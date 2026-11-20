С 1 декабря 2026 года у продавцов Ozon появляется новая статья расходов. Доставка заказов, возвратов и поставок из ПВЗ и ППЗ до сортировочного центра, за которую площадка сейчас не берёт дополнительной платы, становится отдельной услугой на FBO, FBS, realFBS и в Ozon Доставке. Объявление вышло 16 октября 2026 года. Ниже то, что нужно бухгалтеру и предпринимателю: тарифы, названия строк и порядок сверки первого декабрьского отчёта
Тарифы
отправление весом до 3 кг - до 7 ₽, точную сумму устанавливают партнёры-курьеры Ozon
отправление тяжелее 3 кг - плюс 1 ₽ за каждый следующий килограмм, доплата не более 32 ₽, максимум 39 ₽ за отправление
грузоместо в поставке - 40 ₽ без доплаты за вес
FBS с отгрузкой курьеру - по заявлению Ozon, услуга уже существует, условия не меняются, 1 декабря её только переименуют
«До 7 ₽» - это потолок, а не тариф. Фактическая сумма зависит от партнёра и будет видна только в отчёте, поэтому при сверке проверяется не точная цифра, а превышение потолка: 7 ₽ для отправления до 3 кг и 39 ₽ для любого
Кросс-докинг
Вместо одной услуги с оплатой за литр с 1 декабря три услуги: обработка грузоместа на точке отгрузки (15 ₽ в ПВЗ, 10 ₽ в ППЗ), доставка грузоместа до СЦ (40 ₽) и доставка грузоместа до точки приёмки по маршруту, тариф которой не меняется. Грузоместо, сданное через ПВЗ, стоит 55 ₽ до сортцентра, через ППЗ - 50 ₽, плюс доставка до склада размещения
Как услуга называется в отчёте
Итоговую стоимость Ozon обещает показывать в разделе «Финансы» - «Экономика магазина». Названий пять
«Доставка отправления до СЦ» - заказ, сданный в пункт
«Доставка грузоместа до СЦ» - поставка, сданная через ПВЗ или ППЗ
«Доставка возврата до СЦ» - возврат, который едет от пункта в сортировочный центр
«Доставка отгрузки до СЦ партнёрами» - новое имя прежней услуги на FBS при отгрузке курьеру, если везёт партнёр
«Доставка отгрузки до СЦ» - то же, если услугу оказывает сам Ozon
Что посчитать до 1 декабря
сколько отправлений и грузомест в месяц сдаётся через ПВЗ и ППЗ, а сколько сразу в сортировочный центр
расход по верхней границе: до 7 ₽ на лёгкое отправление, до 39 ₽ на тяжёлое, 40 ₽ на грузоместо. При 300 отправлениях в день по 7 ₽ это 2 100 ₽ в день, или 63 000 ₽ за 30 дней
отдельно товары с высокой долей возвратов: за возврат услуга тоже начисляется
Сверка первого отчёта
услуга начислена по отправлениям, сданным сразу в СЦ - сверить с актами приёма-передачи и местом сдачи в заявке, услуга описана как доставка «из ПВЗ и ППЗ до сортцентров»
больше 7 ₽ за отправление до 3 кг или больше 39 ₽ за любое - сверить вес в карточке и в отчёте
на FBS-курьере две строки, старая и новая - сравнить отчёты за ноябрь и декабрь по тем же маршрутам
новая услуга по отправлениям, сданным в пункт до 1 декабря
Сроки и форма возражений
В редакциях договора Ozon, которые разбирали суды в 2025-2026 годах, на возражения к УПД отводилось 5 рабочих дней, мотивированным протоколом разногласий по форме площадки, а на акт сверки в кабинете - 3 рабочих дня. Действующую редакцию нужно сверить. Сообщение в чат поддержки возражением не считается. Претензию Ozon рассматривает 30 дней со дня получения. Излишне списанное взыскивается как неосновательное обогащение по ст. 1102 ГК РФ с процентами по ст. 395 ГК РФ, срок исковой давности 3 года
Что сохранить
объявление Ozon от 16 октября и уведомление в кабинете
раздел «Комиссии и тарифы» на 1 декабря
отчёт за ноябрь для сравнения строк по FBS-курьеру
акты приёма-передачи с местом сдачи
Разборы споров продавцов с маркетплейсами: https://telegram.me/sellerprav