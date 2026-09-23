Новое в ЕФС-1 с 1 сентября 2026 года: сообщаем СФР о травматизме по каждому договору ГПХ

С 1 сентября 2026 года у страхователей появилась новая обязанность: при подаче сведений о заключении или прекращении договора гражданско-правового характера (ГПХ) с физлицом нужно дополнительно сообщать Социальному фонду России (СФР), предусмотрен ли в этом договоре пункт об уплате взносов «на травматизм».

С 1 сентября 2026 года у страхователей появилась новая обязанность: при подаче сведений о заключении или прекращении договора гражданско-правового характера (ГПХ) с физлицом нужно дополнительно сообщать Социальному фонду России (СФР), предусмотрен ли в этом договоре пункт об уплате взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний — проще говоря, взносов «на травматизм».

Поправку внёс Федеральный закон от 20.02.2026 № 29-ФЗ — он дополнил подпунктом 5.1 пункт 2 статьи 11 Закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учёте…».

Что именно изменилось

Сама обязанность платить взносы на травматизм по договорам ГПХ не стала всеобщей. Она, как и раньше, зависит от текста договора: если стороны прямо согласовали, что заказчик платит взносы на травматизм, — они начисляются; если такого условия нет — не начисляются.

Изменилось другое: теперь об этом факте — есть условие или нет — нужно в любом случае отчитаться перед СФР, а не просто вести это в собственном учёте. Фонд хочет видеть, застрахован ли исполнитель от несчастных случаев на производстве.

Куда и как подавать

Сведения отражаются в подразделе 1.1 раздела 1 формы ЕФС-1 — это та же форма, что и прежде (форма и порядок заполнения утверждены приказом СФР от 17.11.2025 № 1462, действует с 30.12.2025). Новых бланков вводить не стали.

В графе 6 «Код выполняемой функции» подраздела 1.1 нужно поставить один из кодов:

Код Когда применять ДГПХФЛНС Договор ГПХ на работы/услуги — заказчик обязан платить взносы на травматизм ДГПХ Тот же договор, но без обязанности платить взносы на травматизм ДАВТФЛНС Договор авторского заказа — с обязанностью платить взносы на травматизм ДАВТ Договор авторского заказа — без обязанности платить взносы на травматизм

Код зависит не от характера работ, а исключительно от текста договора. Если в договоре прямо прописано, что заказчик платит взносы на травматизм, — указываем ДГПХФЛНС (или ДАВТФЛНС для авторского заказа). Если такого условия нет — ДГПХ или ДАВТ соответственно.

Сроки подачи

Правила сдачи не изменились — подраздел 1.1 нужно направить в СФР не позднее следующего рабочего дня после заключения или прекращения договора.

Дальше, если по договору проставлен код ДГПХФЛНС или ДАВТФЛНС (то есть условие о взносах есть), то пока договор действует, по нему нужно ежеквартально показывать суммы начислений и самих взносов в разделе 2 ЕФС-1 — до 25-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом.

Договоры, заключённые до 1 сентября 2026 года

Повторно подавать по ним сведения о заключении задним числом не требуется: событие «заключение договора» уже произошло до вступления поправки в силу, и подавать по нему новый подраздел 1.1 не за что. Однако если такой договор прекращается после 1 сентября, при подаче сведений об окончании нужно поставить код, соответствующий условиям этого договора.

Начисления по действующему договору с условием о взносах на травматизм в любом случае нужно корректно показывать в разделе 2 с ближайшего отчётного периода.

Что проверить заранее

Откройте шаблоны договоров ГПХ с исполнителями-физлицами и проверьте, содержат ли они пункт о взносах на травматизм. Синхронизируйте договор и отчётность: что написано в договоре, то и передаётся в СФР. Если в договоре условие есть, а в ЕФС-1 стоит код без «ФЛНС» — это расхождение, которое СФР может выявить. Заведите реестр договоров ГПХ: исполнитель, статус исполнителя, дата начала, дата окончания, вид договора, признак травматизма, ответственный за подачу ЕФС-1, дата отправки подраздела 1.1.

Бонус для ИП

С 1 сентября 2026 года индивидуальным предпринимателям не нужно подавать отдельное заявление о регистрации в СФР в качестве страхователя по взносам на травматизм по договорам ГПХ. Если ИП заключил договор с условием об уплате таких взносов, регистрация происходит автоматически на основании сведений из ЕФС-1.

Коротко о главном

Новые правила касаются только договоров, которые заключаются или расторгаются начиная с 1 сентября 2026 года. Никаких новых обязательных отчислений закон не вводит. Задача — привести условия контракта и данные отчётности в соответствие друг с другом. Включили страховой пункт — ставьте ДГПХФЛНС, не включили — ДГПХ. Оставить поле пустым больше нельзя.