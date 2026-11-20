Два собственника не могут договориться о смене директора, а поставщик ждет ответа до пятницы. Разбираем, что проверить в уставе, как провести переговоры и о чем договориться, если один партнер хочет выйти из бизнеса.

Антон и Илья открыли ООО и поделили его пополам. Три года всё шло нормально. Потом Антон предложил сменить директора. Илья проголосовал против. Через месяц Илья выдвинул своего кандидата, и теперь против был Антон.

Назначили ещё одно собрание. О дате договорились быстро. А тут ещё поставщик оборудования написал, что держит цену до пятницы. Покупку по уставу должны согласовать участники, и поставщик уже второй раз спрашивает, выставлять ему счёт или как.

Проверьте, кто вообще назначает директора

Откройте действующий устав и найдите два пункта. Первый — кто принимает решение о назначении директора. Обычно этим занимается общее собрание участников, но устав может передать вопрос совету директоров. Второй — сколько голосов нужно. Если решение принимает общее собрание и у Антона с Ильёй ровно по половине голосов, по общему правилу для смены директора нужно больше половины от их общего числа. Устав может установить более высокий порог.

Участник с 50% голосов вправе потребовать внеочередного собрания. В повестку стоит вынести конкретные вопросы о прекращении полномочий действующего директора и назначении кандидата. Тогда из протокола будет видно, какой вариант обсуждали и как проголосовали. Если участники договорятся, факт принятия решения о назначении директора ООО нужно удостоверить у нотариуса.

Снимите с повестки то, что можно решить отдельно

У Антона и Ильи на самом деле два вопроса. Первый — кто будет руководить компанией. Второй — покупать ли оборудование на условиях поставщика. Если обоих устраивают цена и сроки поставки, покупку можно согласовать отдельно. Если один возражает из-за займа, стоит обсудить сумму ежемесячного платежа, залог и варианты финансирования. Имя будущего директора для этого обсуждения пока можно оставить за скобками.

С вопросом о директоре тоже лучше разобраться предметно. Допустим, Илья опасается, что кандидат Антона будет согласовывать расходы только с ним. Тогда на переговорах есть что обсуждать — независимого кандидата, порядок утверждения бюджета и отчётность, которую оба собственника будут получать каждый месяц.

Сохраняйте уведомления о собраниях, протоколы и конкретные предложения сторон. Если из-за задержки компания потеряла скидку, сохраните и письмо поставщика с датой, до которой действовала цена. Через полгода это письмо расскажет о последствиях больше, чем переписка на сто сообщений.

Если один партнёр хочет уйти, посчитайте всю сделку

Один из вариантов — выкуп доли вторым участником. На переговорах обычно начинают с цены. Рядом с ней сразу запишите, когда поступят деньги, кто и в какой срок передаст документы и что делать с займами, которые участники выдавали ООО. Если Илья продаст долю, долг компании перед ним по займу сам по себе не исчезнет. Если он ещё и поручился за компанию перед банком, судьбу поручительства нужно отдельно обсудить с банком.

Есть и выход из ООО с переходом доли к обществу. Проверьте, даёт ли устав такое право конкретному участнику. При продаже цену согласуют стороны, при выходе общество рассчитывает действительную стоимость доли по правилам закона. Для компании это ещё и вопрос денег. Если свободные средства ушли на закупку, стоит заранее понять, из чего ООО будет платить.

Когда стоит говорить об исключении участника через суд

В деле ООО «Меридиан» два собственника с долями по 50% спорили из-за решений, необходимых для финансирования строительства частной дороги. Один попросил суд исключить другого из общества. Три инстанции отказали, а Верховный суд отправил дело на новое рассмотрение и потребовал оценить, какие действия участников мешали проекту и к чему они привели.

Если готовите такой иск, начните с конкретного решения, которое компания не смогла принять. Какие условия предложили партнёру, почему без его голоса вопрос завис и что потеряло ООО? Эти обстоятельства нужно подтвердить документами.

Что записать в корпоративном договоре заранее

Договоритесь, когда считать переговоры зашедшими в тупик. Например, один и тот же вопрос вынесли на два надлежащим образом созванных собрания, а решения так и нет. Дальше определите срок для переговоров, порядок выбора посредника и условия, на которых один сможет выкупить долю другого. Если нужна оценка, пропишите, кто выбирает оценщика, на какую дату он считает стоимость и возможна ли рассрочка. Полномочия директора и органов общества проверьте по уставу.

Можно начать с истории про поставщика. Срок цены истекает в пятницу, голоса разделились пополам. Кто может согласовать покупку и что вы будете делать, если к четвергу решения всё ещё нет? Ответ лучше записать на той встрече, на которой вы пока способны договориться.