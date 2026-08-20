Новые правила найма иностранных работников: какой эксперимент планирует МВД с 2027 года

Предлагаемая модель меняет подход к привлечению рабочей силы из-за рубежа. Работодателей и иностранных работников планируют включать в специальные реестры, значительную часть взаимодействия переведут в цифровой формат, а трудоустройство будет проходить по новым правилам.
Разбираемся, как должна работать новая система и что ее введение может означать для российского бизнеса.
Что известно об эксперименте
В мае 2026 года на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов появился пакет законопроектов МВД России:
проект о проведении самого эксперимента, ID 02/04/05-26/00167751;
изменения в Налоговый кодекс РФ, ID 02/04/05-26/00167770;
изменения в Бюджетный кодекс РФ, ID 01/05/05-26/00167773;
изменения в Трудовой кодекс РФ, ID 01/05/05-26/00167774.
В основе новой модели лежит реестровый принцип. Планируется вести отдельные реестры работодателей и иностранных граждан. Компании и заказчики работ или услуг, включенные в реестр, получат право привлекать работников из других стран. Граждане, приезжающие на заработки в Россию из других стран, включенные в соответствующий реестр, получат право осуществлять трудовую деятельность на территории нашей страны.
Какие требования планируют установить для работодателей
Чтобы участвовать в организованном наборе, компаниям нужно будет войти в специальный реестр. Вместе с заявлением о включении в этот перечень они должны будут предоставить гарантии материального, медицинского и жилищного обеспечения иностранных граждан на период их пребывания в России.
Как будут принимать иностранных работников
Для иностранцев, прибывающих в Россию в рамках организованного набора, предлагается создать миграционные хабы.
Хабы предназначены для первичного временного пребывания иностранных граждан, прохождения необходимых процедур и последующего распределения работников по регионам и работодателям.
Проект также предусматривает прохождение иностранными гражданами медицинского освидетельствования, а для предусмотренных законом категорий обязательной государственной геномной регистрации. То есть до выхода сотрудника непосредственно к работодателю ему предстоит пройти ряд централизованных процедур.
Трудовые отношения планируют перевести в цифровой формат
Изменения затронут и оформление трудовых отношений.
Значительную часть кадрового взаимодействия с иностранным работником планируется перевести в электронный формат. Для электронного документооборота смогут использоваться: информационная система оператора организованного набора, цифровая платформа «Работа в России» или информационная система работодателя.
Изменится и вид трудового договора. С иностранными работниками, привлекаемыми в рамках организованного набора, предполагается заключать срочные трудовые договоры.
Заработную плату таким сотрудникам предлагается перечислять через кредитную организацию, которая получит статус уполномоченного банка.
При заключении трудового договора иностранному гражданину нужно будет предъявить и дополнительные документы, предусмотренные новой системой, в том числе карту иностранного гражданина при ее наличии.
Что эксперимент означает для бизнеса
Как отмечают специалисты миграционного законодательства, помимо привычных расходов на привлечение и оформление иностранных работников компаниям придется учитывать дополнительные процедуры и обязательства, предусмотренные новой системой. В результате общая стоимость привлечения иностранной рабочей силы может вырасти.
Особенно чувствительными такие изменения могут оказаться для малого и среднего бизнеса.
У новой модели есть и потенциальные плюсы. Единые цифровые реестры и централизованный учет способны сделать миграционные процессы более прозрачными, снизить вероятность нелегального трудоустройства и дать компаниям более понятные условия для привлечения иностранных работников в рамках законодательства.
По сути, новая модель должна одновременно обеспечить более системное привлечение иностранной рабочей силы и усилить контроль за миграционными процессами. Насколько эффективной она окажется на практике, будет зависеть от работы цифровых механизмов и от того, насколько оправданной для работодателей окажется дополнительная нагрузка.
Компаниям, которые регулярно привлекают иностранных работников, уже сейчас стоит следить за дальнейшим прохождением инициативы. Если ее примут, новая модель затронет кадровое оформление, миграционные процедуры и финансовое планирование работы с иностранным персоналом.
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