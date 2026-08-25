В Госдуме хотят увеличить срок выплаты алиментов до 23 лет студентам-очникам

Суть предложения в том, чтобы законодательно закрепить обязанность родителей выплачивать алименты своим совершеннолетним детям, если те учатся очно в вузе или колледже, — но не более чем до 23 лет. Авторы инициативы считают, что сейчас студенты-очники часто оказываются в уязвимом положении: они уже не несовершеннолетние, но из-за высокой учебной нагрузки не могут полноценно работать и обеспечивать себя. По их мнению, такая норма поможет обеспечить более равный доступ к образованию.
Какие нормативные акты фигурируют
Ключевой документ — проект федерального закона № 753341-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Его вносили в Госдуму осенью 2024 года (среди инициаторов были депутаты от ЛДПР, а позже инициативу поддерживал и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов). В марте 2025 года появилась новая редакция, но в декабре 2025 года законопроект отклонили. Тем не менее разбор его норм помогает понять, как могла бы выглядеть новая норма.
Что именно предлагали внести:
Дополнить Семейный кодекс РФ новой статьёй 85.1. В ней закреплялось бы: родители обязаны содержать совершеннолетних детей, обучающихся очно, но не более чем до 23 лет. Если родители не заключают соглашение, размер алиментов определял бы суд — в твёрдой денежной сумме, которую нужно платить ежемесячно. При этом суд учитывал бы материальное и семейное положение сторон и другие заслуживающие внимания обстоятельства.
Внести изменение в статью 86 СК РФ. Предлагалось дополнить её, чтобы она распространялась и на совершеннолетних детей до 23 лет, обучающихся очно.
Скорректировать статью 93. Если у родителей нет возможности содержать ребёнка, по законопроекту право на алименты в судебном порядке получали бы другие родственники: трудоспособные совершеннолетние братья и сёстры, дедушки и бабушки.
А как сейчас?
Чтобы контраст был яснее, напомню действующую норму. По общему правилу (ст. 80 СК РФ) родители обязаны содержать детей до 18 лет. После совершеннолетия принудительное взыскание алиментов возможно только при одновременном наличии двух условий: нетрудоспособности (например, инвалидность) и нуждаемости ребёнка (ст. 85 СК РФ). Сам по себе факт очного обучения трудоспособного совершеннолетнего не даёт права на алименты — эту позицию последовательно поддерживает судебная практика (в частности, п. 38 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 56).
При этом родители могут добровольно заключить нотариальное соглашение, где пропишут выплаты на время учёбы (в том числе до 23 лет) — это рабочий вариант, не требующий изменений в законе.
Пока инициатива не прошла все стадии законотворчества.
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