Poizon наступает

Что такое Poizon и чем он отличается от привычных маркетплейсов

Poizon (ранее Dewu) — это китайская платформа, где ключевая фишка — обязательная аутентификация товаров. Модель выглядит так: продавец отправляет вещь на склад/в центр проверки, эксперты её осматривают, фиксируют детали и только после этого разрешают продажу. Покупателю вместе с заказом выдают сертификат и пломбы, подтверждающие подлинность.

Это принципиально отличает Poizon от Wildberries и Ozon, где ответственность за оригинальность товара чаще всего лежит на продавце, а механизмы проверки и возврата устроены иначе. Для категорий вроде кроссовок, брендовой одежды и аксессуаров такая модель работает как мощное конкурентное преимущество.