Что изменилось с 2026 года

Федеральный инвестиционный налоговый вычет (ФИНВ)

ФИНВ действует с 2025 года. Его размер — 3% от первоначальной стоимости основных средств или нематериальных активов, введённых в эксплуатацию в отчётном году. За счёт этого вычета компания уменьшает платёж по налогу на прибыль, который зачисляется в федеральный бюджет.

С 1 января 2026 года параметры применения расширили. Вот ключевые изменения:

Передача вычета внутри группы компаний. Раньше право на ФИНВ можно было передать другому участнику группы только при условии, что основной вид экономической деятельности (ОКВЭД) обеих организаций входил в утверждённый перечень. Теперь требование сохранилось лишь для передающей стороны: у неё ОКВЭД должен быть из перечня. А вот у получающей организации может быть любой основной код ОКВЭД.

Пример из разъяснения Конькова: если головная компания работает в обрабатывающей промышленности, а дочернее общество — в строительстве (ранее эта сфера не подпадала под вычет), то до 2026 года передача права была невозможна. Теперь дочернее общество тоже может получить право на ФИНВ. Это даёт группам компаний больше гибкости при обновлении основных средств.

Расширение круга лиц для вычета по «Машинам и оборудованию». Теперь применять вычет в отношении объектов из группировки «Машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты» (СНС 2008), относящихся к 3–10 амортизационным группам, могут не только организации из сферы гостиничного бизнеса и общепита, но и компании, входящие с ними в одну группу.

Эти изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.