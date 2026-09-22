Минобрнауки предложило изменить порядок приема в вузы с 2027/28 учебного года

Что изменится

Расширение списка обязательных экзаменов. Физика станет обязательной для всех направлений и специальностей укрупнённой группы «Машиностроение» (прикладная механика, мехатроника, робототехника и др.). В итоге число таких направлений вырастет до 37. История закрепится как обязательный экзамен там, где раньше вуз сам выбирал между ней и обществознанием (юриспруденция, политология, международные отношения, социология, государственное управление и др.) — таких направлений будет 35. Для всех специальностей в сфере информационной безопасности обязательной станет математика. При этом для ряда других направлений тоже уточнят наборы экзаменов: например, для туризма и гостиничного дела в качестве второго испытания предусмотрят историю или географию, а для военной журналистики вторым испытанием станет литература.

Отмена многопрофильного конкурса. Раньше можно было подать документы сразу на несколько специальностей внутри одной укрупнённой группы, и абитуриент до конца не знал, куда именно попадёт. Теперь конкурс будут проводить строго на конкретную специальность или направление — это сделает процесс прозрачнее.

Новые правила для олимпиад. Поступить без вступительных испытаний смогут только победители олимпиад из перечня Российского совета олимпиад школьников. Учитываться будут результаты только за 10–11 классы (при этом вуз вправе ориентироваться лишь на 11 класс). Призёры сохранят право на приравнивание к 100 баллам по предмету. Конкретный перечень олимпиад, дающих право на БВИ, каждый вуз по-прежнему утверждает самостоятельно.

Дополнительные баллы за «неиспользованный» ЕГЭ. Если абитуриент по своему желанию сдал один из предметов (математика, физика, химия, информатика, биология) на 60 и более баллов, но не включил его в список для основного конкурса, он сможет получить за это дополнительные баллы. Шкала такая: 60–74 балла — 15 допбаллов, 75–89 — 20, 90–100 — 25.

Расширение списка индивидуальных достижений. В перечень добавили новые пункты: дополнительное образование по федеральному проекту «Код будущего», подготовку в организациях ДОСААФ, наличие медали Совета Федерации «За проявленное мужество». Также планируется увеличить общий лимит баллов за индивидуальные достижения.

Изменения для магистратуры. В одном вузе абитуриент сможет подать документы максимум на пять направлений подготовки.

Новые правила для платного приёма. Появится возможность оплачивать обучение средствами материнского капитала или образовательным кредитом. Кроме того, введут обязательную предоплату за первый семестр: это должно решить проблему «виртуального» конкурса, когда абитуриенты заключали договоры с несколькими вузами сразу.

Другие уточнения. Вдовы и вдовцы участников СВО добавят в число тех, кто имеет право на приём по отдельной квоте. Для детей медицинских работников, умерших в результате заражения COVID-19 при исполнении обязанностей, прописывают ограничение: поступать без вступительных испытаний в пределах отдельной квоты они смогут только на программы медицинского и фармацевтического образования. Также поступающим на базе СПО при подаче заявления (если они хотят сдавать внутренние экзамены вуза) нужно будет указать свою профессию или специальность среднего профессионального образования. Ещё одно правило: если студента отчислили как меру дисциплинарного взыскания, он не сможет поступить в этот же вуз в течение 5 лет после отчисления.