С 1 декабря 2026 года у продавцов Ozon появляется новая статья расходов. Доставка заказов, возвратов и поставок из ПВЗ и ППЗ до сортировочного центра, за которую площадка сейчас не берёт дополнительной платы, становится отдельной услугой на FBO, FBS, realFBS и в Ozon Доставке. Объявление вышло 16 октября 2026 года. Ниже то, что нужно бухгалтеру и предпринимателю: тарифы, названия строк и порядок сверки первого декабрьского отчёта