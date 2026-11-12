Ozon отменяет баллы за скидки с 1 декабря: какие документы продавцу сохранить за ноябрь и как проверить, что доход не изменился?

Как было и как будет

По описанию самой площадки, сейчас итоговый тариф за продажу виден только по итогам месяца. Сначала берутся номинальные тарифы из «Базы знаний», потом из них вычитаются баллы, которые начисляются на разницу между предельной ценой товара и ценой для покупателя

С 1 декабря, по словам Ozon, цифры в разделе «Финансы» будут сразу соответствовать закрывающим документам, а после каждого заказа будет видно, какое вознаграждение площадка за него берёт с учётом скидок. Все дополнительные скидки для товаров площадка обещает сохранить

Для учёта это означает, что ноябрь 2026 года - последний месяц, где вознаграждение складывается из номинального тарифа и баллов. Декабрь будет первым месяцем по новой формуле. Сравнивать их напрямую по итоговой строке нельзя, сравнивать нужно выручку продавца по одним и тем же артикулам