Налоговая сможет остановить продажи клиента на маркетплейсе за несданные документы: что бухгалтеру настроить уже сейчас?

Что предлагают

Новая ст. 77.1 НК вводит способ обеспечения: приостановление приёма заказов и размещения карточек продавца на маркетплейсах. Налоговый орган направляет поручение одновременно всем площадкам, где у продавца есть карточки, а площадка исполняет его в течение двух дней

Основания два:

неявка на допрос в срок из уведомления о вызове, поручение возможно не позднее месяца после срока явки

непредставление документов по требованию, поручение возможно не ранее трёх дней после истечения срока ответа и не позднее месяца после него

Долг перед бюджетом для этого не нужен, в тексте статьи такого условия нет. Снимается мера после явки или сдачи документов: инспекция в течение двух дней направляет поручение о возобновлении, площадка исполняет ещё за два дня. Все эти дни рабочие, потому что по п. 6 ст. 6.1 НК срок в днях считается в рабочих днях, если не указано иное

За неисполнение поручения площадке грозит штраф 100 000 рублей (ст. 129.17 в редакции проекта)