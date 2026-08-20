Новые правила найма иностранных работников: какой эксперимент планирует МВД с 2027 года

Предлагаемая модель меняет подход к привлечению рабочей силы из-за рубежа. Работодателей и иностранных работников планируют включать в специальные реестры, значительную часть взаимодействия переведут в цифровой формат, а трудоустройство будет проходить по новым правилам.

Разбираемся, как должна работать новая система и что ее введение может означать для российского бизнеса.