Налоговая сможет остановить продажи клиента на маркетплейсе за несданные документы: что бухгалтеру настроить уже сейчас?

Если вы ведёте учёт продавцам на Wildberries, Ozon или Яндекс Маркете, обратите внимание на законопроект № 617-9. Госдума приняла его в первом чтении 29 октября 2026 года. В нём есть норма, которая превращает пропущенный срок ответа на требование инспекции из штрафа в 200 рублей за документ в остановку всех продаж клиента. Пока это проект, но порядок работы с требованиями лучше выстроить заранее
Что предлагают
Новая ст. 77.1 НК вводит способ обеспечения: приостановление приёма заказов и размещения карточек продавца на маркетплейсах. Налоговый орган направляет поручение одновременно всем площадкам, где у продавца есть карточки, а площадка исполняет его в течение двух дней
Основания два:
неявка на допрос в срок из уведомления о вызове, поручение возможно не позднее месяца после срока явки
непредставление документов по требованию, поручение возможно не ранее трёх дней после истечения срока ответа и не позднее месяца после него
Долг перед бюджетом для этого не нужен, в тексте статьи такого условия нет. Снимается мера после явки или сдачи документов: инспекция в течение двух дней направляет поручение о возобновлении, площадка исполняет ещё за два дня. Все эти дни рабочие, потому что по п. 6 ст. 6.1 НК срок в днях считается в рабочих днях, если не указано иное
За неисполнение поручения площадке грозит штраф 100 000 рублей (ст. 129.17 в редакции проекта)
Новый канал для требований
Для бухгалтера это, пожалуй, самое неприятное. Проект разрешает инспекции отправлять продавцу документы через систему маркетплейса в его кабинет на площадке. Такой документ считается полученным по истечении трёх дней после отправки оператору (новый абзац п. 4 ст. 31 НК). Через этот канал могут прийти и уведомление о вызове на допрос (ст. 90), и требование о представлении документов (ст. 93)
Пример: инспекция отправила требование оператору в понедельник. Вторник, среда и четверг - три рабочих дня, требование считается полученным по истечении четверга. С пятницы идут 10 рабочих дней на ответ, даже если клиент кабинет не открывал, а бухгалтер о требовании не знает
Комитет Госдумы по бюджету и налогам предлагает сделать кабинет маркетплейса только вспомогательным каналом, с обязательной параллельной отправкой через личный кабинет налогоплательщика, ТКС или Госуслуги. Примут ли это, станет ясно после второго чтения
Налоговые риски от площадки
Ещё одна новая обязанность ложится на маркетплейс (ст. 86.6 проекта). Площадка будет выявлять риски неправильного исчисления и неполной уплаты налогов продавцами по перечню ФНС и размещать сообщение в кабинете продавца. У продавца 30 календарных дней, чтобы представить площадке документы, которые риск опровергают. После этого сообщение вместе с документами или без них уходит в налоговую
Перечня рисков пока нет. Но порядок понятен: если сообщение о риске пришло, ответ с документами лучше подготовить в эти 30 дней, потому что он попадёт в инспекцию вместе с сообщением
Сроки по действующему НК, которые закрывают основание
Блокировка по проекту возможна только после пропущенного срока. Значит, защита - в действующих правилах:
требование в ходе проверки (п. 3 ст. 93): 10 рабочих дней со дня получения
не успеваете собрать: не позднее дня, следующего за днём получения требования, письменное уведомление о невозможности с причинами и сроком; руководитель инспекции в течение двух дней решает, продлить ли срок
копии заверяет сам налогоплательщик, нотариального удостоверения требовать нельзя (п. 2 ст. 93)
требование по ст. 93.1 в рамках проверки (пп. 1, 1.1, 3.1): пять рабочих дней, по конкретной сделке вне проверки и по п. 2.1 - десять, в тот же срок можно сообщить, что документов нет (п. 5 ст. 93.1)
за непредставление сейчас штраф 200 рублей за каждый документ (п. 1 ст. 126), проект поднимает его до 560 рублей с 1 января 2027 года
Вызов на допрос
Свидетелем по ст. 90 НК может быть вызвано любое физическое лицо, которому известны обстоятельства, важные для налогового контроля. За неявку без уважительной причины сейчас штраф 1 000 рублей, за отказ от показаний 3 000 рублей (ст. 128). Проект поднимает их до 14 000 и 42 000 рублей с 1 января 2027 года
Важная деталь: постановлением Конституционного Суда от 5 марта 2026 года № 12-П проверяемого налогоплательщика нельзя признавать свидетелем по обстоятельствам его собственной деятельности и штрафовать по ст. 128 за неявку для пояснений по предмету выездной проверки. На вызовы свидетелем по делам контрагентов это не распространяется. Явиться или заранее письменно сообщить уважительную причину и предложить другую дату - самый надёжный путь
Что настроить в работе с клиентами-продавцами
проверить у каждого клиента подключение ЭДО по ТКС и доступ к личному кабинету налогоплательщика
договориться, кто ежедневно смотрит входящие от инспекции; если закон примут, добавить в этот список уведомления в кабинетах маркетплейсов
вести календарь сроков по каждому требованию с отметкой даты получения
сохранять квитанции о приёме ответов и уведомлений о продлении
Когда это может заработать
Нормы о маркетплейсах вступят в силу через девять месяцев после официального опубликования закона (ст. 11 проекта). Поправки принимаются до 12 ноября, второе чтение назначено на 19 ноября 2026 года. Комитет в заключении предложил исключить механизм приостановления карточек полностью, но это рекомендация, а не решение. Текст может измениться, исход второго чтения никто не гарантирует
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