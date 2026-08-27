Приказ ФНС № ЕД-1-11/333@

Изменения коснулись в первую очередь Приложения № 5 («Расчёт стандартных, социальных, инвестиционных налоговых вычетов, а также налоговых вычетов на долгосрочные сбережения граждан»).

Главная новация — теперь в декларации можно заявить вычет на долгосрочные сбережения граждан (подп. 5 п. 1 ст. 219.2 НК РФ) либо социальный вычет (подп. 4 п. 1 ст. 219 НК РФ) в части страховых взносов по договорам добровольного страхования жизни за 2025 год. Налогоплательщик выбирает один из вариантов.

Что конкретно поменялось в форме:

Добавлена строка 255 — именно в неё вносят сумму вычета по взносам.

В строке 021 появился новый код вида договора — «5». Его указывают, чтобы система распознала: речь идёт о договоре добровольного страхования жизни для целей этого вычета.

Кроме того, обновили общий XML-формат для электронной подачи и скорректировали штрихкоды листов.

Важные условия для вычета:

Взносы должны быть уплачены в 2025 году.

Договор заключён в свою пользу либо в пользу членов семьи или близких родственников (супруга/супруги, родителей, детей, бабушек, дедушек, внуков, братьев, сестёр и др.).

Срок договора — не менее пяти лет.

Есть нюанс: взносы по договорам, заключённым до 1 января 2025 года , относятся только к социальному вычету. А по договорам, заключённым в 2025 году , налогоплательщик сам выбирает: заявить их как социальный вычет или как вычет на долгосрочные сбережения.

Если договор расторгнут досрочно (раньше минимального срока) или выплаты начались раньше положенного времени, право на вычет утрачивается.

Сумма взносов по страхованию жизни входит в совокупный лимит вычетов на долгосрочные сбережения — не более 400 000 рублей в год. В эту же сумму включаются пенсионные взносы по договору НПО, по договору долгосрочных сбережений (ДС) и средства, внесённые на ИИС.

Практический совет: если у вас есть основания для нескольких вычетов за 2025 год (например, социальный на лечение плюс новый на долгосрочные сбережения), все их нужно отразить в одной декларации.

Рекомендую перед заполнением сверить актуальную версию формы в личном кабинете налогоплательщика или на сайте ФНС — так вы точно будете работать с последним обновлением.