому задача проверки — не найти один отрицательный показатель, а понять общую траекторию компании.
Мы изучили данные 2 177 802 российских юридических лиц малого и среднего бизнеса за 2023–2025 годы и сопоставил их с актуальными на июнь 2026 года сведениями государственных реестров. Анализ охватывал финансовые показатели, налоговую задолженность, исполнительные производства, ликвидации и банкротства.
Данные показывают, что отдельный показатель редко позволяет сделать однозначный вывод. Намного важнее сочетание нескольких изменений.
Сначала проверьте, куда движется выручка
Цифра за последний отчетный год показывает состояние бизнеса в конкретный момент. Для оценки риска полезнее посмотреть минимум два-три периода.
Например, снижение выручки за один год еще мало о чем говорит. Если она сокращается несколько лет подряд, ситуация требует дополнительного внимания.
В нашем исследовании снижение выручки было зафиксировано у 52,75% компаний розничной торговли, 52,11% компаний транспорта и логистики и 51,35% строительных организаций. Среди компаний оптовой торговли и торговли автотранспортными средствами доля достигала 56,95%.
Такие показатели важны еще по одной причине: контрагента нельзя оценивать в отрыве от его рынка.
Если выручка снизилась у половины отрасли, падение конкретной компании может отражать общую ситуацию. Если большинство сопоставимых компаний сохраняют показатели, а у вашего партнера выручка быстро сокращается второй или третий год подряд, причина требует более детального анализа.
Именно поэтому полезно смотреть сразу на несколько вещей:
насколько сильно изменилась выручка;
происходит ли снижение впервые или продолжается несколько лет;
что происходит с компаниями того же сектора;
появились ли одновременно другие негативные признаки.
После этого у контрагента можно запросить объяснение существенных изменений. Сам факт снижения показателя менее информативен, чем его причина.
Выручка без прибыли может создавать ложное ощущение устойчивости
Крупный оборот часто воспринимают как признак надежности, но это опасное упрощение. Компания может сохранять или даже увеличивать выручку, одновременно теряя прибыль. Например, из-за роста себестоимости, расходов на обслуживание долгов, падения маржинальности или неэффективного расширения. Поэтому выручку лучше всегда сопоставлять с финансовым результатом.
Если продажи сокращаются, а прибыль остается стабильной, финансовая ситуация может быть вполне управляемой. Если выручка не меняется, а прибыль быстро падает, стоит разбираться в причинах роста расходов. Одновременное сокращение выручки и прибыли уже сильнее влияет на оценку устойчивости.
По данным исследования доля убыточных строительных компаний выросла с 20,3% в 2023 году до 24,3% в 2025 году. В транспорте и логистике показатель увеличился с 18,9 до 24,52%, в производстве — примерно с 19,6 до 25%. При этом убыток сам по себе не должен превращаться в автоматический запрет на сделку.
Хороший пример — IT. В исследовании почти треть компаний этого сектора показывала убыток, однако процедуры банкротства были зафиксированы лишь у 0,19% организаций. Для технологического бизнеса отрицательный финансовый результат может быть связан с инвестициями в разработку, команду или масштабирование. Поэтому после обнаружения убытка важнее выяснить его причины, продолжительность и источники финансирования компании.
Более свежий сигнал — как компания платит по обязательствам
У финансовой отчетности есть ограничение: она показывает уже завершившийся отчетный период. Ситуация внутри компании после этого могла измениться. При проверке полезно отдельно смотреть на сведения, которые обновляются чаще: налоговую задолженность, исполнительные производства, судебную активность, сообщения о ликвидации и банкротстве. При этом само наличие долга опять же не дает полного ответа.
Например, исполнительное производство на небольшую сумму для компании с миллиардным оборотом и десятки взысканий от разных кредиторов у небольшого подрядчика — разные ситуации, хотя формально в обоих случаях будет присутствовать один и тот же признак.
Обращать внимание стоит на динамику:
появляются ли новые исполнительные производства;
растет ли их количество;
увеличивается ли сумма взысканий;
возникают ли требования от разных кредиторов;
увеличивается ли задолженность перед бюджетом;
совпадают ли эти изменения с ухудшением финансовых результатов.
Особенно показательно сочетание сразу нескольких признаков.
Например, в строительстве налоговая задолженность присутствовала у 28,6% исследованных компаний, более 26,6% организаций фигурировали в исполнительных производствах. Одновременно в отрасли росла доля убыточного бизнеса.
Это не означает, что четверть строительных компаний ненадежны, так как для конкретной сделки важна ситуация конкретного юридического лица. Однако сочетание убытка, растущей задолженности и повторяющихся взысканий требует уже другого уровня внимания, чем единичное исполнительное производство.
Одна из распространенных проблем внутренней проверки — формальные пороги. Например, компания устанавливает правило: задолженность свыше определенной суммы считается критической. В результате одинаково оцениваются небольшой подрядчик с оборотом 20 млн рублей и крупный поставщик с многомиллиардной выручкой.
При оценке задолженности и взысканий полезно учитывать как минимум масштаб бизнеса контрагента, размер вашей сделки и возможные последствия неисполнения договора. Для одного поставщика долг в несколько миллионов рублей может означать серьезный кассовый разрыв. Для другого аналогичная сумма окажется обычным рабочим обязательством.
Поэтому внутренние критерии риска лучше привязывать к масштабу компании и значимости конкретной сделки, а не использовать одну сумму для всей базы партнеров.
Отрасль помогает объяснить цифры, но не заменяет проверку
Одинаковая финансовая динамика может иметь разное значение в зависимости от бизнес-модели. У компаний с сезонными продажами выручка может сильно колебаться. В строительстве и производстве большое значение имеет длительность проектов и операционного цикла. В технологических компаниях на финансовый результат могут влиять инвестиции в разработку. На относительно устойчивом отраслевом фоне отклонение конкретной компании бывает заметнее.
Например, в нашем исследовании процедуры банкротства были зафиксированы у 0,13% медицинских организаций и у 0,19% IT-компаний. Среди медицинских компаний исполнительные производства имели около 8%.
Однако низкая средняя доля банкротств в отрасли не гарантирует надежность конкретной организации. Так же как сложная ситуация в секторе не означает, что работать с любой компанией из него опасно. Поэтому отраслевая статистика нужна прежде всего как точка сравнения.
Когда сигналов становится несколько, должны меняться условия сделки
Главная ошибка проверки — собрать информацию о контрагенте и остановиться на этом. Бизнесу заранее нужно понимать, какие действия следуют за результатами проверки.
Допустим, вы обнаружили, что выручка контрагента снизилась. Если других изменений нет, можно запросить пояснения и продолжить стандартный мониторинг. Если вместе со снижением выручки появился убыток, имеет смысл подробнее разобраться в финансовом положении компании и причинах изменений. Если к этому добавились растущая налоговая задолженность и несколько новых исполнительных производств, возникает уже другая ситуация. Бизнес может пересмотреть условия расчетов, сократить отсрочку платежа, уменьшить аванс, установить кредитный лимит или разделить исполнение договора на этапы.
При быстром ухудшении сразу нескольких показателей вопрос лучше рассматривать совместно с финансовой, юридической и коммерческой функциями. Так проверка перестает быть формальной процедурой и начинает влиять на реальные условия сотрудничества.
Кто должен принимать решение, если бухгалтер обнаружил риск
На практике первые тревожные признаки нередко видит именно бухгалтер: задолженность, убыток, исполнительные производства или изменения в отчетности. Однако обнаружить фактор риска и принять коммерческое решение — разные задачи. Бухгалтер может зафиксировать изменение и оценить его финансовую сторону. Юрист — проверить правовые последствия. Коммерческое подразделение — оценить зависимость бизнеса от конкретного поставщика или клиента.
Например, заменить поставщика иногда можно за несколько дней, а иногда его остановка приведет к срыву производства. Поэтому одинаковый риск может требовать разных решений.
Полезнее заранее определить внутри компании, кто:
отслеживает изменения;
запрашивает дополнительные документы у контрагента;
принимает решение об изменении условий договора;
согласовывает исключения;
определяет, когда сотрудничество необходимо приостановить.
Тогда вопрос не будет каждый раз возвращаться к сотруднику, который первым обнаружил проблему.
Проверка при заключении договора — только начало
Финансовое положение компании способно измениться уже после подписания договора. Особенно это важно при длительных контрактах, крупных авансах, значительной дебиторской задолженности или зависимости от одного ключевого поставщика. Для таких контрагентов имеет смысл отслеживать новые исполнительные производства, изменение налоговой задолженности, существенное ухудшение финансовых показателей, сообщения о ликвидации и банкротстве, а также значимые изменения регистрационных данных.
Нет необходимости одинаково внимательно контролировать компанию, у которой бизнес один раз купил канцелярию на небольшую сумму, и поставщика, от которого зависит бесперебойная работа производства.
Как выстроить проверку без лишней бюрократии
Для малого бизнеса система не обязательно должна быть сложной. Можно разделить контрагентов на несколько групп по значимости и определить для каждой свой уровень контроля.
Например, небольшие разовые сделки проверять перед заключением договора. Ключевых поставщиков и крупных дебиторов — дополнительно мониторить во время сотрудничества.
Для каждого уровня стоит заранее определить несколько действительно важных сигналов и действия при их появлении.
Логика может быть такой:
Ситуация стабильна. Существенных изменений нет — компания продолжает работать на стандартных условиях.
Появился один новый фактор. Запрашиваются пояснения и при необходимости подтверждающие документы.
Одновременно ухудшилось несколько показателей. Проводится углубленная проверка и пересматриваются условия расчетов.
Появилось критическое событие или быстро нарастают проблемы. Решение передается на совместное рассмотрение финансовой, юридической и коммерческой функций.
Такой подход позволяет избежать двух крайностей: продолжать работу до момента официального банкротства либо отказываться от контрагента из-за любого отрицательного факта.
Что проверить перед решением по контрагенту
Перед крупной сделкой или при появлении тревожных изменений стоит ответить на несколько вопросов:
Как менялась выручка компании за последние два-три года?
Что происходило с прибылью за тот же период?
Есть ли налоговая задолженность и меняется ли ее размер?
Есть ли исполнительные производства, сколько их и на какие суммы?
Возникают ли требования со стороны разных кредиторов?
Есть ли сведения о ликвидации или банкротстве?
Насколько динамика компании отличается от ситуации в ее отрасли?
Может ли контрагент объяснить существенные изменения и подтвердить причины документами?
Как возможное неисполнение договора повлияет на ваш бизнес?
Нужно ли менять условия сделки с учетом выявленных факторов?
Главное
Проверять, обанкротилась компания или нет, недостаточно. Банкротство — один из последних этапов ухудшения финансового состояния, а для партнера к этому моменту пространство для решений уже сильно сокращается.
Полезнее отслеживать изменения раньше: динамику выручки и прибыли, задолженность, исполнительные производства и другие события, которые показывают, как компания справляется со своими обязательствами.
При этом один отрицательный показатель редко дает основания для однозначного решения. Значение имеет сочетание факторов, их динамика, масштаб бизнеса и отраслевой контекст.
Цель такой проверки — не составить максимально большой отчет о контрагенте. Ее задача гораздо практичнее: вовремя понять, изменился ли риск сделки, и при необходимости успеть скорректировать условия сотрудничества до того, как проблемы партнера станут проблемами вашего бизнеса.