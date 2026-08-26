Представители финансовых органов стран СНГ обсудили развитие бюджетного планирования и взаимодействие уровней власти

В Тверской области завершилась встреча представителей финансовых органов государств — участников СНГ.

Мероприятие продолжило серию экспертных диалогов в сфере управления общественными финансами, но впервые прошло в формате практико-ориентированного семинара. Более 30 специалистов из разных стран собрались, чтобы обменяться опытом и выработать конкретные предложения по ключевым вызовам.

Организаторы — Минфин России, Правительство Тверской области и НИФИ Минфина России.

Участники сфокусировались на двух больших темах: развитии бюджетного планирования в целом и налаживании эффективного взаимодействия между федеральным и региональным уровнями власти.

Межбюджетные отношения: сокращая разрыв

Одной из центральных стала тема межбюджетных отношений. С докладом выступила директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России Лариса Ерошкина.

Она отметила, что на федеральном уровне системно работают над сокращением разрыва в бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными регионами. Для этого применяют комплекс мер поддержки, которые учитывают специфику каждой территории. Отдельное внимание уделяют стимулированию инвестиционной активности и реализации инфраструктурных проектов.

Взаимодействие при реализации госпрограмм

Второй важный блок посвящён тому, как федеральный центр и регионы работают вместе в рамках государственных программ. Участники изучили российский опыт программно-целевого управления.

Важным условием эффективного управления назвали наличие сопоставимых параметров программ на разных уровнях — это позволяет выстроить сквозной мониторинг: от национальной цели до конкретного результата и объёмов финансирования.

Отдельно обсудили современные инструменты координации. Например, «единую субсидию»: здесь федеральный центр задаёт целевой показатель, а регион самостоятельно определяет конкретные мероприятия для его достижения. Такой подход лучше учитывает местную специфику.

Другие важные темы

Семинар затронул и другие актуальные направления:

Цифровая трансформация. Участники говорили о создании единого цифрового контура для управления госфинансами и обеспечении прослеживаемости процессов. В частности, обсуждали развитие системы «Электронный бюджет».

Инициативное бюджетирование. На примере Тверской области представили практику, когда жители сами предлагают проекты (ремонт дорог, благоустройство дворов, школьных пространств), а власти их реализуют.

Замминистра финансов РФ Николай Бегчин подчеркнул ценность нового формата: это не просто обсуждение, а проектная работа, которая помогает сразу формулировать практические решения.

Он также отметил, что в дальнейшем планируется расширять тематику встреч — например, углубляться в оценку долгосрочных обязательств или особенности планирования в отдельных сферах.

Такой обмен опытом важен для формирования общих подходов к управлению общественными финансами на пространстве СНГ: страны изучают и адаптируют лучшие практики друг друга.

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