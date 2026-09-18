С марта 2027 года в детсады не возьмут без диплома: Минтруд вводит новые требования для помощников воспитателей

Суть нововведения в том, что теперь одного среднего общего образования будет недостаточно — соискателю понадобится документ о профильной подготовке и подтверждённых знаниях. Я разобралась, какие именно требования ждут кандидатов, зачем это нужно и с какими сложностями может столкнуться отрасль.

Что именно изменится

Здоровье и биография. Сохранится требование регулярно проходить медосмотры (чтобы подтвердить отсутствие инфекционных заболеваний). Кроме того, при трудоустройстве будут тщательно проверять биографию: наличие судимости (особенно за преступления против личности, здоровья населения и общественной нравственности) станет безусловным основанием для отказа.

Практические навыки. В перечень войдут умение правильно дезинфицировать игрушки и инвентарь, соблюдать правила хранения продуктов, оказывать первую доврачебную помощь, а также знание правил охраны труда и пожарной безопасности.

Образование и обучение. Потребуется среднее общее образование плюс профессиональное обучение по программам «Младший воспитатель» или «Помощник воспитателя». После курсов нужно будет сдать экзамены и получить документ, подтверждающий знания по основам возрастной физиологии, педагогики и гигиены.

Если стандарт утвердят (проект уже размещён на федеральном портале нормативных актов и проходит общественное обсуждение), при приёме на работу будут смотреть на несколько ключевых моментов:

Зачем это нужно

Разработчики стандарта объясняют инициативу заботой о безопасности детей. Помощник воспитателя проводит с малышами весь день: кормит, помогает с гигиеной, следит за порядком. От его знаний и навыков напрямую зависит здоровье и благополучие детей. Авторы документа рассчитывают, что чёткие требования помогут сформировать у сотрудников устойчивые компетенции — они смогут грамотно действовать как в обычных, так и в экстренных ситуациях. В Минтруде также полагают, что такой шаг сделает профессию более привлекательной в глазах соискателей, обозначит прозрачные карьерные перспективы и в перспективе поможет справиться с кадровым дефицитом в отрасли.

Какие есть риски

Вместе с тем эксперты высказывают опасения. Главный из них — риск острого дефицита младшего персонала в детских садах. Зарплаты в этой сфере часто не соответствуют уровню нагрузки и новым требованиям, а оплачивать курсы переподготовки из собственного кармана готовы не все. Если барьеры для входа вырастут, а материальная мотивация не увеличится, сады могут столкнуться с нехваткой рук.

Таким образом, новые требования — это шаг к повышению качества ухода за детьми, но их реализация потребует внимательного сопровождения: важно, чтобы система подготовки кадров и уровень оплаты труда развивались параллельно, чтобы не создать новых проблем для отрасли.

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