«Революция в хирургии»: что изменит проект Минздрава с 2027 года?

В чём суть нововведения?

По проекту хирургам разрешат работать не только в стационарах, но и в других местах:

По месту вызова бригады скорой помощи. То есть врач сможет провести необходимые манипуляции прямо там, где находится пациент.

В транспортном средстве — во время медицинской эвакуации, по пути в больницу.

В рамках паллиативной помощи. Это новое направление в документе: впервые хирургическую помощь официально включили в порядок оказания паллиативной помощи. Например, это может быть обработка сложных ран, пролежней, дренирование или установка катетера у тяжелобольного пациента — без необходимости везти его в стационар.

По сути, инициатива направлена на то, чтобы сделать хирургическую помощь доступнее в ситуациях, когда доставка в больницу занимает много времени или нецелесообразна для небольших вмешательств.