Госкомпании заставят платить за просрочки: что изменится для малого бизнеса с 2027 года

Почему государство вообще решило вмешаться
Представим небольшую производственную компанию. Она выиграла закупку, закупила материалы, заплатила рабочим, изготовила оборудование и вовремя передала его заказчику.
Заказчик оборудование принял. Осталось самое приятное — получить деньги.
Но тут начинается корпоративный квест:
— Когда оплатите?
— Счёт на согласовании.
— А сколько он будет согласовываться?
— Как согласуют, так сразу оплатим.
А зарплату сотрудникам, аренду и налоги никто на паузу не поставил.
Для небольшого предприятия даже один неоплаченный контракт может создать кассовый разрыв. Заказчик при этом продолжает работать, а поставщику приходится искать деньги на текущие расходы.
И проблема оказалась достаточно масштабной.
По данным «Коммерсанта» от 16 ноября 2026 года, задолженность крупных заказчиков перед малым и средним бизнесом превышает 3 млрд рублей.
Для решения проблемы при Минэкономразвития ещё в феврале 2026 года создали специальный штаб. К 13 ноября, по информации Корпорации МСП, заказчики полностью погасили около 2,41 млрд рублей долга, ещё на 1,18 млрд согласовали графики выплат.
Но разбирать каждый случай отдельно — всё равно что вычерпывать воду из лодки, не заделав пробоину.
Поэтому правительство решило изменить сами правила договорных отношений.
12 ноября 2026 года принято постановление Правительства РФ № 1493. Оно вступает в силу 1 января 2027 года.
Главное нововведение — принцип зеркальной ответственности в закупках по Федеральному закону № 223-ФЗ.
Что такое зеркальная ответственность и как она работает
Раньше в закупочном договоре могли оказаться весьма неравные условия.
Например, поставщик за каждый день задержки поставки должен платить 0,1% стоимости товара, а заказчик за задержку оплаты — всего 0,01%.
Получается интересная математика: если опаздывает небольшой бизнес, он платит дорого. Если опаздывает крупный заказчик — гораздо дешевле.
Теперь для договоров с субъектами МСП вводят ограничения.
Первое. Неустойка должна быть предусмотрена для обеих сторон.
Если договор устанавливает штрафы или пени за нарушение обязательств поставщиком, аналогичное условие потребуется предусмотреть и для заказчика.
То есть вариант «штрафовать будем вас, а нас нельзя» больше не должен проходить.
Второе. Пени поставщика за просрочку не могут быть выше пеней заказчика.
Если поставщик задерживает поставку, размер пеней за каждый день просрочки не должен превышать размер пеней за день задержки оплаты со стороны заказчика.
Это не означает, что правительство установило для всех единую ставку. Конкретные условия по-прежнему прописываются в договоре, но с учётом нового ограничения.
Третье. Предельная сумма пеней тоже должна быть соразмерной.
Если договор предусматривает максимальный размер пеней за просрочку оплаты заказчиком, в нём нужно установить предел и для пеней поставщика за задержку исполнения.
Причём предел для поставщика не может быть выше предела для заказчика.
Важно: постановление не требует автоматически установить абсолютно одинаковые суммы всех штрафов. Оно закрепляет конкретные требования к взаимной ответственности, дневным пеням и их предельным размерам.
Посчитаем на деньгах: сколько сможет взыскать поставщик
Допустим, небольшая компания поставила оборудование стоимостью 2 млн рублей.
Заказчик всё принял, документы подписал, но деньги задержал на 20 дней после наступления срока оплаты.
Предположим, по договору за просрочку платежа установлена пеня 0,05% от неоплаченной суммы за каждый день.
Получаем:
2 000 000 × 0,05% × 20 = 20 000 рублей.
Это условный пример: постановление не устанавливает ставку 0,05%, мы взяли её исключительно для расчёта.
И если стороны предусмотрели именно такие условия, поставщик может предъявить заказчику требование о выплате 20 тысяч рублей пеней.
А вот если в таком договоре одновременно написано, что поставщик платит за свою просрочку 0,1% в день при сопоставимой базе расчёта, условия необходимо будет пересмотреть с учётом новых требований.
Для крупной компании 20 тысяч могут показаться небольшой суммой. Но смысл изменений не только в размере взыскания.
Чем дороже заказчику обходится просрочка, тем меньше у него причин откладывать платёж без последствий.
Конечно, никто не гарантирует, что все начнут платить день в день. Неустойка — это право требовать деньги, а не автоматическое поступление на расчётный счёт.
Кого коснутся новые правила
Здесь важно не перепутать два закона.
Новые требования относятся к закупкам по 223-ФЗ с участием субъектов малого и среднего предпринимательства.
По этому закону работают определённые категории заказчиков, включая госкомпании и другие организации, подпадающие под его действие.
При этом зеркальные условия распространяются не только на закупки, проводимые исключительно среди МСП.
Они затрагивают и закупки на общих основаниях, если договор по их результатам заключается с субъектом малого или среднего предпринимательства.
Например, небольшая компания участвует в закупке, где вместе с ней могут подавать заявки крупные предприятия. Если побеждает именно субъект МСП, для заключаемого договора действуют соответствующие требования.
Отдельные правила предусмотрены для закупок с обязательным привлечением субподрядчиков из числа МСП.
А вот распространять постановление на все коммерческие договоры или на закупки по 44-ФЗ нельзя. У этих отношений собственное регулирование.
Ещё один важный момент: постановление вступает в силу с 1 января 2027 года. Заключённые ранее договоры автоматически не переписываются.
Поэтому уже сейчас стоит проверить проекты договоров, по которым компания собирается работать в следующем году.
А если заказчик уже задерживает оплату?
Ждать января 2027 года необязательно. Законные инструменты защиты существуют и сейчас.
Для договоров с субъектами МСП в закупках по 223-ФЗ срок оплаты, по общему правилу, не должен превышать семи рабочих дней после подписания заказчиком документа о приёмке.
Это правило действует не первый год. Его подтверждали в совместном информационном письме ФАС и Корпорации МСП от 28 мая 2025 года.
Поэтому ситуация «работы приняли, а деньги перечислим через пару месяцев» требует проверки уже сегодня.
Как действовать поставщику при задержке денег
Сначала проверьте документы.
Нужны договор, сведения о его исполнении, подписанный акт или УПД, другие документы о приёмке и подтверждение задолженности.
Особое внимание уделите дате приёмки. Именно с ней обычно связан отсчёт установленного срока оплаты.
Если заказчик уклоняется от подписания документов или ссылается на недостатки, спор становится сложнее. Сначала потребуется разобраться с приёмкой и доказательствами исполнения.
Затем направьте письменную претензию.
Укажите номер договора, размер долга, дату наступления срока оплаты и расчёт неустойки, если она предусмотрена.
Не ограничивайтесь сообщением в мессенджере: «Ну когда уже деньги?» Для дальнейшего взыскания важны документы и подтверждение направления требований.
Если вопрос не решается, используйте механизм поддержки МСП.
На цифровой платформе МСП.РФ работает сервис «360°», через который предприниматели могут пожаловаться на нарушение сроков оплаты.
Корпорация МСП рассматривает такие обращения, взаимодействует с заказчиками и при необходимости передаёт материалы в ФАС.
При нарушении установленных законом сроков оплаты возможна и административная ответственность.
По действующей редакции части 7 статьи 7.30.4 КоАП РФ штраф для должностных лиц составляет от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей.
Но не путайте: административный штраф поступает не поставщику. Для получения своих денег и договорной неустойки нужны самостоятельные действия по взысканию.
Последний шаг — арбитражный суд.
Для обычного договорного спора о взыскании денег по общему правилу действует претензионный порядок. Согласно части 5 статьи 4 АПК РФ, в суд можно обращаться по истечении 30 календарных дней после направления претензии, если другой срок или порядок не установлен законом либо договором.
Требовать можно сумму долга и соответствующие санкции. Если договорная неустойка за просрочку оплаты не предусмотрена, нужно отдельно проверить возможность взыскания процентов по статье 395 ГК РФ.
А вот одновременно начислять договорную неустойку и проценты по статье 395 за одно и то же нарушение можно не всегда.
Не только защита: появится риск потерять обеспечение заявки
А теперь новость, которая понравится поставщикам значительно меньше.
Постановление № 1493 меняет не только правила ответственности по заключённым договорам, но и порядок работы с обеспечением заявок.
С 2027 года участник определённых закупок среди МСП рискует потерять обеспечение каждой третьей отклонённой заявки.
Но срабатывает это правило не при любых трёх отказах подряд.
Учитываются заявки одного участника, отклонённые в течение одного квартала календарного года на одной электронной площадке при закупках, участниками которых могут быть только субъекты МСП.
При этом есть исключения.
Например, не учитываются отклонения по указанным в постановлении основаниям, связанным с ограничениями закупок иностранных товаров, работ и услуг.
Также из расчёта исключаются решения об отклонении заявок, которые суд или антимонопольный орган признал незаконными.
Представим компанию, которая активно участвует в закупках.
В январе она неправильно оформила одну заявку. В феврале не представила обязательный документ. В марте снова допустила ошибку.
Если выполняются все условия нового правила и эти три заявки отклонены на одной площадке, обеспечение третьей заявки может перейти заказчику.
Если обеспечение предоставлено деньгами, предусмотрен механизм их перечисления со специального счёта. Если независимой гарантией — заказчик сможет предъявить требование по гарантии.
Процедура запускается после предусмотренного постановлением 15-дневного рабочего периода, связанного с размещением протокола отклонения.
Поэтому с 2027 года ошибка в заявке может стоить дороже, чем потерянный контракт.
Что делать? Не ждать третьего отказа.
Если заявку отклонили, сразу выясните причину. Проверьте закупочную документацию, основания решения комиссии и возможность обжалования.
По вопросам оспаривания результатов закупок нужно соблюдать специальные сроки. ФАС в письме от 11 сентября 2026 года отдельно разъяснила правила обращения с жалобами, включая десятидневный срок после подведения или размещения итогов торгов и предусмотренные законом исключения.
Если отклонение незаконное, важно добиваться его отмены вовремя.
А если причина в собственных ошибках — исправить внутреннюю проверку заявок до следующей закупки.
Что изменится для субподрядчиков
Малые компании нередко работают не напрямую с крупным заказчиком, а через генерального подрядчика.
Например, госкомпания заключает договор с крупным предприятием. А тот привлекает небольшую организацию для монтажа оборудования.
В закупках, где установлено требование о привлечении субподрядчиков из числа МСП, новые правила затронут и такие отношения.
В договоре с субподрядчиком необходимо предусмотреть соразмерные условия по пеням.
Кроме того, постановление закрепляет в соответствующей конструкции договора срок оплаты субподрядчику — не более семи рабочих дней после подписания документов о приёмке.
Сам семидневный срок для таких отношений не является принципиально новой льготой: требования о нём существовали и ранее. Новшество — в дополнительном регулировании ответственности.
Таким образом, крупному подрядчику придётся учитывать не только санкции по своему основному договору, но и обязательства перед небольшими исполнителями.
Что сделать малому бизнесу до 1 января 2027 года
Чтобы изменения действительно помогли, а не остались просто хорошей новостью, стоит подготовиться заранее.
Проверьте свой статус МСП. Убедитесь, что компания или ИП есть в Едином реестре субъектов МСП ФНС. Это имеет значение для применения специальных правил.
Пересмотрите проекты договоров на 2027 год. Сравните ответственность поставщика и заказчика: предусмотрены ли санкции для обеих сторон, как рассчитываются дневные пени и есть ли ограничения по их общей сумме.
Проверьте условия оплаты. Посмотрите, от какого события исчисляется срок платежа, кто подписывает приёмочные документы и как оформляются возражения заказчика.
Наведите порядок в заявках на закупки. Особенно если участвуете в нескольких процедурах на одной площадке. Из-за нового правила об обеспечении заявки ошибки могут привести к прямым потерям.
Подготовьте порядок взыскания задолженности. Назначьте ответственного за контроль оплат, храните подтверждения приёмки и заранее подготовьте шаблон претензии.
Если вы привлекаете МСП как субподрядчиков, проверьте их договоры. В закупках с обязательным участием таких исполнителей новые требования затрагивают и условия субподряда.
Заказчикам, в свою очередь, стоит обновить типовые формы договоров, проверить закупочную документацию и порядок контроля платежей. Иначе старые шаблоны могут вступить в противоречие с новыми требованиями.
Решит ли новая система проблему неплатежей?
Полностью — вряд ли.
Даже самая красивая неустойка в договоре не заменяет денег на расчётном счёте. Если заказчик действительно испытывает финансовые проблемы, дополнительная ответственность сама по себе не обеспечит немедленную оплату.
Кроме того, взыскание неустойки требует действий поставщика. Иногда — длительного спора.
Но изменения устраняют важный перекос: договорную ситуацию, когда крупный заказчик может предусмотреть для небольшого исполнителя гораздо более жёсткие последствия нарушения сроков, чем для себя.
Главное, что нужно понять предпринимателю: с 2027 года ответственность сторон станет более соразмерной, но защищать свои деньги всё равно придётся самостоятельно.
И одновременно повысится цена ошибок при участии в отдельных закупках.
Поэтому к новым правилам стоит готовиться с двух сторон: учиться требовать деньги с заказчиков и внимательно следить, чтобы собственные заявки и договоры не создавали лишних расходов.
Потому что выиграть тендер — это только половина дела.
Вторая половина — выполнить обязательства, получить оплату и не оставить прибыль в виде штрафов и обеспечений на чужих счетах.