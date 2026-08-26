Нумерация счетов‑фактур и УПД с датой в номере: можно ли применять и есть ли риск для вычета НДС в 2026 году

Можно ли включать дату в номер документа

Нет, такой формат не предусмотрен действующими правилами. Согласно п. 5 ст. 169 НК РФ и Постановлению Правительства РФ № 1137, в строке 1 счёта‑фактуры указываются два самостоятельных реквизита: порядковый номер и дата составления документа. То есть номер должен быть именно порядковым, а дата — отдельным реквизитом. Постановление № 1137 прямо разрешает составные номера только в отдельных случаях: при выставлении счёта‑фактуры обособленным подразделением — добавляется индекс подразделения через дробь;

для участников договора простого товарищества, инвестиционного товарищества или доверительного управляющего — добавляется индекс операции по договору. Включение даты в номер (например, «20260618/1» или «180626‑1») правилами не предусмотрено. Это считается отклонением от установленного порядка заполнения, даже если на практике система остаётся упорядоченной.

Есть ли риск для вычета НДС

Сам по себе такой номер не является основанием для отказа в вычете НДС. По п. 2 ст. 169 НК РФ ошибки в счёте‑фактуре не лишают права на вычет, если они не мешают налоговому органу идентифицировать: продавца и покупателя (в том числе по ИНН);

наименование товаров (работ, услуг);

стоимость поставки;

налоговую ставку;

сумму НДС. Если все эти данные в документе указаны верно и однозначно, вычет принять можно. Позиция Минфина и ФНС как раз строится на том, что номер не относится к сведениям, без которых невозможно установить суть сделки. Однако есть практические нюансы: Дополнительные вопросы при проверке. Инспекторы могут запросить пояснения, почему используется нестандартный формат, и попросить подтвердить системность нумерации.

Риск замечаний в акте проверки. Даже если вычет не снимут, в акте могут зафиксировать нарушение порядка заполнения реквизитов. Это не влечёт доначислений, но добавляет работы по ответам на требования.

Проблемы в ЭДО и учёте. В системах электронного документооборота и в книгах покупок/продаж номер может обрабатываться некорректно, если формат нестандартный. Это создаёт риск расхождений при сверках.

Особенности для УПД

Важно различать статусы УПД: УПД со статусом «1» — одновременно является счётом‑фактурой и первичным документом. На него распространяются требования ст. 169 НК и Постановления № 1137. К нему применяются все описанные выше правила и риски.

УПД со статусом «2» — это только первичный документ (без счёта‑фактуры). На него нормы ст. 169 НК не распространяются: требования к нумерации определяются учётной политикой организации и правилами бухучёта (ФЗ «О бухгалтерском учёте», ФСБУ). Для статуса «2» компания вправе самостоятельно установить удобный формат номера, включая дату, и закрепить его в учётной политике.

Примеры форматов

Формат Статус документа Соответствие правилам Комментарий УПД № 157 от 18.06.2026 «1» или «2» Соответствует Самый безопасный и понятный вариант УПД № 20260618/1 от 18.06.2026 «1» Не соответствует Дата «вшита» в номер — формальное отклонение от Постановления № 1137 Счёт‑фактура № 123/ОП от 18.06.2026 Счёт‑фактура от ОП Соответствует Разрешённый составной номер: индекс подразделения через дробь УПД № 1 от 18.06.2026 (ежедневная нумерация с № 1) «1» Допустимо при фиксации в учётной политике Формально не запрещено, но требует обоснования и последовательного применения

Практические рекомендации, чтобы снизить риски

Не включайте дату в номер для счетов‑фактур и УПД со статусом «1». Для удобства поиска лучше использовать сквозную нумерацию и отбор по дате в учётной системе. Закрепите порядок нумерации в учётной политике. Если вы используете особый порядок (например, ежедневную нумерацию с первого номера), пропишите это явно: период нумерации (месяц/квартал/год), правила формирования номеров, особенности для обособленных подразделений. Обеспечьте хронологию. Нумерация должна отражать последовательность оформления документов. Лучше всего работает сквозная нумерация в течение выбранного периода. Проверьте работу в ЭДО. Убедитесь, что выбранный формат номера корректно передаётся, не искажается при обмене и правильно попадает в книги покупок/продаж. Для УПД со статусом «2» используйте гибкий подход. Поскольку на этот статус не распространяются правила Постановления № 1137, здесь можно применять удобные форматы, но тоже лучше зафиксировать их в учётной политике для единообразия.

Вывод