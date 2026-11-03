Покупатель удержал штраф из оплаты: что делать поставщику

Вы отгрузили товар на миллион рублей. Покупатель его принял, документы подписал, но перечислил только 850 тысяч.

На вопрос, где остальные деньги, отвечает: «Вы задержали поставку. Мы начислили штраф и вычли его из оплаты».

Удобная бухгалтерия: сам нашёл нарушение, сам посчитал наказание, сам себе заплатил. Вам осталось объяснить сотрудникам, почему зарплата немного задерживается, хотя товар прекрасно продался.

Однако вернуть удержанные деньги получится не всегда. Покупатель действительно может погасить часть долга зачётом неустойки. Но сначала нужно проверить, существует ли эта неустойка, правильно ли её рассчитали и состоялся ли сам зачёт.