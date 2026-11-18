Акционер владел почти всеми обыкновенными акциями завода, одолжил ему 7,5 млн рублей и проголосовал за выплату дивидендов. Когда деньги так и не пришли, он потребовал через суд 1,9 млн рублей дивидендов и ещё около 871 тыс. рублей процентов. Казалось бы, с таким пакетом акций сложнее проиграть голосование, чем выиграть. Голосование он выиграл. Спор о выплате дошёл до Верховного суда.
Что произошло на заводе
В июле 2020 года акционеры 41 Центрального завода железнодорожной техники решили направить часть прибыли за 2019 год на дивиденды. Крупнейший акционер, АО «Ремвооружение», владел всеми обыкновенными акциями завода, кроме одной. Решение приняли его голосами.
На дату собрания чистые активы завода составляли около 165 млн рублей, а уставный капитал — около 196 млн рублей. Разрыв был примерно 31 млн рублей. Чистых активов не хватало даже до размера уставного капитала, ещё до учёта резервного фонда.
Первая инстанция взыскала дивиденды. Суд согласился, что решение противоречило закону об АО, но посчитал поведение завода противоречивым. На том же собрании акционеры одобрили привлечение финансирования на сумму до 15 млрд рублей, а незадолго до собрания «Ремвооружение» само предоставило заводу заём. Апелляция отказала в иске, сославшись на пропуск срока. Кассация снова поддержала акционера.
Верховный суд оставил отказ в силе по другой причине. Завод не мог объявить дивиденды уже на дату собрания. Решение, принятое при таком дефиците чистых активов, не создало у акционера права требовать выплату. «Ремвооружение» ссылалось и на то, что к началу 2025 года чистые активы восстановились. Для взыскания по решению 2020 года это обстоятельство ничего не меняло. Определение Верховного суда от 6 ноября 2026 года № 305-ЭС26-8406
Почему деньги на счёте выросли, а чистые активы остались прежними
Заём может дать компании деньги на зарплаты, материалы или расчёты с поставщиками. В тот же момент у компании появляется обязательство вернуть полученную сумму. Для расчёта чистых активов учитывают обе стороны операции.
Возьмём условное АО с уставным капиталом 5 млн рублей. Для простоты у него нет резервного фонда и привилегированных акций, а заём покажем на дату получения, когда проценты ещё не начислены.
Показатель
До займа
Сразу после получения займа
Активы, принимаемые к расчёту
28 млн ₽
35,5 млн ₽
Обязательства, принимаемые к расчёту
24 млн ₽
31,5 млн ₽
Чистые активы
4 млн ₽
4 млн ₽
Денег стало больше на 7,5 млн рублей. До порога для объявления дивидендов по-прежнему не хватает 1 млн рублей. Если начисленные впоследствии проценты компания признаёт расходом, они дополнительно уменьшают её финансовый результат.
Чистые активы считают по данным бухгалтерского учёта. Из стоимости активов, принимаемых к расчёту, вычитают учитываемые обязательства. При этом из активов исключают, в частности, задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал или оплате акций. Из обязательств исключают доходы будущих периодов, признанные в связи с госпомощью или безвозмездным получением имущества. Поэтому для расчёта стоит проверить состав статей баланса и применимые корректировки.
Чистые активы проверяют дважды
Первый раз — перед решением о дивидендах. Для АО порог складывается из уставного капитала, резервного фонда и, при наличии соответствующих привилегированных акций, превышения их установленной уставом ликвидационной стоимости над номиналом. Проверяют показатель на дату принятия решения и рассчитывают, каким он станет с учётом объявленной суммы. Если чистые активы уже ниже порога или опустятся ниже из-за решения, объявлять дивиденды нельзя.
Второй раз — перед перечислением денег. Между собранием и выплатой компания может получить убыток, признать дополнительные расходы или столкнуться с признаками банкротства. Если на дату выплаты действуют ограничения, перечисление откладывают. Когда обстоятельства, мешавшие выплате, прекращаются, АО обязано выплатить законно объявленные дивиденды.
Допустим, у АО 8 млн рублей чистых активов, порог составляет 5 млн рублей, а акционеры хотят объявить 3,5 млн рублей дивидендов. После начисления останется 4,5 млн рублей. Ограничение сработает на первом этапе, хотя до собрания чистые активы превышали порог на 3 млн рублей.
Возьмём те же исходные данные, но собрание решает выплатить 2 млн рублей. После начисления чистые активы составляют 6 млн рублей. По этому показателю решение проходит. Затем до даты перечисления компания отражает убыток в 1,5 млн рублей, и чистые активы снижаются до 4,5 млн рублей. Теперь срабатывает ограничение на выплату. При повторном расчёте уже начисленные дивиденды входят в обязательства, поэтому ещё раз вычитать их из чистых активов не нужно.
В споре с заводом проблема возникла на первой дате. Если финансовое положение АО улучшилось и оно хочет распределить прибыль, вопрос можно вынести на новое собрание и проверить условия заново.
Что из этого относится к ООО
В ООО участники принимают решение о распределении чистой прибыли. Для проверки чистых активов порог складывается из уставного капитала и резервного фонда, если общество его создало. Здесь тоже две даты. Ограничения проверяют при принятии решения и при фактической выплате.
Перед распределением прибыли ООО также проверяет, полностью ли оплачен уставный капитал и выплачена ли действительная стоимость доли в случаях, когда закон этого требует. На обе даты учитывают признаки банкротства и риск их появления из-за распределения или выплаты. Если препятствие возникло после правомерного решения, общество выплачивает распределённую прибыль после его устранения.
Что бухгалтеру положить рядом с проектом решения
Расчёт чистых активов на дату решения. Если с последней отчётной даты прошло несколько месяцев, учтите операции за это время. Особенно те, которые заметно меняют стоимость активов или величину обязательств.
Расчёт после начисления предложенной суммы. Покажите в одной таблице чистые активы до распределения, сумму дивидендов, показатель после начисления и порог. Так участники увидят, какую сумму позволяет начислить именно этот показатель.
Данные о прибыли и ближайших платежах. Подтвердите, сколько прибыли есть для распределения. Сверьте будущую выплату с зарплатами, налогами, расчётами с поставщиками и возвратом займов. Баланс и платёжный календарь отвечают на разные вопросы, и перед выплатой пригодятся оба.
Обновлённую проверку перед перечислением. Приложите первый расчёт к материалам собрания, а второй подготовьте к дате выплаты. Если возникло ограничение, зафиксируйте дату и обстоятельства, чтобы потом определить, когда можно исполнить решение.
Самая полезная цифра на собрании — сколько чистых активов останется после начисления дивидендов. В деле завода хватило даже более простой проверки. Его чистые активы были ниже уставного капитала ещё до голосования.