В Госдуму внесли законопроект о ежегодной доплате к пенсии

Размер доплаты. Он будет равен сумме страховой пенсии человека, фиксированной выплаты и всех повышений, которые установлены на момент назначения доплаты. При этом есть нижняя граница: величина доплаты не может быть ниже полуторакратной величины прожиточного минимума пенсионера в целом по России на соответствующий год. Для наглядности: в условиях 2025 года это составило бы около 22 875 рублей.