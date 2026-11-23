Проценты по ст. 395 ГК РФ

Формула: долг × ключевая ставка × календарные дни просрочки / 365. При ставке 14% на 17 ноября 2026 года задержка 1 000 000 ₽ стоит 383,56 ₽ в день, за 30 дней 11 506,85 ₽, за 60 дней 23 013,70 ₽. При смене ставки расчёт делится на отрезки, по нескольким зависшим неделям проценты считают отдельно по каждой от её крайнего дня

В деле А40-97239/24 продавец взыскал 3 667 477 ₽ процентов, опираясь на акты сверки с подтверждённым долгом, отчёты о реализации и платёжные поручения. Поэтому до претензии стоит собрать именно эти документы

Претензию Ozon рассматривает 30 дней со дня получения, иски по договору рассматривает Арбитражный суд города Москвы

Разборы споров продавцов с маркетплейсами: https://telegram.me/sellerprav