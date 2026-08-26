Представители финансовых органов стран СНГ обсудили развитие бюджетного планирования и взаимодействие уровней власти
В Тверской области завершилась встреча представителей финансовых органов государств — участников СНГ.
В Тверской области завершилась встреча представителей финансовых органов государств — участников СНГ.
Мероприятие продолжило серию экспертных диалогов в сфере управления общественными финансами, но впервые прошло в формате практико-ориентированного семинара. Более 30 специалистов из разных стран собрались, чтобы обменяться опытом и выработать конкретные предложения по ключевым вызовам.
Организаторы — Минфин России, Правительство Тверской области и НИФИ Минфина России.
Участники сфокусировались на двух больших темах: развитии бюджетного планирования в целом и налаживании эффективного взаимодействия между федеральным и региональным уровнями власти.
Межбюджетные отношения: сокращая разрыв
Одной из центральных стала тема межбюджетных отношений. С докладом выступила директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России Лариса Ерошкина.
Она отметила, что на федеральном уровне системно работают над сокращением разрыва в бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными регионами. Для этого применяют комплекс мер поддержки, которые учитывают специфику каждой территории. Отдельное внимание уделяют стимулированию инвестиционной активности и реализации инфраструктурных проектов.
Взаимодействие при реализации госпрограмм
Второй важный блок посвящён тому, как федеральный центр и регионы работают вместе в рамках государственных программ. Участники изучили российский опыт программно-целевого управления.
Важным условием эффективного управления назвали наличие сопоставимых параметров программ на разных уровнях — это позволяет выстроить сквозной мониторинг: от национальной цели до конкретного результата и объёмов финансирования.
Отдельно обсудили современные инструменты координации. Например, «единую субсидию»: здесь федеральный центр задаёт целевой показатель, а регион самостоятельно определяет конкретные мероприятия для его достижения. Такой подход лучше учитывает местную специфику.
Другие важные темы
Семинар затронул и другие актуальные направления:
Цифровая трансформация. Участники говорили о создании единого цифрового контура для управления госфинансами и обеспечении прослеживаемости процессов. В частности, обсуждали развитие системы «Электронный бюджет».
Инициативное бюджетирование. На примере Тверской области представили практику, когда жители сами предлагают проекты (ремонт дорог, благоустройство дворов, школьных пространств), а власти их реализуют.
Замминистра финансов РФ Николай Бегчин подчеркнул ценность нового формата: это не просто обсуждение, а проектная работа, которая помогает сразу формулировать практические решения.
Он также отметил, что в дальнейшем планируется расширять тематику встреч — например, углубляться в оценку долгосрочных обязательств или особенности планирования в отдельных сферах.
Такой обмен опытом важен для формирования общих подходов к управлению общественными финансами на пространстве СНГ: страны изучают и адаптируют лучшие практики друг друга.
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