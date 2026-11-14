НДС 22% на посылки из-за рубежа: маркетплейсы станут налоговыми агентами. Что в тексте законопроекта № 617-9

Кто станет налоговым агентом

Законопроект дополняет главу 21 НК статьями 174.4 и 174.5. Статья 174.4 касается товаров электронной торговли, которые физлицо купило и получает в международном почтовом отправлении или в отправлении перевозчика по одной индивидуальной накладной, если стоимость не превышает беспошлинную норму ЕАЭС. Сейчас эта норма 200 евро

НДС по таким товарам исчисляют и уплачивают налоговые агенты трёх видов:

иностранный продавец, который продаёт через собственную электронную площадку

иностранная площадка, через которую продаются товары других иностранных лиц

российская организация или ИП, через электронную площадку которых по договору комиссии, агентскому, поручения, оказания услуг или аналогичному продаются товары иностранных лиц

Во всех трёх случаях исключены лица из государств ЕАЭС и их товары. Продавец из Казахстана или Киргизии под эту норму не подпадает

Ставка определяется по п. 3 ст. 164 НК. С 1 января 2026 года это 22% (Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Пониженная ставка 10% для детских товаров и продуктов в этом механизме не упоминается: проект отсылает только к п. 3