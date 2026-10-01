С 1 октября штраф маркетплейса нельзя оспорить в суде без жалобы на самой площадке. И еще одно правило, про скидки, о котором мало кто знает

Жалоба через площадку стала обязательной стадией перед судом

Часть 1 статьи 14: до обращения в суд для оспаривания действий оператора, связанных с мерами гражданско-правовой ответственности, ограничением или прекращением размещения карточки, ограничением доступа к личному кабинету, снижением рейтинга или изменением положения карточки в поисковой выдаче, партнёр в обязательном порядке предъявляет оператору жалобу в рамках системы досудебного рассмотрения жалоб.

Проще говоря, если клиент хочет оспорить штраф, удержание как санкцию, блокировку кабинета, снятие карточки или понижение рейтинга, сначала он подаёт жалобу через систему площадки. Если пойти сразу в суд, иск рискует остаться без рассмотрения.

Ответ на жалобу оператор обязан дать не позднее 15 дней. Если жалоба признана обоснованной, применённую меру нужно отменить в течение 48 часов.

Для практики из этого следуют три вещи.

Жалоба теперь процессуальный шаг, а не попытка договориться. Подавать её нужно с документами с первого раза и обязательно сохранять дату подачи, от неё считаются 15 дней.

Чат поддержки для этого не годится. Нужен канал, где у обращения есть номер и дата.

Граница нормы важна. Обязательная жалоба касается перечисленных действий: штрафов, блокировок, карточек, рейтинга, выдачи. Споры о компенсации за утраченный товар, о недоплатах или о пересчёте страхового возмещения в этот перечень прямо не входят. Там досудебный порядок обычный: письменная претензия по договору.