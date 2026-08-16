Логистика 250 рублей при цене товара 550: почему так вышло и что делать

Почему логистика вдруг стала дороже самого товара?

Потому что изменилось не число в тарифной сетке, а расстояние. Товар лежит на одном складе, покупатель находится в другом регионе, и стоимость доставки считается от этой пары. Когда часть складов выведена из работы, остатки перераспределяются на уцелевшие объекты, и вчерашняя отгрузка внутри своего федерального округа превращается в перевозку через полстраны

Продавцы описывают это одинаково и без юридических терминов: товар едет «на край географии», за отгрузку списывается сумма, сопоставимая с ценой самой вещи, а часть заказов возвращается нераспроданной. Формулировка из живого обсуждения 16 августа звучит так

Уже второй день замечаю, что в связи с отсутствием складов мой товар «Детская футболка» стоимостью 550 руб возят на край географии за 250 р ... отказываются, и я в жёстком минусе. Как это остановить? Логистика дороже товара получается Из обсуждения в профессиональном чате продавцов, 16 августа 2026 года, приводится обезличенно

Рядом в том же потоке идут сообщения того же порядка: товар забрали из дороги и переводят на схему со своего склада, из пунктов выдачи в Екатеринбурге и Тюмени вещи забирают вручную, партии лежат на сортировочном центре, потому что обработка не успевает, покупатели заказывают по два одинаковых товара и от одного отказываются. Это не отдельные сбои, а признаки одного и того же: маршрутная сеть перестраивается на ходу