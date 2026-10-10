Карточку на Wildberries заблокировали «нет разрешительных документов», а декларация есть: какие документы собрать для разблокировки и спора

Неделю в чатах продавцов одна тема: карточки снимают с продажи со ссылкой на статью 7 закона о платформенной экономике, хотя декларация загружена, а в кабинете стоит отметка «проверен». У части продавцов товар вообще не подлежит обязательной сертификации. Разбираю, какие документы и записи нужны, чтобы снять блок и не потерять право на возмещение, и где продавец сам может сделать хуже
Что произошло
С 1 октября 2026 года действует закон № 289-ФЗ о платформенной экономике и постановление Правительства № 821 о проверке карточек. С 3 по 9 октября продавцы Wildberries массово пересылают уведомление: карточка «Заблокирован, потому что нет обязательных разрешительных документов или иной информации, предусмотренной статьей 7 Федерального закона от 31.07.2025 № 289-ФЗ». Пункт оферты в тексте на скриншотах не указан
Ситуации разные. Документ проверен, но блок стоит. Документ не сохраняется в карточке. Товару документ не нужен, галочка «не требуются» стоит. Блок прилетел сразу после того, как продавец дописал код ОКПД2 или поменял фото
Почему отметка «проверен» ничего не гарантирует
По Правилам, утверждённым постановлением № 821, площадка проверяет декларацию или сертификат по трём условиям одновременно (п. 32):
коды ТН ВЭД и ОКПД2 в карточке совпадают с кодами в записи реестра
статус документа в реестре «действует»
для документа, выданного в другой стране ЕАЭС, на сайте Росаккредитации нет сведений о приостановлении или прекращении его действия в России
Если не выполнено хотя бы одно, карточку не допускают к продаже. Поэтому первый документ, который нужен продавцу, - распечатка или сохранённая страница записи в реестре Росаккредитации с номером, кодами, статусом и датой просмотра. Без неё дальше идти бессмысленно
Пакет документов для разблокировки
Минимальный набор, который стоит собрать в первый же день:
уведомление о блокировке: скриншот с датой и временем и полный текст, артикулы, указанный пункт оферты или закона
страница записи реестра по каждой декларации или сертификату
скриншоты карточки: поля кодов и блок документов, отметка «проверен»
видеозапись экрана, если документ не сохраняется: загрузка, ошибка, артикул, время
выгрузка уведомлений и почты за период до блокировки, чтобы показать, что запроса документов не было
для товара вне сертификации: код ТН ВЭД и выписка из перечней продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию, где этого кода нет; отказное письмо, если есть, только как дополнение
номера и даты обращений в поддержку и ответы
Отсутствие запроса важно. По оферте блок за непредставление документов возможен после запроса площадки и 3 рабочих дней на ответ (п. 9.7.1). Если запроса не было, остаётся только основание «нарушение правил заполнения карточки», а оно требует документов, «требующихся для такого товара» (пп. 16 п. 9.2.3). При действующей записи реестра или товаре вне перечней этого нарушения нет
Сроки, которые нужно отслеживать
Здесь бухгалтеру и продавцу стоит завести календарь, потому что сроки по закону и по оферте разные:
проверка документа по Правилам № 821 - 3 рабочих дня со дня, когда продавец представил сведения (п. 3)
обращение о восстановлении карточки по оферте - до 30 дней, продление до 15, снятие блока в течение 48 часов после решения (п. 9.11.6)
досудебная претензия по блокировке карточки - ответ в течение 15 календарных дней со дня подачи (пп. 1 п. 8.9 оферты, ч. 1 ст. 14 закона)
после признания претензии обоснованной меры отменяются за 48 часов (ч. 4 ст. 14 закона), после того как площадке стало известно об устранении обстоятельств - тоже за 48 часов (ч. 5 ст. 13)
Обращение и претензию разумно подать в один день. Претензия к тому же обязательна, если потом придётся идти в суд
Как учитывать потери от блокировки
Если блок окажется необоснованным, продавец вправе требовать убытки по статьям 15 и 393 ГК РФ, включая упущенную выгоду. Для расчёта понадобятся данные, которые лучше выгрузить сразу:
продажи заблокированного артикула за 30-60 дней до блока
отменённые заказы FBS за дни блокировки и связанные с ними расходы
остаток товара на складе на дату блока
Пока требование не признано площадкой или судом, это потенциальная претензия, а не доход. Судебной практики по блокировкам карточек по закону № 289-ФЗ пока нет, поэтому на возмещение в отчётности рассчитывать рано
Чего делать не стоит
В чатах советуют указать декларацию другой компании или купить готовую. Проверку площадки такая декларация может пройти, потому что сверяются коды и статус, а не продавец. Но по п. 33 Правил площадка разместит в карточке изготовителя из реестра, и в карточке окажется чужой изготовитель. Если документ не относится к вашему товару, соответствие товара не подтверждено. Продажа продукции с нарушением требований технических регламентов - ч. 1 ст. 14.43 КоАП: для ИП от 20 000 до 30 000 рублей, для организации от 100 000 до 300 000 рублей, при угрозе вреда штраф выше и возможна конфискация
Не стоит и удалять или пересоздавать карточку, менять коды наугад: каждая правка запускает новую проверку и стирает следы, нужные для спора
Решать спор будут документы, собранные в первые дни блокировки, а не количество одинаковых жалоб в чате
Разборы споров продавцов с маркетплейсами: https://telegram.me/sellerprav