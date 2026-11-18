Что произошло на заводе

В июле 2020 года акционеры 41 Центрального завода железнодорожной техники решили направить часть прибыли за 2019 год на дивиденды. Крупнейший акционер, АО «Ремвооружение», владел всеми обыкновенными акциями завода, кроме одной. Решение приняли его голосами.

На дату собрания чистые активы завода составляли около 165 млн рублей, а уставный капитал — около 196 млн рублей. Разрыв был примерно 31 млн рублей. Чистых активов не хватало даже до размера уставного капитала, ещё до учёта резервного фонда.

Первая инстанция взыскала дивиденды. Суд согласился, что решение противоречило закону об АО, но посчитал поведение завода противоречивым. На том же собрании акционеры одобрили привлечение финансирования на сумму до 15 млрд рублей, а незадолго до собрания «Ремвооружение» само предоставило заводу заём. Апелляция отказала в иске, сославшись на пропуск срока. Кассация снова поддержала акционера.

Верховный суд оставил отказ в силе по другой причине. Завод не мог объявить дивиденды уже на дату собрания. Решение, принятое при таком дефиците чистых активов, не создало у акционера права требовать выплату. «Ремвооружение» ссылалось и на то, что к началу 2025 года чистые активы восстановились. Для взыскания по решению 2020 года это обстоятельство ничего не меняло. Определение Верховного суда от 6 ноября 2026 года № 305-ЭС26-8406