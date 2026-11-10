Товар сгорел на складе маркетплейса: есть ли уже решения судов и какие документы держать для бухгалтерии и суда?

По пожарам решения есть, по атакам беспилотников нет

Это две разные ситуации. После пожара на складе Wildberries в Шушарах 13 января 2024 года продавцы обращались в арбитражный суд и часть из них взыскала стоимость товара сверх того, что площадка предложила добровольно. Отраслевые СМИ описывали дело, где товар стоил 701 213 рублей, до суда площадка выплатила 10 000 рублей, а суд взыскал оставшиеся 691 213 рублей

По товару, уничтоженному при атаках беспилотников в 2026 году, опубликованных судебных актов с номерами дел по искам продавцов к площадкам нет. Причина простая: претензия рассматривается 30 календарных дней (п. 8.9 оферты Wildberries), арбитражный суд рассматривает дело до шести месяцев (ст. 152 АПК РФ), решение вступает в силу через месяц, если нет апелляции (ст. 180 АПК РФ). С летних атак этот путь пройти не успел никто