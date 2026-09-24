Ozon сам включил продавцам платный сбор отзывов. Где бухгалтеру найти эти списания и что с ними делать

Последние дни на форумах продавцов одна и та же история. Продавец открывает финансовый отчёт и находит в разделе продвижения суммы, которые никто не заказывал: 60 тысяч, 64 тысячи, около 100 тысяч рублей. У одного продавца 14 отзывов обошлись в 64 тысячи. У другого за один вечер купили товаров на 40 тысяч, а потом пришли десять одинаковых коротких отзывов и списание.

Все эти случаи про один инструмент Ozon, «Сбор первых отзывов». Если вы ведёте учёт селлера на Ozon, его стоит проверить сегодня, даже если клиент ни на что не жаловался.