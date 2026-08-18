Налоговая доначислила почти 843 тысячи налогов и взносов за самозанятых
Я сейчас читаю акт налоговой проверки на 107 страниц, и, честно, местами просто зависаю. Налоговая разобрала работу с девятью самозанятыми и в итоге предъявила бизнесу почти 843 тысячи рублей налогов и страховых взносов.
Я сейчас читаю акт налоговой проверки на 107 страниц, и, честно, местами просто зависаю. Налоговая разобрала работу с девятью самозанятыми и в итоге предъявила бизнесу почти 843 тысячи рублей налогов и страховых взносов.
Что меня здесь зацепило
Самое интересное даже не сама сумма. Налоговая пошла глубоко в отношения бизнеса с самозанятыми и начала смотреть не просто на наличие чеков, а на фактическую суть сотрудничества.
И вот здесь начинается самое неприятное для предпринимателя.
Я уже давно говорю, что фраза «у меня все оформлено через самозанятых» сама по себе вообще ничего не гарантирует. Чек есть, договор есть, деньги перевели – а налоговая все равно может задать вопрос: а это действительно был самостоятельный подрядчик или фактически обычный работник?
Если инспекция приходит к выводу, что отношения имели признаки трудовых, для бизнеса последствия могут быть очень дорогими.
И особенно внимательно я бы на это посмотрела владельцам онлайн-школ, агентств, продюсерских центров и другого инфобизнеса. Там самозанятых часто много, работа идет постоянно, задачи повторяются, а иногда человек годами выполняет одну и ту же функцию для одного бизнеса.
Почему я так часто говорю про самозанятых
Потому что налоговая смотрит не только на бумажки. Важна вся картина отношений: кто ставил задачи, как контролировалась работа, насколько человек зависел от одного заказчика, как проходили выплаты и что именно он фактически делал.
А теперь представьте, что инспекция начинает собирать такую картину сразу по нескольким людям.
В этом акте, по информации из самого документа и материалов проверки, речь идет о девяти самозанятых. А итоговая сумма претензий приблизилась к 843 тысячам рублей.
Вот поэтому я и говорю: самозанятый – это не просто способ платить человеку меньше налогов. Если модель работы построена неправильно, экономия может очень быстро превратиться в доначисления.
Полный разбор акта я рассказала отдельно. Там гораздо интереснее: что именно увидела налоговая, какие обстоятельства она собрала и почему работа с самозанятыми вообще привела к такой сумме.
Если хотите увидеть всю историю с цифрами и деталями проверки, я вынесла полный разбор в Телеграм.
Я думаю вас удивит насколько детально налоговая все разобрала: https://telegram.me/+4CWYX20LJ8szYWMy
А вы проверяете свои договоры с самозанятыми до того, как это сделает налоговая?
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
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