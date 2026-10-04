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Елена Чурсинова
Медицина
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«Революция в хирургии»: что изменит проект Минздрава с 2027 года?

В медицинских кругах заговорили о серьезном изменении: Минздрав подготовил проект приказа, который, если его утвердят, позволит хирургам оказывать помощь за пределами больниц. Планируемая дата вступления в силу — 1 января 2027 года. Многие уже называют это «революцией» в организации хирургической помощи. Я разобралась в деталях и выделила главное. 

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В чём суть нововведения?

По проекту хирургам разрешат работать не только в стационарах, но и в других местах:

  • По месту вызова бригады скорой помощи. То есть врач сможет провести необходимые манипуляции прямо там, где находится пациент.

  • В транспортном средстве — во время медицинской эвакуации, по пути в больницу. 

  • В рамках паллиативной помощи. Это новое направление в документе: впервые хирургическую помощь официально включили в порядок оказания паллиативной помощи. Например, это может быть обработка сложных ран, пролежней, дренирование или установка катетера у тяжелобольного пациента — без необходимости везти его в стационар. 

По сути, инициатива направлена на то, чтобы сделать хирургическую помощь доступнее в ситуациях, когда доставка в больницу занимает много времени или нецелесообразна для небольших вмешательств. 

Что ещё меняется?

Проект не ограничивается только расширением мест оказания помощи. В нём также актуализированы другие важные моменты:

  • Гибкие требования к оснащению. Медорганизации получат возможность выбирать оборудование из нескольких альтернативных вариантов. Например, для измерения артериального давления предложат на выбор восемь видов тонометров (механические, электронные, телеметрические). При этом в стандарты включили обязательные позиции: автоматический наружный дефибриллятор, укладки для первой помощи, препараты для помощи при анафилактическом шоке (в кабинете хирурга и дневном стационаре), системы трубопроводных медицинских газов, аппараты ИВЛ (для дневных стационаров), кровати с гидравлическим приводом. 

  • Новые квалификационные требования к руководителям. Заведующие хирургическими дневными стационарами и отделениями должны будут соответствовать профстандарту «Специалист в области организации здравоохранения и общественного здоровья», иметь стаж работы хирургом не менее трёх лет и пройти обучение по организации здравоохранения. 

Какие возникают вопросы и риски?

Вокруг инициативы уже развернулась дискуссия. Эксперты и врачи поднимают ряд вопросов:

  • Какой именно объём вмешательств разрешён? В проекте пока нет чёткого списка манипуляций, которые можно проводить вне стационара. Где грань между экстренной стабилизацией и полноценной операцией? 

  • Как обеспечить безопасность и качество? В машине скорой или на вызове нет такой стерильной зоны, как в операционной. Как контролировать соблюдение всех необходимых протоколов? 

  • Кадровые и организационные моменты. Кто будет выполнять эту функцию? Включать хирургов в бригады скорой? Или снимать врачей с приёмов в поликлиниках? Как выстроить алгоритмы взаимодействия? 

  • Юридические аспекты. Сейчас лечебное учреждение — носитель лицензии. Возникает вопрос: как юридически оформить деятельность врача вне стен организации, где он трудоустроен? 

Некоторые специалисты отмечают, что речь не идёт о появлении «операционных на дому» в привычном понимании. Скорее, закрепляется возможность проводить определённый объём неотложных или паллиативных манипуляций вне стационара. 

Что в итоге?

Если проект утвердят, это действительно станет шагом к более гибкой и ориентированной на пациента системе. Но успех будет зависеть от того, насколько детально проработают сопутствующие документы: утвердят ли чёткие клинические протоколы, как решат вопросы оснащения на местах и как выстроят организационные процессы. 

Информации об авторе

Елена Чурсинова

Елена Чурсинова

Специалист в Клерк.Ру

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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