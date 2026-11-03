Покупатель удержал штраф из оплаты: что делать поставщику

Вы отгрузили товар на миллион рублей. Покупатель его принял, документы подписал, но перечислил только 850 тысяч.
На вопрос, где остальные деньги, отвечает: «Вы задержали поставку. Мы начислили штраф и вычли его из оплаты».
Удобная бухгалтерия: сам нашёл нарушение, сам посчитал наказание, сам себе заплатил. Вам осталось объяснить сотрудникам, почему зарплата немного задерживается, хотя товар прекрасно продался.
Однако вернуть удержанные деньги получится не всегда. Покупатель действительно может погасить часть долга зачётом неустойки. Но сначала нужно проверить, существует ли эта неустойка, правильно ли её рассчитали и состоялся ли сам зачёт.
1. Сначала выясняем, за что нас оштрафовали
Первое желание — позвонить покупателю и подробно объяснить, что вы думаете о его методах работы. Для сохранения отношений начните с договора.
Проверьте:
За какое нарушение предусмотрена неустойка. Например, за просрочку поставки, недопоставку или отсутствие документов.
Когда возникло нарушение. Срок мог зависеть от аванса, согласования заявки или передачи спецификации.
От какой суммы считается штраф. От всего договора, конкретной партии или только недопоставленного товара.
Правильно ли посчитаны дни и ставка.
Есть ли предел начисления. В договоре могли ограничить общую сумму санкций.
Допустим, договор на миллион исполнялся несколькими партиями. Вы задержали последнюю поставку на 100 тысяч рублей. Если по условиям договора пени начисляются от стоимости просроченного товара, расчёт от всего миллиона придётся исправить. Даже если покупателю такой вариант понравился больше.
Сама неустойка должна иметь основание в законе или договоре. При этом покупатель не обязан доказывать убытки, чтобы потребовать предусмотренную неустойку. Аргумент «вы же ничего не потеряли» сам по себе от штрафа не освобождает. Это следует из статьи 330 ГК РФ.
2. Проверяем, как покупатель забрал деньги
За словом «удержали» могут скрываться разные ситуации.
Покупатель мог направить заявление о зачёте. Мог воспользоваться специальным условием договора о расчётах. А мог просто перечислить меньше денег и надеяться, что поставщик махнёт рукой.
При зачёте логика такая:
покупатель должен поставщику 1 млн рублей за товар;
поставщик должен покупателю 150 тысяч рублей неустойки;
встречные требования прекращаются на 150 тысяч;
покупатель перечисляет оставшиеся 850 тысяч рублей.
По статье 410 ГК РФ для зачёта может хватить заявления одной стороны. Поэтому ждать документ с вашей подписью покупатель обязан далеко не всегда.
Отсутствие в договоре фразы «покупатель вправе удержать штраф» тоже не гарантирует возврат денег: возможность зачёта предусмотрена законом.
Нужно проверить встречность требований, их однородность, наступление необходимых сроков и отсутствие запрета на зачёт. Отдельно смотрим, доставлено ли заявление поставщику. Письмо, которое покупатель составил и оставил у себя в папке, обычный односторонний зачёт не завершает. Договор при этом может устанавливать собственный согласованный механизм расчётов. Правила разъяснены в постановлении Пленума ВС РФ от 11.06.2020 № 6.
Простое «мы не согласны со штрафом» также не отменяет зачёт автоматически. Придётся разбираться, обосновано ли встречное требование покупателя.
3. Если штраф спорный, возражаем по существу
Фраза «верните наши деньги немедленно» хорошо передаёт настроение. Для претензии ей не хватает подробностей.
Укажите, с чем именно вы не согласны, и приложите подтверждения. Например:
срок поставки стороны перенесли в переписке;
товар вовремя привезли, но покупатель не обеспечил приёмку;
в расчёт включили лишние дни;
пени начислили от всей цены договора вместо стоимости задержанной партии;
покупатель превысил установленный договором предел.
Если задержке способствовал сам покупатель, его действия могут повлиять на размер ответственности поставщика. Такое основание предусмотрено статьёй 404 ГК РФ. Поэтому переписка «склад закрыт, приезжайте на следующей неделе» иногда полезнее длинного письма о многолетнем взаимовыгодном сотрудничестве.
Если нарушение было, но сумма неустойки явно несоразмерна его последствиям, можно просить суд о снижении по статье 333 ГК РФ. Для бизнеса такое снижение допускается в исключительных случаях. Нужно заявить об этом и доказать, что размер неустойки может принести покупателю необоснованную выгоду. Суд не обязан самостоятельно спасать компанию от слишком бодрых условий её договора.
Не подписывайте документы о признании штрафа до проверки расчёта. Особенно формулировки «стороны претензий не имеют» и «обязательства исполнены полностью». После них объяснять, почему вы всё-таки ждёте ещё 150 тысяч, будет сложнее.
4. Разбираемся с налогами: банковская выписка показывает не всё
Из-за удержания возникает соблазн показать в учёте только полученные 850 тысяч рублей. Но зачёт штрафа сам по себе не уменьшает цену товара.
Для налогов нужно отдельно разобраться с реализацией, оплатой и расходом в виде неустойки.
Налог на прибыль при методе начисления
Выручку отражают исходя из полной стоимости реализации без НДС, независимо от того, сколько покупатель перечислил на счёт. Правило закреплено в статье 271 НК РФ.
Неустойку учитывают отдельно во внереализационных расходах, если поставщик её признал либо обязан заплатить по вступившему в силу решению суда. Основания и момент признания предусмотрены статьями 265 и 272 НК РФ.
Одного расчёта покупателя недостаточно, чтобы автоматически списать спорный штраф в расходы.
УСН «доходы»
Возьмём поставщика, освобождённого от НДС. Покупатель перечислил ему 850 тысяч рублей, а оставшиеся 150 тысяч погасил действительным зачётом.
Тогда доход по сделке составит весь миллион:
850 тысяч рублей оплачены деньгами;
150 тысяч рублей погашены зачётом.
При УСН доход возникает и при погашении задолженности другим способом. Это предусмотрено пунктом 1 статьи 346.17 НК РФ.
Уменьшить доход на штраф при этом объекте налогообложения нельзя. Да, денег на счёт пришло меньше. Налоговый кодекс сочувствие в расчёт тоже не включает.
Если же зачёт не состоялся и 150 тысяч остаются обычным неоплаченным долгом покупателя, доход по этой части пока не возникает. Поэтому сначала определяем, что произошло с обязательствами, затем делаем записи в налоговом учёте.
УСН «доходы минус расходы»
С 2026 года перечень расходов на УСН расширен: подпункт 45 пункта 1 статьи 346.16 НК РФ разрешает учитывать иные расходы по правилам главы 25. Изменение подтверждает ФНС.
Это позволяет учитывать договорные штрафы и пени. Расход должен быть экономически обоснован и подтверждён документами. Для нашего примера нужны документы, подтверждающие основание и сумму штрафа, его признание поставщиком либо вступившее в силу решение суда, а также погашение обязательства. Действительный зачёт может быть способом такого погашения.
Если условия выполнены, в учёте отдельно появятся:
доход от реализации;
расход на неустойку.
Для поставщика без НДС при полном расчёте по нашей сделке это миллион дохода и 150 тысяч расхода на штраф. Остальные расходы учитываются отдельно.
Речь о договорных штрафах и пенях. Налоговые и административные штрафы в расходы не включаются: запрет закреплён в пункте 2 статьи 270 НК РФ.
НДС
Если поставщик обязан начислять НДС, удержанная неустойка сама по себе не уменьшает стоимость отгруженного товара и налоговую базу. База определяется по стоимости реализации, а момент её возникновения — по правилам статей 154 и 167 НК РФ.
Поэтому переписывать УПД на 850 тысяч только ради совпадения с банковской выпиской не нужно. Если стороны действительно договорились изменить цену, это уже другая операция со своим оформлением.
5. Что написать покупателю
Ответ должен показывать основание вашего несогласия и сумму, которую вы требуете доплатить.
Например, если по договору пени считаются от стоимости просроченной партии, а покупатель начислил их от всей поставки, письмо можно построить так:
По договору № ___ стоимость поставленного товара составляет 1 000 000 рублей. Получена оплата в размере 850 000 рублей.
С расчётом неустойки в размере 150 000 рублей не согласны. Согласно пункту ___ договора пени начисляются от стоимости товара, поставленного с просрочкой. В вашем расчёте использована стоимость всей поставки.
Стоимость просроченной партии составляет ___ рублей, период просрочки — ___ дней. По нашему расчёту сумма неустойки составляет ___ рублей.
Просим доплатить ___ рублей в срок до ___ и направить документы, на основании которых произведён зачёт.
Если штраф оспаривается полностью, нужно указать соответствующие причины и потребовать всю недоплаченную сумму. Письмо отправляют способом, который позволяет подтвердить его направление и доставку.
Если договориться не получилось, следующий шаг — взыскание задолженности. Для обычного договорного денежного спора между компаниями перед обращением в арбитражный суд по общему правилу нужно направить претензию и выждать 30 календарных дней, если закон или договор не устанавливает другой порядок. Это предусмотрено частью 5 статьи 4 АПК РФ.
Что проверить в договоре до следующей поставки
Когда деньги уже удержали, пункт про штрафы обычно читают гораздо внимательнее. Лучше организовать это знакомство заранее.
Проверьте пять условий:
Срок поставки: от какой даты или события он отсчитывается.
Базу расчёта неустойки: весь договор или конкретное нарушенное обязательство.
Ставку и максимальную сумму санкций.
Порядок зачёта и уведомления: какие документы направляют и по каким адресам.
Обязанности покупателя: согласование заявки, подготовка склада, приёмка товара.
Особенно внимательно стоит читать формулировки, позволяющие покупателю вычитать из оплаты любые начисленные им санкции. Подписать такой договор можно за пять минут. Возвращать деньги по нему иногда приходится через суд.