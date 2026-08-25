ЭТрН с 1 сентября 2026: кого из продавцов маркетплейсов требование касается

Половина вопросов снимается одной проверкой. Если товар на склад площадки везёт ваш собственный транспорт, требование вас не касается: транспортная накладная по части 1 статьи 8 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ подтверждает заключение договора перевозки, а при самопривозе такого договора нет. Обязанность возникает тогда, когда за руль садится не ваш водитель, а транспортная компания, экспедитор или фулфилмент
Что меняется
Федеральный закон от 07.06.2025 № 140-ФЗ с 1 сентября 2026 года переводит транспортную накладную, заказ, заявку и экспедиторские документы в электронную форму. Сама система работает с 2022 года по постановлению Правительства РФ от 21.05.2022 № 931, но пользоваться ею было правом, а теперь это обязанность
Логика документа прежняя, только вместо подписей на листе стороны последовательно подписывают свои разделы, титулы. Обмен идёт через аккредитованных операторов, их реестр ведёт Минтранс России, в 2026 году в нём 12 организаций
Где бумага остаётся законной
Приказ Минтранса России от 01.06.2026 № 262 закрепил исчерпывающий перечень из восьми случаев и действует с 1 сентября 2026 года по 1 сентября 2032 года:
сбой государственной информационной системы, в том числе от кибератак
отсутствие интернета в месте оформления документа
груз для личных и бытовых нужд гражданина
совпадение грузоотправителя и грузополучателя в одном лице
драгоценные металлы и камни
воинские перевозки с участием Минобороны России
иностранное юрлицо вне реестра аккредитованных филиалов и представительств
каботажные перевозки перевозчиков из государств ЕАЭС
Обычной поставки на склад маркетплейса в перечне нет. Проект расширения списка до тринадцати случаев на 25 августа 2026 года остаётся проектом
Подписывает ли площадка накладную как грузополучатель
Официальных разъяснений ни от Wildberries, ни от Ozon для продавцов на 25 августа 2026 года нет. У Wildberries накладная формируется на портале продавца, а приёмка на распределительном центре перевозочными документами не закрывается: акт о принятом грузе появляется в кабинете после выгрузки. Ozon 21 августа 2026 года сообщил о переходе на электронные перевозочные документы с оператором Контур, но речь шла о собственной логистике и перевозчиках сервиса «Вози Ozon», не о поставках продавцов на FBO
Объяснение договорное: грузополучатель это лицо, которому перевозчик обязан выдать груз, а маркетплейс товар не покупает, он остаётся вашей собственностью и принимается на хранение и реализацию. Рабочее допущение: титул грузополучателя останется пустым, приёмку закрывают документы из кабинета
Что нужно для отправки
Договор с оператором из реестра Минтранса. Уточните, у какого оператора перевозчик: роуминг поддерживают не все связки
Усиленная квалифицированная подпись. Руководитель и ИП получают сертификат в удостоверяющем центре ФНС России, сотрудник подписывает по машиночитаемой доверенности, водителю она не нужна
Тариф оператора платит отправитель документа: за титул грузоотправителя вы, за титулы перевозчика он
Бухгалтерский ЭДО с площадкой вопрос не закрывает: перевозочные документы идут по отдельному контуру
Штрафы: что есть и чего нет
Отдельного состава в КоАП РФ именно за работу без электронной накладной на 25 августа 2026 года не введено, поправки существуют в виде законопроекта. При остановке машины применяется часть 2 статьи 12.3 КоАП РФ: отсутствие у водителя товарно-транспортных документов влечёт предупреждение или штраф 500 рублей. Статья 11.14.2 КоАП РФ, которую часто называют в обсуждениях, к грузам не относится: она про пассажиров и багаж
Риски лежат в другом. Налоговый: перевозка без надлежащего документа даёт основание снять расходы и отказать в вычете. Доказательственный: без накладной нечем показать, сколько мест уехало с погрузки
Почему накладная дороже штрафа
Она делит ответственность. До выдачи груза за несохранность отвечает перевозчик по статье 796 ГК РФ, после приёмки на склад площадка отвечает как комиссионер по статье 998 ГК РФ. Если в накладной 40 коробов, а принято 37, требование адресуется перевозчику, а не площадке
Сроки короче привычных. Претензия перевозчику по статье 39 Устава автомобильного транспорта обязательна, на рассмотрение отводится 30 дней. Срок исковой давности по статье 42 Устава составляет один год: при недостаче со дня выдачи груза, при утрате со дня признания груза утраченным. Возмещение по статье 796 ГК РФ ограничено стоимостью груза и провозной платой в соответствующей части, упущенная выгода по этой статье не взыскивается
Отсюда содержание титула грузоотправителя: количество мест и вес по каждому месту, объявленная стоимость груза, номер поставки в кабинете и адрес склада приёмки, ссылка на договор с площадкой, отметки о пломбах
Что сделать до конца августа
Определить схему: свой транспорт, требование не применяется, наёмный, дальше по списку
Спросить перевозчика, у какого он оператора и есть ли роуминг
Заключить договор с оператором, пакет подобрать под число отгрузок
Проверить срок сертификата подписи и доверенность
Переписать шаблон накладной под спор о недостаче
В день приёмки складывать акт приёмки и титулы в одну папку по номеру поставки
Проверить, обязан ли перевозчик по договору отдавать вам подписанные экземпляры
Галина Мелега, юрист по спорам продавцов с маркетплейсами
Разборы практики: t.me/sellerprav
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