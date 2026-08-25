ЭТрН с 1 сентября 2026: кого из продавцов маркетплейсов требование касается

Что меняется

Федеральный закон от 07.06.2025 № 140-ФЗ с 1 сентября 2026 года переводит транспортную накладную, заказ, заявку и экспедиторские документы в электронную форму. Сама система работает с 2022 года по постановлению Правительства РФ от 21.05.2022 № 931, но пользоваться ею было правом, а теперь это обязанность

Логика документа прежняя, только вместо подписей на листе стороны последовательно подписывают свои разделы, титулы. Обмен идёт через аккредитованных операторов, их реестр ведёт Минтранс России, в 2026 году в нём 12 организаций