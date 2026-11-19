Цех купил промышленный компрессор. Гарантию в договоре не установили. При приёмке оборудование запустили, всё работало. Примерно через два года компрессор стал отключаться под нагрузкой. Сервис приехал в конце сентября, а письменная претензия ушла поставщику в октябре. Ответ уместился в одну строку: «С даты передачи товара прошло больше двух лет».
Для директора всё выглядит просто. Компрессор сломался, поставщику показали заключение, пора решать вопрос. В суде понадобятся ответы на несколько разных вопросов. Когда обнаружили недостаток? Когда об этом сообщили продавцу? Когда предъявили иск? И ещё один вопрос о самом оборудовании — отчего оно вышло из строя.
Как дело о затопленном помещении дошло до Конституционного суда
Надия Батракова купила нежилое помещение 29 июня 2020 года и в тот же день получила его по передаточному акту. После покупки выяснилось, что помещение систематически затапливало. 6 марта 2023 года покупательница направила продавцу претензию с требованием расторгнуть договор, а затем обратилась в суд.
Апелляция указала, среди прочего, что претензия появилась позже двух лет со дня передачи помещения. В результате срок, установленный п. 2 ст. 477 ГК РФ для обнаружения недостатков, фактически использовали как предельный срок для обращения с требованием.
Конституционный суд в постановлении от 9 июня 2026 года № 38-П признал норму неконституционной в той мере, в какой она допускала такую неопределённость. Суд установил правило, которое действует до изменения закона. Если покупатель обнаружил недостаток в применимый срок по п. 2 ст. 477 ГК РФ, он может обратиться с требованием и после окончания этого срока — в пределах исковой давности. Её считают по гражданскому законодательству с учётом дня, когда недостаток был или должен был быть обнаружен. По делу Батраковой КС указал на необходимость пересмотра судебных решений при отсутствии других препятствий.
Какие даты надо считать отдельно
Первая — дата передачи товара. По общему правилу, если гарантия и срок годности не установлены, недостаток должен быть обнаружен в разумный срок, обычно в пределах двух лет со дня передачи. Закон или договор могут предусматривать более длительный срок. Для товара, который перевозят или отправляют почтой, п. 2 ст. 477 ГК РФ связывает начало срока с доставкой в место назначения. Дата оплаты и дата доставки поэтому вполне могут стоять в разных колонках.
Вторая — дата обнаружения недостатка. При её определении учитывают, когда покупатель известил продавца, если документы не показывают другую дату. Если продавцу сообщили уже после срока обнаружения недостатков или вообще не сообщили, своевременное обнаружение доказывает покупатель. Здесь пригодится, например, акт диагностики, составленный до истечения срока и однозначно относящийся к спорному оборудованию.
Третья — дата, когда можно обратиться в суд. Общий срок исковой давности — три года. Для требований из рассмотренной КС ситуации отсчёт связан с обнаружением недостатка или моментом, когда его должны были обнаружить. Если спор денежный и его рассматривает арбитражный суд, отдельно проверяют обязательный досудебный порядок и его влияние на течение давности.
Практическая ошибка здесь — поставить в календарь одну дату «гарантия до октября». Для спора нужна последовательность событий. Когда получили товар, когда появились признаки неисправности, когда её зафиксировал сервис, когда известили поставщика и когда направили требование. У этих дат разные задачи.
Как это выглядит на примере компрессора
Предположим, покупатель получил компрессор 5 октября 2024 года. Договорной гарантии нет. В конце сентября 2026 года компрессор начал отключаться при нагрузке, которую по паспорту должен выдерживать. Сервисный инженер составил акт 29 сентября 2026 года. В акте есть серийный номер, симптомы и результаты теста. Поставщик получил извещение 9 октября.
Двухлетний период на момент извещения уже истёк. Покупатель при этом может представить датированный акт от 29 сентября, журнал аварийных остановок и заявку в сервис. Если он докажет, что обнаружил недостаток в применимый разумный срок, превышение двух лет со дня передачи товара само по себе не закрывает путь в суд. Поставщик, со своей стороны, может спорить с датой обнаружения, достаточностью осмотра или причиной поломки.
Представим другой набор документов. Первый акт составили 12 октября, а сентябрьская запись механика выглядит так: «С компрессором опять что-то». Серийного номера нет, обстоятельства сбоя не описаны, архив контроллера очистили при ремонте. Теперь покупателю значительно сложнее доказать, что именно спорный дефект проявился вовремя. Документы нужны в момент поломки, когда ещё понятно, какой компрессор остановился, кто это увидел и где записались данные.
Есть и третья ситуация. Акт от 29 сентября убедительно подтверждает дату, но экспертиза устанавливает, что поломка произошла после подключения компрессора с нарушением требований производителя. Тогда спор о сроках отходит на второй план. Суду придётся решить, отвечает ли продавец за такой недостаток.
Кто доказывает причину поломки
Если гарантии нет, покупатель по общему правилу должен доказать, что недостаток возник до передачи товара либо по причинам, которые существовали до передачи. Например, из-за дефекта детали, допущенного при изготовлении. Компрессор может выйти из строя через полтора года, хотя причина поломки заложена в нём с завода. Для этого и нужна диагностика с ответом на вопрос о происхождении дефекта.
Если на товар действует гарантия продавца, распределение доказательств другое. По общему правилу продавец отвечает за недостаток, если не докажет, что тот возник после передачи, например из-за нарушения правил эксплуатации или хранения, действий третьих лиц либо непреодолимой силы. Если договорная гарантия была короче двух лет, а дефект обнаружился после её окончания, но в пределах двух лет, действует отдельное правило. Покупателю придётся доказать, что дефект или его причина существовали до передачи.
При подписании УПД товар может пройти обычный осмотр. Разобрать весь компрессор или испытать его в рабочих условиях в момент доставки получается редко. Если спор идёт о скрытом недостатке, полезно показать, что именно проверяли при приёмке и почему тогда дефект не проявился. Для этого подойдут акт запуска, протокол испытаний, инструкция изготовителя и сведения об условиях эксплуатации. Одна подпись под УПД рассказывает о проверке гораздо меньше, чем эти документы вместе.
Что сделать покупателю в первые дни
Свяжите дефект с конкретной поставкой. Запишите модель и серийный номер, реквизиты договора и УПД, место установки, дату запуска и дату первого сбоя. Сфотографируйте маркировку и показания оборудования. Сохраните выгрузку ошибок, если она есть.
Известите поставщика письменно. Проверьте срок и каналы связи в договоре. Если специальный срок не установлен, применяется правило о разумном сроке из ст. 483 ГК РФ. Для поставки учитывайте и ст. 513 ГК РФ о письменном уведомлении о выявленных несоответствиях. Сохраните подтверждения отправки и доставки.
Предложите поставщику осмотр. Укажите место, дату и контакт ответственного. Если оборудование нужно срочно разобрать ради безопасности или восстановления работы, зафиксируйте состояние до вмешательства. Сохраните заменённые детали, фотографии и заказ-наряд сервиса.
Поставьте сервису конкретные вопросы. Как проявляется дефект, при каких условиях он воспроизводится, что стало причиной и могла ли она существовать до передачи. Формулировка «оборудование неисправно» подтверждает состояние, а в споре о качестве понадобится ещё объяснение.
Выберите требование и оформите претензию. Для денежного требования укажите сумму, расчёт и документы. Для ремонта или замены опишите, что именно и в какой срок должен сделать поставщик, с учётом договора и закона.
Первое извещение может быть коротким:
По договору поставки № [номер] получен компрессор [модель, серийный номер]. [Дата] при работе в режиме [условия] выявлен сбой [описание]. Сбой зафиксирован [акт, журнал, код ошибки]. Просим подтвердить получение извещения и направить представителя для осмотра [дата, адрес]. Прилагаем акт и фотографии маркировки.
Такое сообщение даёт поставщику возможность проверить товар. Если позднее компания потребует взыскать деньги через арбитражный суд, проверьте, соблюдён ли досудебный порядок по конкретному денежному требованию. По общему правилу ч. 5 ст. 4 АПК РФ для договорного денежного спора ждут 30 календарных дней со дня направления претензии, если другой срок или порядок не установлен законом либо договором. Сообщение о событии без требования и расчёта может оказаться недостаточным для этой задачи.
Чего можно требовать от поставщика
Выбор зависит от характера недостатка. По ст. 475 ГК РФ покупатель в обычной ситуации может требовать соразмерного уменьшения цены, бесплатного устранения недостатков в разумный срок или возмещения своих расходов на устранение. Если недостаток существенный, например неустранимый или проявляющийся вновь после устранения, у покупателя появляются и другие варианты, включая замену товара или отказ от договора с возвратом денег.
Для договора поставки есть важная деталь. Статья 518 ГК РФ учитывает ситуацию, когда поставщик, получив уведомление, без промедления заменил товар на качественный. Поэтому перед дорогим ремонтом за свой счёт полезно документально зафиксировать, какое решение предложил поставщик, когда и на каких условиях. Если дело дойдёт до взыскания ремонтных расходов, этот обмен письмами поможет объяснить, почему покупатель действовал именно так.
Для продавца рабочий ответ тоже начинается с документов. Сверьте номер товара и дату передачи, попросите материалы диагностики, предложите совместный осмотр и сохраните письма покупателя. Если он сообщил о браке поздно и это помешало выполнить некоторые требования или повлекло несоизмеримые расходы, ст. 483 ГК РФ позволяет ссылаться на эти обстоятельства при соблюдении её условий. Объяснение «после разборки мы уже не могли проверить причину сбоя» имеет смысл подкрепить заключением специалиста. Одной фразы про истёкшие два года после постановления КС мало.
Что предлагают изменить в ноябре
16 ноября 2026 года Правительство внесло в Госдуму законопроект № 35414-9. На 19 ноября это проект. Он предлагает дополнить ст. 477 ГК РФ двумя пунктами.
Первый закрепит, как определять день обнаружения недостатка. Суду предлагается учитывать дату извещения продавца, если не доказано иное. При отсутствии извещения или при его отправке за пределами соответствующего срока покупатель должен будет доказать, что обнаружил дефект вовремя.
Второй закрепит возможность предъявить иск по истечении срока обнаружения, если недостаток выявлен в этот срок, а исковая давность ещё не истекла. Проект распространяет формулировки на сроки, установленные ст. 477 в целом. До принятия поправок в ситуации, подпадающей под п. 2 этой статьи, применяется временное правило из постановления КС.
Если оборудование остановилось сегодня, отправьте извещение поставщику, сохраните данные о сбое и предложите осмотр. Подробную претензию можно составить после диагностики. Акт, которого не сделали в день поломки, через несколько месяцев придётся заменять другими доказательствами.