НДС 22% на посылки из-за рубежа: маркетплейсы станут налоговыми агентами. Что в тексте законопроекта № 617-9

29 октября 2026 года Госдума приняла в первом чтении налоговый законопроект Правительства № 617-9. Среди десятков поправок в нём новый механизм: НДС с товаров, которые физлица покупают у иностранных продавцов с доставкой посылкой, будут считать и перечислять площадки. Разберу по тексту законопроекта, заключению профильного комитета и финансово-экономическому обоснованию, которые опубликованы в базе Госдумы, и отдельно скажу, что это значит для российского продавца на маркетплейсе
На какой стадии законопроект
Внесён Правительством 30 сентября 2026 года, принят в первом чтении 29 октября. Поправки до 18:00 12 ноября, второе чтение в календаре на 19 ноября. Текст может поменяться, и комитет прямо пишет, что в этом блоке хочет уточнений
Кто станет налоговым агентом
Законопроект дополняет главу 21 НК статьями 174.4 и 174.5. Статья 174.4 касается товаров электронной торговли, которые физлицо купило и получает в международном почтовом отправлении или в отправлении перевозчика по одной индивидуальной накладной, если стоимость не превышает беспошлинную норму ЕАЭС. Сейчас эта норма 200 евро
НДС по таким товарам исчисляют и уплачивают налоговые агенты трёх видов:
иностранный продавец, который продаёт через собственную электронную площадку
иностранная площадка, через которую продаются товары других иностранных лиц
российская организация или ИП, через электронную площадку которых по договору комиссии, агентскому, поручения, оказания услуг или аналогичному продаются товары иностранных лиц
Во всех трёх случаях исключены лица из государств ЕАЭС и их товары. Продавец из Казахстана или Киргизии под эту норму не подпадает
Ставка определяется по п. 3 ст. 164 НК. С 1 января 2026 года это 22% (Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Пониженная ставка 10% для детских товаров и продуктов в этом механизме не упоминается: проект отсылает только к п. 3
Как считать базу и когда платить
Момент определения базы - последний день налогового периода, в котором налоговому агенту поступила оплата или частичная оплата. База - стоимость, которую заплатило физлицо, с учётом акциза для подакцизных товаров и без НДС. Если цена в валюте, её пересчитывают по курсу ЦБ на день оплаты
Иностранные продавцы и площадки встают на учёт в России, подают декларацию через личный кабинет налогоплательщика не позднее 25-го числа и платят налог не позднее 28-го числа месяца, следующего за налоговым периодом. Входной НДС к вычету они не принимают
Российские площадки платят налог и сдают декларацию по ст. 174 НК, то есть в обычном порядке и в обычные сроки
Взимает этот НДС налоговый орган, а не таможня. Для сверки ФТС будет передавать в ФНС сведения из деклараций на товары электронной торговли, выпущенных без уплаты таможенных платежей
Возврат товара покупателем
Если покупатель вернул товар или отказался от оплаченного, налог, исчисленный по этому товару, агент может зачесть в уменьшение НДС за период, в котором деньги покупателю возвращены полностью. Если налога периода не хватает, остаток переносится на следующие периоды, но не позднее трёх лет с окончания периода возврата
Общественная палата, поддержав ставку 22%, обратила внимание, что механизм возврата НДС при возврате товара определён недостаточно. Это одна из тем для второго чтения
Посылки дороже 200 евро
Они в базу налогового агента не попадают. Для них предусмотрена отдельная ст. 174.5 НК: база складывается из стоимости товара, таможенной пошлины и акциза, ставка та же, налог платит плательщик по таможенному законодательству до выпуска товара
Когда может заработать
В статье о вступлении в силу для статей 174.4 и 174.5 формула такая: по истечении одного месяца со дня официального опубликования закона и не ранее 1-го числа очередного налогового периода. Конкретной даты в тексте нет. В финансово-экономическом обосновании Правительство пишет о введении НДС на такие товары «с 2027 года» и оценивает дополнительные доходы бюджета в 75 млрд рублей в год
Что с таможенным сбором 100 рублей
На пленарном заседании 29 октября статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов сказал, что таможенный сбор не будет взиматься в отношении товаров интернет-торговли, чтобы не возникало и НДС, и сбора. Поправку обещали ко второму чтению. В тексте № 617-9 нормы о сборе нет, окончательный ответ будет после второго чтения
Что комитет хочет уточнить
Комитет по бюджету и налогам в заключении поддержал механизм ради «равных конкурентных условий для отечественных и зарубежных продавцов, реализующих товары физическим лицам на маркетплейсах». Но предложил ко второму чтению обсудить:
кого считать налогоплательщиком при ввозе товаров электронной торговли
как определять налоговую базу
какую ставку применять, в том числе в зависимости от того, выделены ли НДС и акциз в цене товара
Последний пункт практический: от того, считать налог сверху цены или изнутри неё, зависит сумма налога с одной и той же продажи
Что это значит для российского продавца на маркетплейсе
Если вы ввозите товар в Россию сами и продаёте со склада здесь, этот блок ваши налоги не меняет. Ввозной НДС вы платите и сейчас
Меняются условия для конкурента. Иностранный продавец, который везёт товар покупателю посылкой напрямую, сейчас НДС не платит. По проекту налог за него перечислит площадка. Как она будет это делать, за счёт выплат продавцу или сверху цены, законопроект не говорит. Это будет решаться в оферте площадки
Отдельно стоит посмотреть на свою схему тем, у кого есть собственный интернет-магазин и кто продаёт физлицам товары иностранной компании по агентскому договору или договору комиссии с доставкой посылкой из-за рубежа. Пп. 3 п. 1 ст. 174.4 по буквальному тексту называет агентом любую российскую организацию или ИП, через электронную площадку которых продаются товары иностранных лиц. Как это будет толковаться, покажут поправки и разъяснения, практики нет
Для бухгалтера маркетплейса-агента появятся новые учётные задачи: отдельный учёт оплат физлиц по таким товарам, курс на день оплаты, корректировка налога при возвратах, сверка со сведениями ФТС
В том же законопроекте есть блок, который касается каждого продавца: по новой ст. 77.1 НК налоговая сможет поручить площадке остановить приём заказов продавца за неявку на допрос или несданные по требованию документы
Итог
Законопроект переносит обязанность по НДС с посылок до 200 евро на площадки и иностранных продавцов, продавцов из ЕАЭС не затрагивает и российского селлера с товаром в России напрямую не нагружает. Ставка, база и порядок возврата налога ещё могут измениться ко второму чтению 19 ноября. Исход и сроки обещать нельзя: пока это проект
Разборы споров продавцов с маркетплейсами: https://telegram.me/sellerprav