В Госдуме хотят увеличить срок выплаты алиментов до 23 лет студентам-очникам

А как сейчас?

Чтобы контраст был яснее, напомню действующую норму. По общему правилу (ст. 80 СК РФ) родители обязаны содержать детей до 18 лет. После совершеннолетия принудительное взыскание алиментов возможно только при одновременном наличии двух условий: нетрудоспособности (например, инвалидность) и нуждаемости ребёнка (ст. 85 СК РФ). Сам по себе факт очного обучения трудоспособного совершеннолетнего не даёт права на алименты — эту позицию последовательно поддерживает судебная практика (в частности, п. 38 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 56).

При этом родители могут добровольно заключить нотариальное соглашение, где пропишут выплаты на время учёбы (в том числе до 23 лет) — это рабочий вариант, не требующий изменений в законе.

Пока инициатива не прошла все стадии законотворчества.

Законопроект.

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