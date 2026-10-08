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Елена Чурсинова
Маркетплейсы
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Poizon наступает

Китайский маркетплейс Poizon, изначально стартовавший как площадка для аутентификации и продажи кроссовок и люксовой одежды, стремительно расширяет географию и ассортимент — и все чаще звучит как серьезный конкурент российским гигантам Wildberries и Ozon.

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При этом Poizon делает ставку не на «всё подряд», а на доверие: каждый товар проходит проверку на оригинальность, а покупатель получает сертификат подлинности. Для российского рынка, где вопросы контрафакта и прозрачности поставок остаются болезненными, такой подход становится сильным аргументом.

Что такое Poizon и чем он отличается от привычных маркетплейсов

Poizon (ранее Dewu) — это китайская платформа, где ключевая фишка — обязательная аутентификация товаров. Модель выглядит так: продавец отправляет вещь на склад/в центр проверки, эксперты её осматривают, фиксируют детали и только после этого разрешают продажу. Покупателю вместе с заказом выдают сертификат и пломбы, подтверждающие подлинность.

Это принципиально отличает Poizon от Wildberries и Ozon, где ответственность за оригинальность товара чаще всего лежит на продавце, а механизмы проверки и возврата устроены иначе. Для категорий вроде кроссовок, брендовой одежды и аксессуаров такая модель работает как мощное конкурентное преимущество.

Где Poizon уже «перетягивает» аудиторию у российских площадок

На российском рынке Poizon пока не работает как классический маркетплейс с локальными складами и мгновенной доставкой, но его влияние заметно через несколько каналов:

  • Прямые заказы из Китая. Покупатели заказывают товары через сервисы-посредники и агрегаторы доставки. Для части аудитории скорость отходит на второй план, если на кону уверенность в оригинальности.

  • Перепродажа на российских площадках. Товары с Poizon массово появляются на Wildberries, Ozon и Avito: продавцы закупают их в Китае и перепродают в РФ, используя репутацию Poizon как маркетинговый аргумент («куплено на Poizon — проверено»).

  • Нишевые сообщества и Telegram-каналы. В соцсетях и чатах активно продвигают «аутентичность через Poizon»: это формирует отдельный сегмент спроса, который раньше был менее структурирован.

В результате Poizon косвенно влияет на поведение покупателей: растёт запрос на проверку подлинности, а доверие к «простому» размещению товара без верификации снижается.

Ключевые преимущества Poizon, которые бьют по позиции Wildberries и Ozon

  1. Система аутентификации как УТП. Покупатель платит не только за товар, но и за гарантию, что это оригинал. На российском рынке такой сервис почти не представлен в массовом сегменте.

  2. Фокус на узких категориях. Poizon не пытается продавать «всё» — он концентрируется на категориях, где проблема подделок особенно остра. Это повышает лояльность целевой аудитории.

  3. Сильный бренд и пользовательский опыт. В Китае Poizon воспринимается как «эталон» для покупки брендовых вещей: у него понятные процессы возврата, прозрачная история лотов и развитая система рейтингов.

  4. Ценовой фактор. За счёт масштаба и прямых поставок из Китая цены на отдельные позиции могут быть ниже, чем у локальных реселлеров. Даже с учётом доставки итоговая стоимость остаётся привлекательной.

Как это меняет правила игры для продавцов в России

Для российских продавцов появление Poizon означает несколько новых вызовов:

  • Рост требований к прозрачности. Покупатели всё чаще спрашивают: «Откуда товар?», «Есть ли подтверждение оригинальности?», «Можно ли проверить по серийному номеру?».

  • Давление на маржинальность. Если Poizon предлагает оригинал дешевле, локальные продавцы вынуждены либо снижать наценку, либо усиливать ценность за счёт сервиса, быстрой доставки, примерки и т. п.

  • Конкуренция за «брендовые» ниши. В категориях кроссовок, люксовой одежды и аксессуаров Poizon становится ориентиром: даже если покупатель не заказывает напрямую, он сверяется с ценами и условиями на китайской площадке.

При этом у Wildberries и Ozon есть свои сильные стороны: быстрая доставка по всей стране, развитая сеть ПВЗ, удобные возвраты и широкая аудитория, которая не готова ждать 2–4 недели ради покупки.

Риски и ограничения для Poizon на российском рынке

Несмотря на растущую популярность, у Poizon есть барьеры, которые пока не позволяют ему стать массовым маркетплейсом в РФ:

  • Логистика и сроки. Доставка из Китая добавляет время и неопределённость, что критично для части покупателей.

  • Сложности с возвратами. Процедуры возврата и обмена сложнее, чем на локальных площадках, а стоимость обратной отправки может быть высокой.

  • Языковой и интерфейсный барьер. Не все покупатели готовы разбираться в китайском приложении и нюансах заказа через посредников.

  • Регуляторные и платёжные риски. Изменения в правилах трансграничной торговли, валютных переводах и таможенных лимитах могут влиять на доступность и стоимость заказов.

Что это значит для рынка

Poizon не столько «выбивает почву из-под ног» у Wildberries и Ozon в прямом смысле, сколько меняет ожидания потребителей и усиливает конкуренцию в отдельных нишах. Его главный вклад — формирование нового стандарта доверия: покупатель всё чаще хочет не просто «дешёвый товар», а «проверенный и оригинальный».

Для российских маркетплейсов это сигнал к развитию собственных механизмов верификации, улучшению контроля за продавцами и усилению коммуникации по вопросам подлинности. Для продавцов — повод пересмотреть позиционирование: если раньше хватало «хорошей цены», то теперь всё чаще требуется ещё и «доказательство происхождения».

Информации об авторе

Елена Чурсинова

Елена Чурсинова

Специалист в Клерк.Ру

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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