Ozon прислал акты на страховую выплату после инвентаризации: что проверить до того, как нажать «согласовать»

Что происходит сейчас

30 октября Ozon сообщил, что закончил инвентаризацию на логистическом центре в Краснодаре и загрузил в личный кабинет документы для согласования. Их видят продавцы, у которых на момент происшествия был активен полис «Ингосстраха». По Махачкале продавцы на профильном форуме тоже пишут, что получили акты.

Где искать: «Финансы» → «Страхование» → вкладка «Документы на возмещение». Подтвердить заявление может сотрудник с ролью «Управляющий».

Два условия из сообщения Ozon, которые важны для проверки: