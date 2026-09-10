Нал под отчет, перевод на карту сотруднику или корпкарта: как у вас закрывают разовые расходы «в поле» — и блокировал ли банк счет по 115-ФЗ?

Стало интересно, как разные компании на практике решают одну и ту же типовую проблему: сотруднику, прорабу, экспедитору или закупщику здесь и сейчас нужно оплатить что-то небольшое — материалы, топливо, запчасть, доставку, — а безнала от поставщика нет, платить нужно на месте, часто по QR или картой.

Судя по разговорам со знакомыми бухгалтерами и предпринимателями, есть три основных способа закрыть такой расход, и у каждого свои проблемы:

Наличные под отчёт. Классика: нужно заранее выдать нал, потом собрать чеки и свести авансовый отчёт (АО-1). Регулярно всплывают потерянные или нечитаемые чеки и расхождения по суммам. Перевод на личную карту сотрудника или подрядчика. Быстро, но: для сотрудника это формально доход, с которого нужно удержать НДФЛ, если перевод не оформлен как подотчётный. А с 2025–2026 банки заметно жёстче смотрят на регулярные переводы с расчётного счёта ООО/ИП физлицам — это классический паттерн для блокировки по 115-ФЗ, даже если по факту это просто оплата рабочих расходов, а не серая схема. Корпоративная карта. Формально самый чистый вариант, но её не всем выдают (лимиты, риск утери, не каждый банк оформляет корп-карты к каждому счёту), и её не всегда принимают там, где нужно платить — у мелких поставщиков, при оплате по QR без эквайринга под юрлицо и так далее.

Вопросы к тем, кто ведёт учёт или руководит небольшой компанией — розница, стройка, логистика, сервис с выездом:

— Как у вас закрывается разовый расход «на месте», когда безнала от поставщика нет? — Сталкивались ли вы реально с блокировкой счёта или запросом документов от банка именно из-за частых переводов физлицам (даже если это были рабочие расходы, а не зарплата в конверте)? — Сколько времени в месяц уходит на сбор чеков и сведение авансовых отчётов, если считать честно? — Насколько остро стоит для вас этот вопрос — или уже есть отработанная схема, которая снимает все три проблемы сразу?

Интересно понять, насколько это массовая боль именно сейчас, или большинство уже разрулили её для себя типовыми методами.