«Революция в хирургии»: что изменит проект Минздрава с 2027 года?

В чём суть нововведения?
По проекту хирургам разрешат работать не только в стационарах, но и в других местах:
По месту вызова бригады скорой помощи. То есть врач сможет провести необходимые манипуляции прямо там, где находится пациент.
В транспортном средстве — во время медицинской эвакуации, по пути в больницу.
В рамках паллиативной помощи. Это новое направление в документе: впервые хирургическую помощь официально включили в порядок оказания паллиативной помощи. Например, это может быть обработка сложных ран, пролежней, дренирование или установка катетера у тяжелобольного пациента — без необходимости везти его в стационар.
По сути, инициатива направлена на то, чтобы сделать хирургическую помощь доступнее в ситуациях, когда доставка в больницу занимает много времени или нецелесообразна для небольших вмешательств.
Что ещё меняется?
Проект не ограничивается только расширением мест оказания помощи. В нём также актуализированы другие важные моменты:
Гибкие требования к оснащению. Медорганизации получат возможность выбирать оборудование из нескольких альтернативных вариантов. Например, для измерения артериального давления предложат на выбор восемь видов тонометров (механические, электронные, телеметрические). При этом в стандарты включили обязательные позиции: автоматический наружный дефибриллятор, укладки для первой помощи, препараты для помощи при анафилактическом шоке (в кабинете хирурга и дневном стационаре), системы трубопроводных медицинских газов, аппараты ИВЛ (для дневных стационаров), кровати с гидравлическим приводом.
Новые квалификационные требования к руководителям. Заведующие хирургическими дневными стационарами и отделениями должны будут соответствовать профстандарту «Специалист в области организации здравоохранения и общественного здоровья», иметь стаж работы хирургом не менее трёх лет и пройти обучение по организации здравоохранения.
Какие возникают вопросы и риски?
Вокруг инициативы уже развернулась дискуссия. Эксперты и врачи поднимают ряд вопросов:
Какой именно объём вмешательств разрешён? В проекте пока нет чёткого списка манипуляций, которые можно проводить вне стационара. Где грань между экстренной стабилизацией и полноценной операцией?
Как обеспечить безопасность и качество? В машине скорой или на вызове нет такой стерильной зоны, как в операционной. Как контролировать соблюдение всех необходимых протоколов?
Кадровые и организационные моменты. Кто будет выполнять эту функцию? Включать хирургов в бригады скорой? Или снимать врачей с приёмов в поликлиниках? Как выстроить алгоритмы взаимодействия?
Юридические аспекты. Сейчас лечебное учреждение — носитель лицензии. Возникает вопрос: как юридически оформить деятельность врача вне стен организации, где он трудоустроен?
Некоторые специалисты отмечают, что речь не идёт о появлении «операционных на дому» в привычном понимании. Скорее, закрепляется возможность проводить определённый объём неотложных или паллиативных манипуляций вне стационара.
Что в итоге?
Если проект утвердят, это действительно станет шагом к более гибкой и ориентированной на пациента системе. Но успех будет зависеть от того, насколько детально проработают сопутствующие документы: утвердят ли чёткие клинические протоколы, как решат вопросы оснащения на местах и как выстроят организационные процессы.