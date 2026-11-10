Товар сгорел на складе маркетплейса: есть ли уже решения судов и какие документы держать для бухгалтерии и суда?

После каждой атаки на склад в чатах продавцов один и тот же вопрос: выиграл ли кто-нибудь суд за сгоревший товар. Одни пишут «За сгоревшее нет», другие спрашивают, неужели нет ни одного решения в пользу продавцов. Разберу, что на самом деле есть в практике на 4 ноября 2026 года и почему для будущего спора важнее всего документы, которые обычно лежат у бухгалтера
По пожарам решения есть, по атакам беспилотников нет
Это две разные ситуации. После пожара на складе Wildberries в Шушарах 13 января 2024 года продавцы обращались в арбитражный суд и часть из них взыскала стоимость товара сверх того, что площадка предложила добровольно. Отраслевые СМИ описывали дело, где товар стоил 701 213 рублей, до суда площадка выплатила 10 000 рублей, а суд взыскал оставшиеся 691 213 рублей
По товару, уничтоженному при атаках беспилотников в 2026 году, опубликованных судебных актов с номерами дел по искам продавцов к площадкам нет. Причина простая: претензия рассматривается 30 календарных дней (п. 8.9 оферты Wildberries), арбитражный суд рассматривает дело до шести месяцев (ст. 152 АПК РФ), решение вступает в силу через месяц, если нет апелляции (ст. 180 АПК РФ). С летних атак этот путь пройти не успел никто
Почему суды по Шушарам снижали суммы
По тем же отраслевым публикациям, сначала суды взыскивали полную стоимость, а позже кассация стала ограничивать сумму отчётом площадки о компенсации. Доводы: площадка отвечает за реальный ущерб, рыночная цена включает наценку продавца, а документов о закупке истцы не представили
Отсюда главный вывод для бухгалтерии. Сумму, которую можно взыскать сверх отчёта площадки, определяют не цены на витрине, а первичные документы о закупке или производстве: договоры с поставщиком, УПД, товарные накладные, счета-фактуры, платёжные поручения. Оферта Wildberries прямо называет этот перечень (пп. 11.3.7 и 11.4.5)
Что изменилось в оферте летом 2026 года
С 7 июля 2026 года действует редакция оферты Wildberries, в которой последствия применения беспилотников, обстрелов и взрывов названы непреодолимой силой (подпункт 6 п. 11.3.4.1). Это серьёзный довод площадки: закон позволяет договору регулировать ответственность
Но доказывать непреодолимую силу должна площадка (п. 3 ст. 401 ГК РФ). Профессиональный хранитель отвечает за утрату вещей, если не докажет, что она произошла вследствие непреодолимой силы (п. 1 ст. 901 ГК РФ). Есть и вопрос о редакции: для товара, принятого на склад до 7 июля 2026 года, продавец может ссылаться на редакцию, действовавшую на дату приёмки, где беспилотники прямо не упоминались. Площадка будет ссылаться на дату утраты. Практики по этому вопросу пока нет
3 ноября 2026 года вице-президент ТПП РФ в интервью «Российской газете» сказал, что форс-мажор при атаках «не означает прекращения договора», а его срок определяется по каждому договору отдельно. Это позиция палаты, не решение суда
Отчёт о компенсации: согласие закрывает вопрос
Для пожара в Шушарах в оферте есть отдельный раздел 11.4. Площадка размещает отчёт о компенсации, и нажатие кнопки согласия означает соглашение: продавец подтверждает, что сумма покрывает все убытки и других требований у него нет (п. 11.4.2). Поэтому согласие с любым подобным отчётом стоит рассматривать как юридически значимое действие, а не как формальность. Прежде чем соглашаться, бухгалтеру и собственнику нужно сверить отчёт с остатками и себестоимостью
Какие документы собрать сейчас
две редакции оферты: на дату приёмки товара и на дату утраты, лучше с нотариальным протоколом осмотра
акты приёмки по поставкам на пострадавший склад с датами
выгрузка остатков по складу на дату события с артикулами и штрихкодами
документы о перемещении товара, если он попал на склад не по вашей поставке
первичные документы о закупке по каждому артикулу: договор, УПД, счета-фактуры, платёжки
заявки на вывоз и требования о возврате, поданные до события
отчёт о компенсации и переписка с поддержкой
претензия через раздел «Досудебные претензии» с расчётом по себестоимости
Эти же документы нужны и для учёта списания сгоревшего товара, так что собирать их стоит один раз и полностью
Честно о перспективах
Практика по товару, уничтоженному при атаках, формируется прямо сейчас. Первые решения будут зависеть от того, насколько полно продавец доказал приёмку товара, его стоимость и поведение площадки до события. Исход любого такого спора предсказывать рано
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