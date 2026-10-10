Карточку на Wildberries заблокировали «нет разрешительных документов», а декларация есть: какие документы собрать для разблокировки и спора

Что произошло

С 1 октября 2026 года действует закон № 289-ФЗ о платформенной экономике и постановление Правительства № 821 о проверке карточек. С 3 по 9 октября продавцы Wildberries массово пересылают уведомление: карточка «Заблокирован, потому что нет обязательных разрешительных документов или иной информации, предусмотренной статьей 7 Федерального закона от 31.07.2025 № 289-ФЗ». Пункт оферты в тексте на скриншотах не указан

Ситуации разные. Документ проверен, но блок стоит. Документ не сохраняется в карточке. Товару документ не нужен, галочка «не требуются» стоит. Блок прилетел сразу после того, как продавец дописал код ОКПД2 или поменял фото