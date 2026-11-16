Дивидендная политика компании: как рассчитать допустимый размер выплат и не допустить кассового разрыва

Выбор политики: от стартапа до «дойной коровы»

Исходя из зрелости, мы выбираем одну из четырех стратегий.

Этап 1: Стартап на стадии активного.

Характеристика: Денежный поток отрицательный или рваный. Доля рынка микроскопическая. Инвестиционные возможности бесконечны.

Политика: Остаточная (Нулевые дивиденды).

Логика: Сначала финансируем все, что приносит NPV > 0. Оплачиваем CAPEX (оборудование), закрываем кассовые разрывы, формируем страховой запас. Акционер не получает ничего.

Риски: Собственник выгорает. Он работает 24/7, видит прибыль в отчете, но не видит денег на карте.

Совет консультанта: на этом этапе собственник должен платить себе "рыночную зарплату" как генеральному директору. Это операционный расход, а не дивиденд. Это важно для финансовой модели, чтобы понимать реальную себестоимость управления.

Этап 2: Этап интенсивного роста и захвата доли рынка.

Характеристика: Выручка растет на 30–50% в год. Вы захватываете рынок. Денежный поток может быть положительным, но все уходит в оборотку (запасы и дебиторку). Политика: Минимальная гарантированная + Экстра.

Логика: Вы платите себе фиксированный минимум (например, 5–10% от чистой прибыли или фиксированную сумму, позволяющую поддерживать базовый уровень жизни). Все остальное — в рост. Если год аномально прибыльный — выплачиваете "экстра-дивиденд" разово, не повышая базу.

Почему это работает: это дисциплинирует собственника. Он учится жить на бюджет, а бизнес получает топливо. Разовый бонус в хороший год не создает обязательств на будущее.

Этап 3: Этап операционной эффективности и генерации свободного денежного потока.

Характеристика: Рост замедляется до 5–10% (на уровне инфляции или чуть выше). Рынок поделен. Процессы отлажены. Компания генерирует стабильный избыточный денежный поток.

Политика: Стабильно-умеренная (Target Payout).

Логика: Вы устанавливаете целевой коэффициент выплат (например, 30–40% от чистой прибыли). Это становится правилом.

Почему это работает: во-первых, это дисциплинирует менеджмент — они вынуждены учиться работать эффективно на оставшиеся 60%. Во-вторых, это повышает стоимость бизнеса. Инвесторы (даже если вы захотите продать долю позже) платят больше за компании с понятной и стабильной дивидендной историей. В-третьих, это позволяет вам, как собственнику, планировать личные финансы (покупку тех же активов) на годы вперед.

Этап 4: Компания в стадии стагнации или спада.

Характеристика: Рынок сокращается, продукт устаревает, маржа падает. Инвестиционных возможностей нет.

Политика: Высокая (Извлекающая).

Логика: Вы выкачиваете из бизнеса кэш, пока он жив. Коэффициент выплат — 70–90%.

Цель: Не спасти этот бизнес, а максимизировать возврат на вложенный капитал (ROI) перед тем, как закрыть компанию или сменить нишу. Оставлять деньги в умирающем бизнесе — это покупка билета на "Титаник".