В Соцфонде сняли вопрос о предельном возрасте для выплаты пенсии: страховая пенсия выплачивается пожизненно

В России не существует предельного возраста, после которого прекращается выплата государственной страховой пенсии. Об этом 29 августа заявил председатель Социального фонда России Сергей Чирков в интервью ТАСС.

Что сказал глава Соцфонда

По словам Чиркова, такого показателя, как «возраст дожития», для государственной страховой пенсии в пенсионной системе просто не существует. Пенсия назначается и выплачивается на протяжении всей жизни человека, и никаких ограничений в этом вопросе быть не может . «О возрасте дожития никто из профессионалов не говорит, тем более, повторяю, для государственной страховой пенсии такого показателя нет. Она выплачивается столько, сколько человек живёт, никаких ограничений здесь быть не может».

На чём строится пенсионная система

Чирков напомнил, что российская пенсионная система работает по принципу солидарности поколений: страховые взносы, которые поступают в систему сегодня, направляются на выплаты нынешним пенсионерам. Отдельно существует социальная пенсия. Она поддерживает тех, кто стал инвалидом в молодом возрасте и не успел сформировать достаточный объём страховых прав и накоплений. Право на социальную пенсию у таких граждан, по данным Соцфонда, возникает на пять лет позднее стандартного срока: мужчины — с 64 лет, женщины — с 59 лет.

Контекст: перерасчёты и средний размер пенсии