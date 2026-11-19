Какие даты надо считать отдельно

Первая — дата передачи товара. По общему правилу, если гарантия и срок годности не установлены, недостаток должен быть обнаружен в разумный срок, обычно в пределах двух лет со дня передачи. Закон или договор могут предусматривать более длительный срок. Для товара, который перевозят или отправляют почтой, п. 2 ст. 477 ГК РФ связывает начало срока с доставкой в место назначения. Дата оплаты и дата доставки поэтому вполне могут стоять в разных колонках.

Вторая — дата обнаружения недостатка. При её определении учитывают, когда покупатель известил продавца, если документы не показывают другую дату. Если продавцу сообщили уже после срока обнаружения недостатков или вообще не сообщили, своевременное обнаружение доказывает покупатель. Здесь пригодится, например, акт диагностики, составленный до истечения срока и однозначно относящийся к спорному оборудованию.

Третья — дата, когда можно обратиться в суд. Общий срок исковой давности — три года. Для требований из рассмотренной КС ситуации отсчёт связан с обнаружением недостатка или моментом, когда его должны были обнаружить. Если спор денежный и его рассматривает арбитражный суд, отдельно проверяют обязательный досудебный порядок и его влияние на течение давности.

Практическая ошибка здесь — поставить в календарь одну дату «гарантия до октября». Для спора нужна последовательность событий. Когда получили товар, когда появились признаки неисправности, когда её зафиксировал сервис, когда известили поставщика и когда направили требование. У этих дат разные задачи.