С 15 ноября 2026 года действует новая редакция Договора для Продавцов товаров на Платформе Ozon, Общие условия сотрудничества применяются в редакции с 7 октября 2026 года. Для бухгалтера продавца важны три вещи: когда выручка должна быть на счёте, какие сроки на возражения по отчётным документам и как считать проценты, если денег нет
Когда выручка должна поступить
По разделу «Вознаграждение Ozon и выплаты Продавцу»: после окончания расчётной недели 14 календарных дней на учёт возвратов, отмен и удержаний (п. 2.2), затем 7 рабочих дней на окончательный расчёт и перечисление, включая срок фактического зачисления (п. 2.3), платёж не позднее ближайшей среды (п. 2.4). В платеже за неделю, на которую приходится конец месяца, Ozon доплачивает разницу между суммой по отчётным документам за месяц и уже выплаченным (п. 2.5)
Шаг
Неделя 2-8 ноября 2026
Учёт возвратов и удержаний, 14 календарных дней
9-22 ноября
Расчёт и зачисление, 7 рабочих дней
23 ноября - 1 декабря
Ближайший платёжный день, среда
2 декабря
Первый день просрочки при осторожном счёте
3 декабря
Отчётные документы и сроки возражений
отчёт о реализации, УПД и отчёт агента Ozon направляет в кабинет в течение 5 рабочих дней после окончания месяца, но не позднее 8 числа (п. 1 раздела «Отчетные документы и взаиморасчеты»)
на подписание или мотивированный протокол разногласий 5 рабочих дней, иначе документы считаются согласованными со всеми суммами (п. 3)
квартальный акт сверки Ozon может разместить до 15 числа месяца после квартала, на ответ 15 рабочих дней, молчание означает согласие (п. 6.1)
по требованию продавца акт сверки выдаётся в течение 7 рабочих дней (п. 6.2.1)
отчёты в кабинете договор признаёт уведомлением о зачёте (п. 7)
Протокол разногласий нужно направить в срок, даже если суть спора ещё не ясна. В деле А40-97239/24 суд отказал во взыскании 700 ₽ по УПД именно потому, что документ не оспорили в договорном порядке, а несогласие в акте сверки протоколом разногласий не считается
Почему деньги могли уйти не на счёт
реквизиты: Ozon платит по реквизитам из кабинета, о смене сообщают в течение 1 рабочего дня, Ozon меняет их в течение 7 календарных дней
счёт в Ozon Bank: если банк уведомил Ozon об открытии счёта, выплаты идут на него
просроченный долг перед Ozon Credit, Ozon Bank, Ozon Invest или Озон Лизинг: выручка направляется кредитору, и обязанность Ozon считается исполненной в момент зачисления кредитору
Проценты по ст. 395 ГК РФ
Формула: долг × ключевая ставка × календарные дни просрочки / 365. При ставке 14% на 17 ноября 2026 года задержка 1 000 000 ₽ стоит 383,56 ₽ в день, за 30 дней 11 506,85 ₽, за 60 дней 23 013,70 ₽. При смене ставки расчёт делится на отрезки, по нескольким зависшим неделям проценты считают отдельно по каждой от её крайнего дня
В деле А40-97239/24 продавец взыскал 3 667 477 ₽ процентов, опираясь на акты сверки с подтверждённым долгом, отчёты о реализации и платёжные поручения. Поэтому до претензии стоит собрать именно эти документы
Претензию Ozon рассматривает 30 дней со дня получения, иски по договору рассматривает Арбитражный суд города Москвы
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