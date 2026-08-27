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Елена Чурсинова
3-НДФЛ
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Приказ ФНС № ЕД-1-11/333@

С 1 сентября 2026 года вступает в силу приказ ФНС № ЕД-1-11/333@: в 3-НДФЛ добавили возможности для вычетов по долгосрочным сбережениям.

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Изменения коснулись в первую очередь Приложения № 5 («Расчёт стандартных, социальных, инвестиционных налоговых вычетов, а также налоговых вычетов на долгосрочные сбережения граждан»).

Главная новация — теперь в декларации можно заявить вычет на долгосрочные сбережения граждан (подп. 5 п. 1 ст. 219.2 НК РФ) либо социальный вычет (подп. 4 п. 1 ст. 219 НК РФ) в части страховых взносов по договорам добровольного страхования жизни за 2025 год. Налогоплательщик выбирает один из вариантов. 

Что конкретно поменялось в форме:

  • Добавлена строка 255 — именно в неё вносят сумму вычета по взносам. 

  • В строке 021 появился новый код вида договора — «5». Его указывают, чтобы система распознала: речь идёт о договоре добровольного страхования жизни для целей этого вычета. 

Кроме того, обновили общий XML-формат для электронной подачи и скорректировали штрихкоды листов. 

Важные условия для вычета:

  • Взносы должны быть уплачены в 2025 году.

  • Договор заключён в свою пользу либо в пользу членов семьи или близких родственников (супруга/супруги, родителей, детей, бабушек, дедушек, внуков, братьев, сестёр и др.).

  • Срок договора — не менее пяти лет. 

  • Есть нюанс: взносы по договорам, заключённым до 1 января 2025 года, относятся только к социальному вычету. А по договорам, заключённым в 2025 году, налогоплательщик сам выбирает: заявить их как социальный вычет или как вычет на долгосрочные сбережения. 

  • Если договор расторгнут досрочно (раньше минимального срока) или выплаты начались раньше положенного времени, право на вычет утрачивается. 

  • Сумма взносов по страхованию жизни входит в совокупный лимит вычетов на долгосрочные сбережения — не более 400 000 рублей в год. В эту же сумму включаются пенсионные взносы по договору НПО, по договору долгосрочных сбережений (ДС) и средства, внесённые на ИИС. 

Практический совет: если у вас есть основания для нескольких вычетов за 2025 год (например, социальный на лечение плюс новый на долгосрочные сбережения), все их нужно отразить в одной декларации. 

Рекомендую перед заполнением сверить актуальную версию формы в личном кабинете налогоплательщика или на сайте ФНС — так вы точно будете работать с последним обновлением.

Информации об авторе

Елена Чурсинова

Елена Чурсинова

Специалист в Клерк.Ру

7 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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