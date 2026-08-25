Инвестиции в оборудование и модернизацию — это всегда серьёзные деньги. А если ещё и налоговый механизм сложный, легко упустить возможность сэкономить. В 2026 году правила для инвестиционных налоговых вычетов заметно расширили: стало проще передавать вычет внутри группы компаний и гибче формировать региональные программы. Разбираем, что именно изменилось и как бизнесу использовать эти возможности уже сейчас — на основе разъяснений Андрея Конькова из ФНС.
Что изменилось с 2026 года
Коньков акцентировал внимание на двух блоках новаций — для федерального (ФИНВ) и регионального (РИНВ) вычетов.
Федеральный инвестиционный налоговый вычет (ФИНВ)
ФИНВ действует с 2025 года. Его размер — 3% от первоначальной стоимости основных средств или нематериальных активов, введённых в эксплуатацию в отчётном году. За счёт этого вычета компания уменьшает платёж по налогу на прибыль, который зачисляется в федеральный бюджет.
С 1 января 2026 года параметры применения расширили. Вот ключевые изменения:
Передача вычета внутри группы компаний. Раньше право на ФИНВ можно было передать другому участнику группы только при условии, что основной вид экономической деятельности (ОКВЭД) обеих организаций входил в утверждённый перечень. Теперь требование сохранилось лишь для передающей стороны: у неё ОКВЭД должен быть из перечня. А вот у получающей организации может быть любой основной код ОКВЭД.
Пример из разъяснения Конькова: если головная компания работает в обрабатывающей промышленности, а дочернее общество — в строительстве (ранее эта сфера не подпадала под вычет), то до 2026 года передача права была невозможна. Теперь дочернее общество тоже может получить право на ФИНВ. Это даёт группам компаний больше гибкости при обновлении основных средств.
Расширение круга лиц для вычета по «Машинам и оборудованию». Теперь применять вычет в отношении объектов из группировки «Машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты» (СНС 2008), относящихся к 3–10 амортизационным группам, могут не только организации из сферы гостиничного бизнеса и общепита, но и компании, входящие с ними в одну группу.
Эти изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.
Региональный инвестиционный налоговый вычет (РИНВ)
До 2026 года перечень расходов, которые можно было включить в состав РИНВ, был закрытым (подп. 1–10 п. 2 ст. 286.1 НК РФ). С 1 января этот перечень сделали открытым.
Теперь регионы получили больше свободы: они могут вводить РИНВ по любым расходам. При этом есть ограничение: в состав вычета можно включить не более 100% суммы затрат, которая определена законом конкретного субъекта РФ.
Зачем это нужно?
Коньков подчёркивал, что цель изменений — сделать инструменты поддержки инвестиций более гибкими. Для групп компаний это означает возможность распределять право на вычет внутри структуры, не привязываясь жёстко к отраслевому профилю каждого юрлица. А открытый перечень для РИНВ даёт регионам инструмент точечно стимулировать те направления, которые важны для местной экономики.
Практический совет
При планировании применения вычетов Коньков рекомендовал сразу проверять учётную политику компании: право на вычет нужно в ней закрепить. Также важно помнить: по одному и тому же объекту основных средств или нематериальных активов нельзя одновременно применять и федеральный, и региональный вычет. Но по разным объектам — можно.
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