Ozon отменяет баллы за скидки с 1 декабря: какие документы продавцу сохранить за ноябрь и как проверить, что доход не изменился?

С 1 декабря 2026 года Ozon меняет расчёт тарифа за продажу и стоимости других услуг: баллы за скидки больше не начисляются и не списываются. Площадка объявила это 16 октября в своём официальном канале и пообещала, что доход продавца не изменится. Для бухгалтера это означает смену логики отчётов с середины квартала, а для продавца - вопрос, как проверить обещание. Разберу, что меняется в цифрах, какие документы собрать до 1 декабря и где здесь закон о платформенной экономике
Как было и как будет
По описанию самой площадки, сейчас итоговый тариф за продажу виден только по итогам месяца. Сначала берутся номинальные тарифы из «Базы знаний», потом из них вычитаются баллы, которые начисляются на разницу между предельной ценой товара и ценой для покупателя
С 1 декабря, по словам Ozon, цифры в разделе «Финансы» будут сразу соответствовать закрывающим документам, а после каждого заказа будет видно, какое вознаграждение площадка за него берёт с учётом скидок. Все дополнительные скидки для товаров площадка обещает сохранить
Для учёта это означает, что ноябрь 2026 года - последний месяц, где вознаграждение складывается из номинального тарифа и баллов. Декабрь будет первым месяцем по новой формуле. Сравнивать их напрямую по итоговой строке нельзя, сравнивать нужно выручку продавца по одним и тем же артикулам
Что пишут о новой редакции договора
В разборах новой редакции, которые вышли в конце октября, есть ещё два изменения, которых нет в официальном объявлении:
цену для покупателя по умолчанию определяет алгоритм площадки, и она может быть ниже или выше предельной цены продавца
отключить алгоритм можно запросом в личном кабинете, площадка исполняет его в течение трёх рабочих дней
По тем же разборам вознаграждение считается от предельной цены. Если покупатель заплатил меньше, вознаграждение уменьшается на сумму скидки, но не ниже 1 % от вознаграждения при продаже по предельной цене. Если больше - разница увеличивает вознаграждение площадки. Текст редакции на сайте документов Ozon при подготовке материала открыть не удалось, поэтому формулировки стоит сверить в своём кабинете
Пример для сверки
Условные цифры: предельная цена 1 000 рублей, ставка вознаграждения 20 %:
продажа за 1 000 рублей: вознаграждение 200 рублей, продавцу 800 рублей
продажа за 900 рублей: вознаграждение 100 рублей, продавцу 800 рублей
продажа за 1 100 рублей: вознаграждение 300 рублей, продавцу 800 рублей
Если механика работает так, выручка продавца по каждой продаже не зависит от того, какую цену поставил алгоритм. Это и есть проверяемое содержание обещания «доход не изменится». Отклонение от этой логики - повод для обращения и претензии
Отдельно стоит отслеживать продажи с большими скидками. По разборам, когда скидка выходит за нижнюю границу вознаграждения, остаток уменьшает стоимость других услуг, а при нехватке площадка доплачивает продавцу отдельным актом. Такие акты нужно ловить и сверять: если доплаты нет, скидка фактически оплачена продавцом
Где здесь закон
С 1 октября 2026 года действует Федеральный закон от 31.07.2025 № 289-ФЗ. Его ст. 9 разрешает снижать цену товара за счёт продавца только в порядке, установленном договором, с уведомлением не менее чем за пять рабочих дней и с согласием продавца. Минимальная цена, выставленная продавцом, признаётся запретом продавать товар за его счёт дешевле неё. На Ozon это поле теперь называется «Ограничение для акций и стратегий»
Согласие можно отозвать в любой момент по непроданному товару, а отказ не может быть основанием для снижения рейтинга, изменения позиций в выдаче или ограничения кабинета. Если скидка целиком покрывается вознаграждением площадки, это не снижение за счёт продавца, и закон его не запрещает
Изменение порядка расчёта вознаграждения требует уведомления продавца не менее чем за 45 дней (ст. 12 закона). От 16 октября до 1 декабря 46 дней, поэтому дату уведомления в кабинете стоит проверить и сохранить. По ст. 5 закона площадка обязана давать доступ к действующему договору и прежним редакциям, в том числе для копирования, не менее трёх лет
Какие документы собрать до 1 декабря
действующая и новая редакция договора в PDF, уведомление о новой редакции с датой
выгрузка цен по артикулам на 30 ноября: предельная цена, цена на сайте, «Ограничение для акций и стратегий»
отчёт о реализации и начисление баллов за ноябрь
акты и УПД площадки за ноябрь
если решили отключить алгоритм - запрос в кабинете, поданный не позже 25 ноября, со скриншотом, номером и ответом. При сроке до трёх рабочих дней 26, 27 и 30 ноября как раз закрывают его до 1 декабря
Что сверять в декабре
вознаграждение по каждому заказу в «Финансах» против акта и УПД за месяц
выручку по одним и тем же артикулам в ноябре и декабре
отдельные акты о доплате при больших скидках
новые строки в отчёте, которых не было в ноябре
Расхождения стоит фиксировать сразу: сначала обращение с расчётом, затем досудебная претензия. Судебной практики по ст. 9 закона о платформенной экономике пока нет, исход любого спора будет зависеть от того, какие документы продавец сохранил до 1 декабря
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