Ozon прислал акты на страховую выплату после инвентаризации: что проверить до того, как нажать «согласовать»

В сентябре «Ингосстрах» автоматически перечислил продавцам Ozon около 8,2 млрд рублей за товар, пострадавший при атаках беспилотников на склады. Эти выплаты были предварительными: окончательный расчёт обещали после инвентаризации.
Что происходит сейчас
30 октября Ozon сообщил, что закончил инвентаризацию на логистическом центре в Краснодаре и загрузил в личный кабинет документы для согласования. Их видят продавцы, у которых на момент происшествия был активен полис «Ингосстраха». По Махачкале продавцы на профильном форуме тоже пишут, что получили акты.
Где искать: «Финансы» → «Страхование» → вкладка «Документы на возмещение». Подтвердить заявление может сотрудник с ролью «Управляющий».
Два условия из сообщения Ozon, которые важны для проверки:
как только продавец согласует документы, Ozon в тот же момент отправляет их в «Ингосстрах», дальше выплату проводит страховая;
выплата идёт за вычетом того, что продавец уже получил в сентябре за товар на этом складе.
Что подтверждает продавец при согласовании
Чтобы согласовать акт, в кабинете нужно вручную перепечатать текст подтверждения. По словам продавцов на форуме, в нём сказано, что продавец согласен с суммой и расчётом страхового возмещения, что эта сумма является полным возмещением убытков по заявленному событию и что он не заявляет иных требований к страховщику и Ozon в связи с утратой или повреждением этих товаров.
Проще говоря, согласование закрывает вопрос по этому событию. Поэтому сначала сверка, потом подпись.
Что сверить в акте
Количество по каждому артикулу. Сравните с отчётом об остатках на складе на дату происшествия. Отдельно проверьте поставки, которые склад уже принял, но они ещё не попали в продажу: такой товар легко выпадает из расчёта.
Стоимость единицы. Посмотрите, от какой цены посчитан товар и какой коэффициент возмещения применён. Если категория товара указана неверно, коэффициент будет не тот, и это занижает всю сумму.
Вычет сентябрьской выплаты. Сумма вычета должна совпадать с тем, что реально пришло на счёт в сентябре за этот склад.
Коэффициенты. Продавцы пишут, что в окончательных расчётах к событиям августа применены коэффициенты возмещения, которые Ozon ввёл с 24 сентября. Проверьте, по каким условиям посчитаны ваши товары.
Повторную версию акта. По Махачкале продавцы пишут, что акт присылали на переутверждение «из-за ошибки расчёта»: у кого-то сумма уменьшилась, у кого-то выросла. Если акт пришёл второй раз, сравните его с первой версией построчно.
Если не сходится
Не согласовывать акт сразу. Запросить у Ozon письменно расчёт по каждому артикулу: количество, стоимость единицы и её источник, коэффициент, вычет. С 1 октября можно также потребовать акт сверки взаиморасчётов: по ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 31.07.2025 № 289-ФЗ площадка обязана предоставить его в течение семи рабочих дней с момента требования.
Важная граница
Эти акты касаются только происшествий, которые случились, пока действовал полис. Программа страхования Ozon и «Ингосстраха» закрыта: полисы работали до 23:59 12 октября 2026 года. По происшествиям после этой даты, например по складам в Санкт-Петербурге 18 октября и в Омске 24 октября, страховых актов не будет.