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Елена Чурсинова
Трудовое право (ТК РФ)
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Новое в ЕФС-1 с 1 сентября 2026 года: сообщаем СФР о травматизме по каждому договору ГПХ

С 1 сентября 2026 года у страхователей появилась новая обязанность: при подаче сведений о заключении или прекращении договора гражданско-правового характера (ГПХ) с физлицом нужно дополнительно сообщать Социальному фонду России (СФР), предусмотрен ли в этом договоре пункт об уплате взносов «на травматизм».

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С 1 сентября 2026 года у страхователей появилась новая обязанность: при подаче сведений о заключении или прекращении договора гражданско-правового характера (ГПХ) с физлицом нужно дополнительно сообщать Социальному фонду России (СФР), предусмотрен ли в этом договоре пункт об уплате взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний — проще говоря, взносов «на травматизм».

Поправку внёс Федеральный закон от 20.02.2026 № 29-ФЗ — он дополнил подпунктом 5.1 пункт 2 статьи 11 Закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учёте…». 

Что именно изменилось

Сама обязанность платить взносы на травматизм по договорам ГПХ не стала всеобщей. Она, как и раньше, зависит от текста договора: если стороны прямо согласовали, что заказчик платит взносы на травматизм, — они начисляются; если такого условия нет — не начисляются.

Изменилось другое: теперь об этом факте — есть условие или нет — нужно в любом случае отчитаться перед СФР, а не просто вести это в собственном учёте. Фонд хочет видеть, застрахован ли исполнитель от несчастных случаев на производстве. 

Куда и как подавать

Сведения отражаются в подразделе 1.1 раздела 1 формы ЕФС-1 — это та же форма, что и прежде (форма и порядок заполнения утверждены приказом СФР от 17.11.2025 № 1462, действует с 30.12.2025). Новых бланков вводить не стали. 

В графе 6 «Код выполняемой функции» подраздела 1.1 нужно поставить один из кодов:

Код

Когда применять

ДГПХФЛНС

Договор ГПХ на работы/услуги — заказчик обязан платить взносы на травматизм

ДГПХ

Тот же договор, но без обязанности платить взносы на травматизм

ДАВТФЛНС

Договор авторского заказа — с обязанностью платить взносы на травматизм

ДАВТ

Договор авторского заказа — без обязанности платить взносы на травматизм

Код зависит не от характера работ, а исключительно от текста договора. Если в договоре прямо прописано, что заказчик платит взносы на травматизм, — указываем ДГПХФЛНС (или ДАВТФЛНС для авторского заказа). Если такого условия нет — ДГПХ или ДАВТ соответственно. 

Сроки подачи

Правила сдачи не изменились — подраздел 1.1 нужно направить в СФР не позднее следующего рабочего дня после заключения или прекращения договора. 

Дальше, если по договору проставлен код ДГПХФЛНС или ДАВТФЛНС (то есть условие о взносах есть), то пока договор действует, по нему нужно ежеквартально показывать суммы начислений и самих взносов в разделе 2 ЕФС-1 — до 25-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом. 

Договоры, заключённые до 1 сентября 2026 года

Повторно подавать по ним сведения о заключении задним числом не требуется: событие «заключение договора» уже произошло до вступления поправки в силу, и подавать по нему новый подраздел 1.1 не за что. Однако если такой договор прекращается после 1 сентября, при подаче сведений об окончании нужно поставить код, соответствующий условиям этого договора. 

Начисления по действующему договору с условием о взносах на травматизм в любом случае нужно корректно показывать в разделе 2 с ближайшего отчётного периода. 

Что проверить заранее

  1. Откройте шаблоны договоров ГПХ с исполнителями-физлицами и проверьте, содержат ли они пункт о взносах на травматизм. 

  2. Синхронизируйте договор и отчётность: что написано в договоре, то и передаётся в СФР. Если в договоре условие есть, а в ЕФС-1 стоит код без «ФЛНС» — это расхождение, которое СФР может выявить. 

  3. Заведите реестр договоров ГПХ: исполнитель, статус исполнителя, дата начала, дата окончания, вид договора, признак травматизма, ответственный за подачу ЕФС-1, дата отправки подраздела 1.1. 

Бонус для ИП

С 1 сентября 2026 года индивидуальным предпринимателям не нужно подавать отдельное заявление о регистрации в СФР в качестве страхователя по взносам на травматизм по договорам ГПХ. Если ИП заключил договор с условием об уплате таких взносов, регистрация происходит автоматически на основании сведений из ЕФС-1. 

Коротко о главном

Новые правила касаются только договоров, которые заключаются или расторгаются начиная с 1 сентября 2026 года. Никаких новых обязательных отчислений закон не вводит. Задача — привести условия контракта и данные отчётности в соответствие друг с другом. Включили страховой пункт — ставьте ДГПХФЛНС, не включили — ДГПХ. Оставить поле пустым больше нельзя. 

Информации об авторе

Елена Чурсинова

Елена Чурсинова

Специалист в Клерк.Ру

4 подписчика41 пост

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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