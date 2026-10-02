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Елена Чурсинова
Пенсии
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В Госдуму внесли законопроект о ежегодной доплате к пенсии

В конце сентября 2026 года группа депутатов от фракции «Справедливая Россия» внесла в Госдуму законопроект, который предлагает ввести для получателей страховых пенсий по старости ежегодную доплату. Документ опубликован в электронной базе Государственной Думы.

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Что предлагает инициатива

Авторы законопроекта хотят дополнить Федеральный закон «О страховых пенсиях» новой главой. Вот ключевые параметры инициативы:

  • Размер доплаты. Он будет равен сумме страховой пенсии человека, фиксированной выплаты и всех повышений, которые установлены на момент назначения доплаты. При этом есть нижняя граница: величина доплаты не может быть ниже полуторакратной величины прожиточного минимума пенсионера в целом по России на соответствующий год. Для наглядности: в условиях 2025 года это составило бы около 22 875 рублей. 

  • Как выплачивать. Предлагается делать выплату один раз в год, не позднее окончания календарного года. Важное удобство для пенсионеров: подавать заявление не придётся — орган, назначающий пенсию, сможет начислить доплату автоматически на основании уже имеющихся данных.

  • Финансирование. Авторы предлагают покрывать расходы за счёт трансфертов из федерального бюджета в Фонд пенсионного и социального страхования РФ. 

Зачем это нужно

В пояснительной записке к законопроекту подчёркивается: новая выплата не призвана заменить действующую индексацию пенсий. Её цель — добавить ещё одну социальную гарантию, которая будет работать параллельно с уже существующими механизмами повышения пенсионного обеспечения. По замыслу авторов, дополнительная сумма поможет пенсионерам решить актуальные финансовые задачи: оплатить лекарства, коммунальные услуги или другие необходимые расходы. 

Что дальше

Теперь законопроект пройдёт процедуру рассмотрения в Госдуме: его направят в профильные комитеты, где эксперты оценят детали, обсудят возможные последствия и подготовят рекомендации для депутатов. 

Источник: https://ppt.ru/news/edinovremennye-vyplaty/predlozhili-novuyu-ezhegodnuyu-doplatu-k-pensii?ysclid=muqgifoi1i19707832

Информации об авторе

Елена Чурсинова

Елена Чурсинова

Специалист в Клерк.Ру

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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