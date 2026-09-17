С 1 октября детские пособия начнут назначать по новым правилам

В чём суть изменений?

Раньше при оценке права на пособие Социальный фонд России (СФР) в основном опирался на официальные доходы семьи: зарплату, пенсии, стипендии, алименты, проценты по вкладам. Переводы от родственников, возврат долгов, кешбэк или деньги на праздники в расчёт часто не шли. Теперь фонд начнёт сопоставлять официальный доход с общим объёмом поступлений на банковские счета и вклады всех членов семьи.

Ключевое правило: если сумма всех поступлений за расчётный период превысит 200% от совокупного официального дохода семьи, СФР может отказать в назначении пособия.

Как считается расчётный период? Это 12 месяцев, которые предшествуют месяцу перед тем, в котором вы подаёте заявление. Например, если вы подадите заявление в октябре 2026 года, фонд возьмёт данные за период с сентября 2025 по август 2026 года.

Важное уточнение: отказ не происходит автоматически. Если сумма поступлений близка к порогу или превышает его, у семьи будет шанс объяснить природу «лишних» денег. Понадобятся документальные подтверждения (переписка, расписки, договоры), что эти средства не являются дополнительным доходом.