Как выбрать модуль обмена 1С:УНФ и Ozon: чек-лист из 12 функций, которые спасут от штрафов и хаоса в учете

🛡️ Блок 2. Управление остатками и защита от штрафов (FBS)

Самый страшный сон селлера на FBS — это продажа товара, которого по факту уже нет на складе. Ozon жестко штрафует за отмену заказов и пессимизирует карточки в выдаче. Вторая боль — случайное участие в мега-распродажах, когда товар уходит ниже себестоимости.

Как модуль должен защищать бизнес:

4. Защита от рассинхрона: Программа должна жестко блокировать выгрузку обновленных остатков на витрину до тех пор, пока в 1С не загрузится весь пул текущих заказов. Только так исключается ситуация, когда товар уже купили, но 1С еще об этом не знает и ошибочно отправляет старый остаток.

5. Экстренное обнуление («Рубильник»): Возможность в один клик принудительно передать нулевые остатки по всему складу. Функция спасает при атаках ботов, ошибках в ценообразовании или внезапных инвентаризациях.

6. Многоуровневый ценовой контроль: Модуль должен транслировать сразу несколько видов цен, включая критическую минимальную цену, ниже которой продавать нельзя. Это страхует маржинальность от агрессивных автоакций площадки.