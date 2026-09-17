С 1 октября детские пособия начнут назначать по новым правилам

В чём суть изменений?
Раньше при оценке права на пособие Социальный фонд России (СФР) в основном опирался на официальные доходы семьи: зарплату, пенсии, стипендии, алименты, проценты по вкладам. Переводы от родственников, возврат долгов, кешбэк или деньги на праздники в расчёт часто не шли. Теперь фонд начнёт сопоставлять официальный доход с общим объёмом поступлений на банковские счета и вклады всех членов семьи.
Ключевое правило: если сумма всех поступлений за расчётный период превысит 200% от совокупного официального дохода семьи, СФР может отказать в назначении пособия.
Как считается расчётный период? Это 12 месяцев, которые предшествуют месяцу перед тем, в котором вы подаёте заявление. Например, если вы подадите заявление в октябре 2026 года, фонд возьмёт данные за период с сентября 2025 по август 2026 года.
Важное уточнение: отказ не происходит автоматически. Если сумма поступлений близка к порогу или превышает его, у семьи будет шанс объяснить природу «лишних» денег. Понадобятся документальные подтверждения (переписка, расписки, договоры), что эти средства не являются дополнительным доходом.
Какие поступления не учтут?
Не все движения денег попадут под проверку. СФР не будет учитывать:
переводы между своими счетами или между счетами членов семьи;
кредитные и заёмные средства (от банков, МФО);
налоговые вычеты (поступления с единого налогового счёта);
деньги от продажи имущества — но только при наличии подтверждающих документов (договор, платёжка);
счета и депозиты, открытые для предпринимательской деятельности (для ИП).
При этом расходы семьи (покупки, переводы в магазины) фонд анализировать не будет.
Какие регионы затронуты?
Эксперимент запущен в трёх регионах:
Московская область;
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра;
Ямало-Ненецкий автономный округ.
Период активного применения новых правил при рассмотрении заявлений — с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Задача эксперимента — оценить, насколько такой подход помогает точнее определять нуждаемость. Если механизм покажет свою эффективность, в будущем его могут распространить и на другие субъекты РФ.
Практические советы
Чтобы снизить риски, я рекомендую заранее проанализировать свои финансовые потоки. Если вы регулярно получаете переводы от родственников (например, на подарки, помощь ребёнку к школе или на лечение), имеет смысл сохранять подтверждения их характера. Это сильно упростит диалог с фондом, если возникнет вопрос.
Ещё один нюанс
Пока идут эти изменения, работающим родителям с двумя и более детьми стоит обратить внимание на другую меру поддержки. До 1 октября 2026 года можно было подать заявление на ежегодную семейную выплату: государство возвращало часть уплаченного за прошлый год НДФЛ (пересчёт по ставке 6%).
В целом новые правила направлены на то, чтобы сделать поддержку более адресной — помочь тем, кто действительно в ней нуждается, и исключить ситуации, когда пособие получают при наличии скрытых доходов.