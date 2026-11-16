Госкомпании заставят платить за просрочки: что изменится для малого бизнеса с 2027 года

Почему государство вообще решило вмешаться

Представим небольшую производственную компанию. Она выиграла закупку, закупила материалы, заплатила рабочим, изготовила оборудование и вовремя передала его заказчику.

Заказчик оборудование принял. Осталось самое приятное — получить деньги.

Но тут начинается корпоративный квест:

— Когда оплатите?

— Счёт на согласовании.

— А сколько он будет согласовываться?

— Как согласуют, так сразу оплатим.

А зарплату сотрудникам, аренду и налоги никто на паузу не поставил.

Для небольшого предприятия даже один неоплаченный контракт может создать кассовый разрыв. Заказчик при этом продолжает работать, а поставщику приходится искать деньги на текущие расходы.

И проблема оказалась достаточно масштабной.

По данным «Коммерсанта» от 16 ноября 2026 года, задолженность крупных заказчиков перед малым и средним бизнесом превышает 3 млрд рублей.

Для решения проблемы при Минэкономразвития ещё в феврале 2026 года создали специальный штаб. К 13 ноября, по информации Корпорации МСП, заказчики полностью погасили около 2,41 млрд рублей долга, ещё на 1,18 млрд согласовали графики выплат.

Но разбирать каждый случай отдельно — всё равно что вычерпывать воду из лодки, не заделав пробоину.

Поэтому правительство решило изменить сами правила договорных отношений.

12 ноября 2026 года принято постановление Правительства РФ № 1493. Оно вступает в силу 1 января 2027 года.

Главное нововведение — принцип зеркальной ответственности в закупках по Федеральному закону № 223-ФЗ.